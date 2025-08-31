Recherche
Équipe de France

Flou autour du mollet d’Alexandre Sarr : « On verra au fur et à mesure »

Essentiel samedi contre la Slovénie, Alexandre Sarr n'a pas joué face à Israël, officiellement ménagé en raison d'une "alerte musculaire au mollet". Sa situation est restée assez nébuleuse après la rencontre.
|
00h00
Flou autour du mollet d’Alexandre Sarr : « On verra au fur et à mesure »

Alexandre Sarr est resté en civil sur le banc

Crédit photo : Julie Dumélié

Face à la défense de zone proposée par Israël, ses centimètres ont certainement manqué dans la raquette. Condamné à rester en civil, Alexandre Sarr était absent, officiellement ménagé en raison d’une « alerte musculaire au mollet ». Mais pour combien de temps ?

En zone mixte, le sélectionneur Frédéric Fauthoux n’a pas pu (ou voulu ?) donner de nouvelles de son pivot, particulièrement précieux dans le money-time contre la Slovénie. « On verra au fur et à mesure », s’est-il contenté de répondre, entretenant ainsi le flou sur la situation du Wizard.

LIRE AUSSI

Alors, simple précaution ou pas ? Sa présence éventuelle à l’entraînement de lundi soir donnera un premier indice. Mais deux bonnes nouvelles : il ne boitait pas (même si cela ne veut pas forcément dire grand chose dans le cas d’un pépin musculaire) et il dispose de 48 heures pour se remettre en vue du choc contre la Pologne mardi soir.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
claude_e
c'est la 1ère fois que le sélectionneur semblait hypnotisé par la mauvaise prestation; donc pas grande consigne ou incapacité d'en trouver une;
Répondre
(0) J'aime
arden_lefort
Le sélectionneur n'est pas sur le terrain. Quand vos joueurs ne sont pas "dedans", tout devient compliqué, d'où son impuissance. Pour moi, c'est un homme décontenancé; il ne s'attendait pas à cela. A ses joueurs de trouver désormais les solutions et les ressources mentales nécessaires mardi. Je l'écris: ça sera dur ce soir-là, d'autant que Sarr ne sera probablement pas là. C'est comme ça que j'interprète la flou de sa réponse.
Répondre
(0) J'aime
