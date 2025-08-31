Flou autour du mollet d’Alexandre Sarr : « On verra au fur et à mesure »

Face à la défense de zone proposée par Israël, ses centimètres ont certainement manqué dans la raquette. Condamné à rester en civil, Alexandre Sarr était absent, officiellement ménagé en raison d’une « alerte musculaire au mollet ». Mais pour combien de temps ?

En zone mixte, le sélectionneur Frédéric Fauthoux n’a pas pu (ou voulu ?) donner de nouvelles de son pivot, particulièrement précieux dans le money-time contre la Slovénie. « On verra au fur et à mesure », s’est-il contenté de répondre, entretenant ainsi le flou sur la situation du Wizard.

Alors, simple précaution ou pas ? Sa présence éventuelle à l’entraînement de lundi soir donnera un premier indice. Mais deux bonnes nouvelles : il ne boitait pas (même si cela ne veut pas forcément dire grand chose dans le cas d’un pépin musculaire) et il dispose de 48 heures pour se remettre en vue du choc contre la Pologne mardi soir.