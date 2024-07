Naoll Balfourier est de retour à Poitiers, où il a fait ses classes

Naoll Balfourier (2,16 m, 21 ans) rentre à Poitiers. Le grand pivot français avait joué au PB86 depuis les U13 jusqu’aux U18. Avant de rejoindre le Pôle France puis le centre de formation de Cholet Basket. Membre de la génération 2003 choletaise avec Lucas Dufeal ou encore Mathéo Leray, il avait remporté le Trophée du Futur en 2022 et 2023, ainsi que le championnat de France Espoirs en 2023. Lors de sa meilleure saison à l’Académie Gauthier, il avait compilé 8,8 points à 57,9% de réussite aux tirs, 5,4 rebonds et 1,2 passe décisive en 22 minutes de moyenne. Il avait aussi disputé 11 petites minutes en Betclic Élite. C’est à l’issue de ses deux derniers titres qu’il a été prêté pour la saison 2023/24 dans un club de troisième division espagnole (Fibwi Palma), où il n’a finalement que peu joué, notamment à cause d’une grosse blessure à la cheville. Pour redémarrer du bon pied sa carrière professionnelle, l’ancien produit de Poitiers de maintenant 21 ans retourne donc au bercail.

Quelle place dans la rotation ?

Le club poitevin a annoncé sa signature ce mardi 30 juillet. Il est le dernier ajout dans l’effectif, qui est désormais complet pour la saison à venir. Et sera opérationnel pour les premiers matchs amicaux à la mi-août. Mais rien n’indique qu’il aura un temps de jeu régulier en Pro B. Comme l’indique le coach Andy Thornton-Jones dans le communiqué de presse, Balfourier sera le cinquième intérieur de l’équipe, et le troisième pivot. Il passera notamment derrière l’un des tauliers de la saison dernière Jonathan Jeanne. Ainsi que probablement l’Américain John Ojiako, venu de NCAA. Mais Balfourier est de toute façon un projet qui doit encore être développé. Surtout au vu de sa grande taille qui nécessite forcément du temps pour être maîtrisée. Même si son jeu au poste est un déjà intéressant. C’est d’ailleurs ce qu’a expliqué Arnaud Marius, manager du club, à la Nouvelle République :