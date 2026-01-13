Recherche
Betclic ELITE

VIDÉO – Le MSB fait le point à mi-saison, encore engagé dans toutes les compétitions

Betclic ELITE - Ce mardi 13 janvier, Christophe Le Bouille, Guillaume Vizade et Vincent Loriot se sont exprimés lors d’une conférence de presse de mi-saison.
00h00
Résumé
Écouter
VIDÉO – Le MSB fait le point à mi-saison, encore engagé dans toutes les compétitions

Toujours en lice sur tous les tableaux, Le Mans avance avec régularité et ambition.

Crédit photo : Julie Dumélié

À la mi-saison, Le Mans a choisi la transparence. Réunis ce mardi 13 janvier, le président Christophe Le Bouille, l’entraîneur Guillaume Vizade et le directeur sportif Vincent Loriot ont livré leur analyse de la première moitié de saison, à travers un point vidéo.

À la mi-saison, le MSB peut se targuer d’être toujours présent sur l’ensemble des fronts. Un constat mis en avant lors de la conférence de presse organisée par la direction mancelle, symbole d’un premier semestre globalement maîtrisé.

Un parcours européen toujours vivant

Engagé en Basketball Champions League, le MSB a validé sa place dans le Top 16 de la compétition. Un objectif important pour le club, qui confirme sa capacité à exister sur la scène européenne. Cette qualification permet au Mans de continuer à se mesurer à des adversaires de haut niveau et d’accumuler de l’expérience précieuse pour la suite de la saison.

La régularité récompensée en Betclic ELITE

 

Sur la scène nationale, le MSB occupe actuellement la 5e place de la Betclic ELITE avec un bilan de 10 victoires pour 5 défaites et une série actuelle de 5 succès de rang. Une position qui traduit une première moitié de saison solide et régulière, malgré un championnat toujours aussi dense. Ce classement permet également au club de valider son billet pour la Leaders Cup, rendez-vous incontournable du basket français en février.

Toujours en course en Coupe de France

Le parcours en Coupe de France est lui aussi à la hauteur des attentes. Le Mans fait partie du Top 8 de la compétition et reste donc pleinement en lice pour un trophée qui a souvent marqué l’histoire du club. Une compétition à élimination directe où l’expérience mancelle peut clairement peser.

Une base solide pour la deuxième partie de saison

Être encore engagé dans toutes les compétitions à mi-saison n’a rien d’anodin. Cela confirme la cohérence du projet sportif mis en place et offre au MSB une seconde moitié de saison pleine d’ambitions. Reste désormais à transformer cette constance en résultats marquants lors des échéances à venir.

