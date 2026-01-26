AJ Dybantsa explose avec 43 points et vise le premier choix de la Draft NBA 2026

AJ Dybantsa continue de marquer les esprits et s’impose comme le candidat incontournable au premier choix de la Draft NBA 2026. Le freshman de BYU a livré une performance exceptionnelle avec 43 points lors de la victoire 91-78 des Cougars face à Utah, établissant un nouveau record pour un joueur de première année dans l’histoire de l’université.

En 36 minutes de jeu, l’ailier de 2,06 m a shooté à 15/24 aux tirs, dont un remarquable 4/5 à 3-points et 9/10 aux lancers-francs. Il a également contribué avec 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre, effaçant au passage le précédent record détenu par la légende Danny Ainge.

Un talent générationnel qui impressionne adversaires et observateurs

La performance de Dybantsa a marqué les deux bancs. « C’est un talent générationnel, il a montré de quoi il était capable ce soir. On ne sait pas jusqu’où il peut aller », a déclaré Alex Jensen, l’entraîneur d’Utah. Son homologue de Kevin Young, s’est montré encore plus enthousiaste : « C’est, sans l’ombre d’un doute, le premier choix incontesté de la prochaine Draft NBA, et il l’a prouvé ce soir. »

Le joueur lui-même a expliqué sa montée en puissance : « Quand j’ai atteint les 26 points, (Rob Wright III) et (Tyler Mrus) me disaient : ‘Continue d’être agressif’. Mais Tyler m’a carrément dit : ‘Hé, tu as intérêt à en mettre 40’. J’ai regardé le tableau d’affichage, et je me suis dit : ‘Je pourrais bien y arriver.’ »

La fin de match a été particulièrement spectaculaire pour Dybantsa, qui a enchaîné trois tirs à 3-points consécutifs avant de conclure par un dunk puissant, réalisant un 11-0 personnel pour sceller la victoire. Cette séquence illustre parfaitement la polyvalence offensive du jeune prodige, capable de dominer dans tous les registres.

BYU freshman forward, AJ Dybantsa, says this freshman class is crazy after learning he was one of three to put up 40+ points in the same day. pic.twitter.com/qK8udWQWlr — FOX College Hoops (@CBBonFOX) January 25, 2026

La course au premier choix de 2026 prend forme

Avec cette nouvelle démonstration de force, AJ Dybantsa renforce sa position de favori pour la Draft 2026, même si la concurrence reste féroce avec des joueurs comme Darryn Peterson de Kansas et Cameron Boozer de Duke. Selon ESPN, qui le classait deuxième derrière Peterson en novembre dernier, l’écart pourrait bien s’inverser après de telles performances.

À 18 ans, Dybantsa affiche déjà une maturité impressionnante et une capacité à élever le niveau de son équipe dans les moments cruciaux. Pour les scouts NBA, ce type de prestation ne fait que confirmer son potentiel de franchise player, combinant taille, explosivité, toucher et lecture du jeu.