Les Pistons écrasent Sacramento 139-116 avec un Cade Cunningham étincelant

Les Detroit Pistons ont livré une véritable démonstration offensive dimanche en écrasant les Sacramento Kings 139-116, signant leur cinquième victoire en six matchs. Menés par un Cade Cunningham étincelant (29 points, 11 passes décisives), les Pistons ont effacé leur défaite à domicile contre Houston vendredi dernier pour consolider leur position de leader de la Conférence Est avec un bilan de 33 victoires pour 11 défaites.

Après un premier quart-temps équilibré (35-35), Detroit a pris les choses en main dès le début du deuxième acte. Les Pistons ont profité du premier relâchement adverse pour passer un 15-4 décisif, avec notamment le 3-points de Daniss Jenkins et le dunk en transition de Ron Holland II pour porter la marque à 50-39. Cette séquence a donné le ton d’une rencontre à sens unique.

Cade Cunningham goes downhill one direction, stops and changes direction on a dime with a behind the back, splits the defense, and then adjusts to another defender at the rim And it looks completely effortless to him He’s special, man pic.twitter.com/8ESCUi0Yk6 — Point Made Basketball (@pointmadebball) January 25, 2026

Une performance collective remarquable menée par Cunningham

Cade Cunningham a été au-dessus de la mêlée, terminant à 13/22 au tir dont 3/5 à 3-points en seulement 30 minutes de jeu. Le meneur des Pistons a donné la leçon à Russell Westbrook et Dennis Schröder, signant son meilleur match depuis son retour de blessure au poignet il y a deux semaines. Jalen Duren a parfaitement complété cette performance avec 18 points à 7/8 au tir, tandis que Tobias Harris a ajouté 16 points.

La profondeur de l’effectif de Detroit s’est également illustrée avec huit joueurs ayant inscrit au moins 11 points. Cette répartition offensive a permis aux Pistons de réaliser leur deuxième meilleure performance offensive de la saison avec 139 points, ne faisant mieux que face à Atlanta (142-115) il y a un mois et demi.

Du côté de Sacramento, le retour de Domantas Sabonis dans le cinq de départ après deux mois d’absence pour une blessure au genou n’a pas suffi. Le pivot lituanien a compilé 12 points à 6/7 au tir, 8 passes décisives et 7 rebonds en 24 minutes, mais les Kings ont encaissé leur cinquième défaite consécutive. Malik Monk a mené l’attaque avec 19 points, suivi par DeMar DeRozan et ses 16 points, mais Sacramento n’a jamais trouvé la solution face à l’intensité de Detroit.

La fin de match a été marquée par l’expulsion de Ron Holland II après un accrochage avec Keon Ellis, un geste malheureux alors que les Pistons menaient déjà 130-110. Cette victoire confirme la montée en puissance de Detroit, qui semble particulièrement à l’aise face aux Kings après leur avoir déjà infligé 136 points à l’aller cette saison.