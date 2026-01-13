Recherche
NBA

J.B. Bickerstaff favori pour le titre d'Entraîneur de l'Année NBA 2025-2026

J.B. Bickerstaff mène la course au titre d'Entraîneur de l'Année NBA. Le coach des Detroit Pistons, fort du remarquable bilan de 21-5 de son équipe, devance Mark Daigneault dans les cotes des bookmakers pour cette saison 2025-2026.
00h00
J.B. Bickerstaff favori pour le titre d'Entraîneur de l'Année NBA 2025-2026

L’impact de Bickerstaff se ressent dans l’identité combative que reflète désormais l’équipe

Crédit photo : © Jason Parkhurst-Imagn Images

Les Detroit Pistons réalisent un début de saison exceptionnel avec un bilan de 21-5, propulsant J.B. Bickerstaff en tête des cotes pour le titre d’Entraîneur de l’Année NBA.

Une transformation spectaculaire des Pistons sous la houlette de Bickerstaff

Bickerstaff (+250) devance désormais Mark Daigneault du Thunder (+280) dans la course au prestigieux trophée. Cette progression fulgurante des Pistons dépasse toutes les attentes.

La transformation opérée par Bickerstaff est d’autant plus remarquable que Detroit a perdu trois joueurs importants lors de la dernière intersaison : Malik Beasley, Dennis Schroder et Tim Hardaway Jr. Malgré ces départs, les Pistons ont amélioré leur attaque tout en développant la deuxième meilleure défense de la NBA.

L’impact de Bickerstaff se ressent dans l’identité combative que reflète désormais l’équipe, miroir de la personnalité de leur entraîneur. Cade Cunningham mérite également des éloges pour sa progression, mais c’est bien le travail tactique et motivationnel du coach qui a permis cette métamorphose.

La concurrence reste féroce avec Daigneault et Johnson

Mark Daigneault reste un sérieux concurrent avec son Thunder qui affiche le troisième meilleur bilan de la Conférence Ouest. Si Oklahoma City parvenait faire mieux que la saison passée, Daigneault aurait des arguments solides pour décrocher le titre.

Mitch Johnson des San Antonio Spurs (+1000) constitue également une des surprises de cette course. L’entraîneur intérimaire, qui a pris les rênes après Gregg Popovich, a maintenu les Spurs sur une trajectoire de 59 victoires. Particulièrement impressionnant, San Antonio a affiché un bilan de 9-3 durant l’absence de Victor Wembanyama, prouvant la qualité du travail de Johnson.

Les tendances historiques montrent qu’aucun entraîneur rookie n’a remporté ce titre depuis Doc Rivers en 2000, et qu’aucun coach n’a gagné le trophée deux années consécutives depuis la création du prix en 1963. Ces statistiques pourraient jouer en faveur de Bickerstaff, qui n’avait jamais été dans cette position auparavant.

Si les Pistons maintiennent leur rythme actuel et que le Thunder ne parvient pas à ses objectifs astronomiques, il sera difficile de contester la légitimité de Bickerstaff pour ce titre d’Entraîneur de l’Année NBA 2024-2025.

