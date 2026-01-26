Recherche
NBA

Stephen Curry mène les Warriors vers une victoire autoritaire contre Minnesota

Les Golden State Warriors se sont imposés 111-85 face aux Timberwolves. Stephen Curry inscrit 26 points pour guider son équipe vers une victoire convaincante, infligeant une cinquième défaite consécutive à Minnesota.
00h00
Stephen Curry mène les Warriors vers une victoire autoritaire contre Minnesota

Stephen Curry a été le fer de lance de cette victoire avec 26 points au compteur, accompagnés de 7 passes décisives et 4 interceptions.

Crédit photo : © Matt Blewett-Imagn Images

Les Golden State Warriors ont livré une performance de qualité dimanche soir, au Target Center, s’imposant 111-85 face aux Minnesota Timberwolves. Cette victoire marque la cinquième défaite consécutive pour les Wolves, leur plus longue série négative depuis plus de trois ans.

Stephen Curry a été le fer de lance de cette victoire avec 26 points au compteur, accompagnés de 7 passes décisives et 4 interceptions. Le double MVP était pourtant incertain avant la rencontre en raison de douleurs au genou, mais il a brillamment répondu présent pour guider les Warriors (26-21) à seulement 2 victoires des Timberwolves (27-19) au classement de la Conférence Ouest.

Un démarrage canon qui fait la différence

Les Warriors ont pris les commandes dès l’entame avec un démarrage fulgurant (14-2), ne laissant les Timberwolves en tête que sur la première possession. Moses Moody a apporté un soutien précieux avec 19 points et 8 rebonds, tandis que Brandin Podziemski a contribué avec 12 points, 6 passes et 4 interceptions.

Malgré les 32 points et 11 rebonds d’Anthony Edwards, les Timberwolves n’ont jamais réussi à inverser la tendance. L’équipe de Chris Finch a été handicapée par ses nombreuses pertes de balle, offrant de multiples opportunités de contre-attaque aux Warriors qui ont établi un record saisonnier avec 20 interceptions.

Le match a basculé définitivement au troisième quart-temps, où Golden State a infligé un cinglant 38-17 aux Wolves. L’écart s’est creusé jusqu’à 26 points d’avance, permettant aux deux entraîneurs de faire tourner leurs effectifs en prévision du back-to-back prévu dès lundi entre les deux équipes.

Cette performance permet aux Warriors de remporter 7 de leurs 10 derniers matchs et de se rapprocher dangereusement de Minnesota dans la course aux playoffs. Pour les Timberwolves, cette défaite confirme leurs difficultés actuelles, avec leur plus faible total de points de la saison et leur première fois sous la barre des 100 points cette année.

NBA
NBA
