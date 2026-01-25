Grâce à Qadashah Hoppie, Lattes-Montpellier enchaîne à Lyon et conserve sa place dans le top 3

La bonne dynamique se poursuit pour Lattes-Montpellier. Le BLMA s’est imposé sur le parquet de Lyon (70-80), après avoir fait la différence en toute fin de match, lors de la 15e journée de championnat. Survoltée à longue distance, la combo-guard américaine Qadashah Hoppie (1,70 m, 26 ans) a largement contribué à ce succès, en compilant 21 points et 5 passes décisives.

La mission n’avait rien de facile pour les joueuses de Valéry Demory, qui ne s’étaient pas imposées loin de leur base en championnat depuis le 8 novembre (à Charnay, 50-68). Les Lyonnaises avaient flairé le bon coup, ce dimanche. Elles ont même tenu tête à leurs adversaires pendant presque 30 minutes, avant un coup d’accélérateur des Héraultaises fatal dans le money-time.

Trois quart-temps serrés

Car pendant une première mi-temps très serrée, l’ASVEL féminin a montré beaucoup de sérieux. Le tandem 1-5 Dayshanette Harris–Jess-Mine Zodia a parfaitement fonctionné, l’Américaine distillant les caviars (10 passes décisives au final) pour son intérieure française efficace près du panier et toujours aussi déchaînée (26 points à 10/17 aux tirs), une semaine après avoir réalisé son record en carrière sur le parquet de Toulouse (27).

Sur une première série avant la pause, le BLMA est toutefois revenu à hauteur. Puis sur une deuxième létale avant la demi-heure de jeu, les Héraultaises infligeant un 17-3 à leurs hôtes pour terminer le 3e quart-temps, Qadashah Hoppie et ses coéquipières sont parvenues à faire un break décisif.

Un coup d’accélérateur décisif

Nell Angloma muselée par la défense lyonnaise (9 points contre 16,9 en moyenne cette saison), Hoppie a inscrit des paniers très importants pour reprendre les commandes, à l’image de deux banderilles coup-sur-coup dans la 3e reprise (52-55, 28e). Quelques minutes plus tard, bis repetita : l’arrière étasuinienne, intenable en fin de match, a décoché deux nouvelles bombes longue distance déterminantes dans les dernières minutes, portant à 5 son nombre de réussites à 3-points, sur 7 tentatives (58-68, 36e).

Zodia et ses coéquipières avaient beau tenter de s’accrocher, la différence était faite et le top 3 tendait définitivement les bras au BLMA. Profitant de la défaite de l’ESBVA à Bourges, Lattes-Montpellier grimpe seul sur la 3e place (10 victoires – 5 défaites), tandis que Lyon manque le gros coup et reste cloué à la 9e place (5-10).