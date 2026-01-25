Recherche
La Boulangère Wonderligue

Grâce à Qadashah Hoppie, Lattes-Montpellier enchaîne à Lyon et conserve sa place dans le top 3

La Boulangère Wonderligue - Lattes-Montpellier s'est imposé sur le parquet de Lyon en clôture de la 15e journée de championnat. Le BLMA décroche sa 10e victoire de la saison et s'assoit désormais seul à la 3e place au classement.
00h00
Résumé
Grâce à Qadashah Hoppie, Lattes-Montpellier enchaîne à Lyon et conserve sa place dans le top 3

Qadashah Hoppie a pris feu en fin de match pour offrir la victoire au BLMA.

Crédit photo : BLMA

La bonne dynamique se poursuit pour Lattes-Montpellier. Le BLMA s’est imposé sur le parquet de Lyon (70-80), après avoir fait la différence en toute fin de match, lors de la 15e journée de championnat. Survoltée à longue distance, la combo-guard américaine Qadashah Hoppie (1,70 m, 26 ans) a largement contribué à ce succès, en compilant 21 points et 5 passes décisives.

Qadashah HOPPIE
Qadashah HOPPIE
21
PTS
3
REB
5
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LYO
70 80
MON

La mission n’avait rien de facile pour les joueuses de Valéry Demory, qui ne s’étaient pas imposées loin de leur base en championnat depuis le 8 novembre (à Charnay, 50-68). Les Lyonnaises avaient flairé le bon coup, ce dimanche. Elles ont même tenu tête à leurs adversaires pendant presque 30 minutes, avant un coup d’accélérateur des Héraultaises fatal dans le money-time.

LIRE AUSSI

Trois quart-temps serrés

Car pendant une première mi-temps très serrée, l’ASVEL féminin a montré beaucoup de sérieux. Le tandem 1-5 Dayshanette HarrisJess-Mine Zodia a parfaitement fonctionné, l’Américaine distillant les caviars (10 passes décisives au final) pour son intérieure française efficace près du panier et toujours aussi déchaînée (26 points à 10/17 aux tirs), une semaine après avoir réalisé son record en carrière sur le parquet de Toulouse (27).

Jess-mine ZODIA
Jess-mine ZODIA
26
PTS
6
REB
0
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LYO
70 80
MON

Sur une première série avant la pause, le BLMA est toutefois revenu à hauteur. Puis sur une deuxième létale avant la demi-heure de jeu, les Héraultaises infligeant un 17-3 à leurs hôtes pour terminer le 3e quart-temps, Qadashah Hoppie et ses coéquipières sont parvenues à faire un break décisif.

Un coup d’accélérateur décisif

Nell Angloma muselée par la défense lyonnaise (9 points contre 16,9 en moyenne cette saison), Hoppie a inscrit des paniers très importants pour reprendre les commandes, à l’image de deux banderilles coup-sur-coup dans la 3e reprise (52-55, 28e). Quelques minutes plus tard, bis repetita : l’arrière étasuinienne, intenable en fin de match, a décoché deux nouvelles bombes longue distance déterminantes dans les dernières minutes, portant à 5 son nombre de réussites à 3-points, sur 7 tentatives (58-68, 36e).

LIRE AUSSI

Zodia et ses coéquipières avaient beau tenter de s’accrocher, la différence était faite et le top 3 tendait définitivement les bras au BLMA. Profitant de la défaite de l’ESBVA à Bourges, Lattes-Montpellier grimpe seul sur la 3e place (10 victoires – 5 défaites), tandis que Lyon manque le gros coup et reste cloué à la 9e place (5-10).

La Boulangère Wonderligue – Journée 15
23/01/2026
ROC Roche Vendée
85 67
LAN Landerneau
24/01/2026
CHA Chartres Féminin
63 91
TOU Toulouse M.B.
CHA Charleville-Mézières
84 48
CHA Charnay
BOU Bourges
65 62
VIL Villeneuve d’Ascq
25/01/2026
LAN Basket Landes
66 55
ANG Angers Féminin
LYO Lyon Asvel Féminin
70 80
MON Lattes Montpellier

 

