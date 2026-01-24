Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

Toulouse frappe fort à Chartres, Bourges s’en sort au mental, Charleville-Mézières déroule

La Boulangère Wonderligue - Toulouse a marqué les esprits en s’imposant largement à Chartres lors de la 15e journée de La Boulangère Wonderligue. Une soirée marquée aussi par la solidité de Bourges face à Villeneuve-d’Ascq et la démonstration de Charleville-Mézières contre Charnay.
|
00h00
Résumé
Écouter
Toulouse frappe fort à Chartres, Bourges s’en sort au mental, Charleville-Mézières déroule

Bourges s’en est sorti contre Villeneuve d’Ascq

Crédit photo : Olivier Martin

Toulouse a signé le gros coup de ce samedi en La Boulangère Wonderligue. Sur le parquet de Chartres, le TMB a non seulement gagné, mais frappé très fort, pendant que Bourges poursuivait sa série à domicile et que Charleville-Mézières s’offrait un large succès face à Charnay. Tour d’horizon d’une 15e journée riche d’enseignements.

Toulouse assomme Chartres et se relance pleinement

Il n’y a pas eu de match au Colisée. Face à Chartres, le Toulouse Métropole Basket a livré sa prestation la plus aboutie de la saison pour s’imposer 91-63 et reprendre le point-average particulier. Dès l’entame, les Toulousaines ont imposé une pression défensive constante et un rythme infernal, creusant un premier écart significatif dès les premières minutes.

À la pause, l’écart était déjà conséquent (58-32), reflet d’une domination totale, aussi bien dans l’intensité que dans l’adresse. Depuis la trêve, le TMB affiche un tout autre visage et enchaîne une troisième victoire consécutive en ce début d’année 2026. Une dynamique qui permet aux promues de croire plus que jamais à une fin de saison loin des play-down, et même de regarder vers le top 8.

Bourges résiste au retour de Villeneuve-d’Ascq

Au Prado, Bourges Basket a dû s’employer pour venir à bout de Villeneuve-d’Ascq (65-62). Après un premier quart-temps maîtrisé, Tima Pouye (22 points à 7/9 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives en 22 minutes) ont vu les Nordistes revenir progressivement dans la partie, au prix d’une deuxième mi-temps bien plus engagée.

Tima POUYE
Tima POUYE
22
PTS
4
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
BOU
65 62
VIL

Longtemps indécise, la rencontre s’est jouée dans les dernières secondes, avec un tir primé décisif qui a fait chavirer le Prado. Bourges enchaîne ainsi une septième victoire consécutive en championnat et confirme sa solidité à domicile, tandis que Villeneuve-d’Ascq repart avec des motifs de satisfaction malgré une nouvelle défaite serrée.

Tima Pouya a été la meilleure joueuse de Bourges ce samedi 24 janvier (photo : Olivier Martin)
Tima Pouya a été la meilleure joueuse de Bourges ce samedi 24 janvier (photo : Olivier Martin)

Charleville-Mézières déroule face à Charnay

À domicile, Charleville-Mézières n’a laissé aucune chance à Charnay. Après un début de match hésitant, les Flammes Carolo ont rapidement pris la mesure de leur adversaire, avant de creuser l’écart de manière irrémédiable en deuxième mi-temps.

– Journée 15

Solides défensivement et dominatrices dans le rebond, les Ardennaises se sont imposées 84-48, confirmant leur bonne dynamique actuelle. Charnay, de son côté, n’a jamais réussi à suivre le rythme et a subi la loi d’un collectif carolo en pleine confiance.

La Roche Vendée confirme vendredi

La 15e journée avait été ouverte la veille par une victoire convaincante de La Roche Vendée Basket Club face à Landerneau (85-67). Une performance référence pour les Vendéennes, solides collectivement et particulièrement adroites, après avoir avoir appris que la société détentrice des droits sportifs avait été placée en redressement judiciaire.

Ce dimanche, la 15e journée se terminera avec l’ASVEL Féminin – BLMA (à voir à 15h15 sur Sport en France) et Basket Landes – Angers (à suivre à partir de 15h15 sur YouTube).

La Boulangère Wonderligue – Journée 15
23/01/2026
ROC Roche Vendée
85 67
LAN Landerneau
24/01/2026
CHA Chartres Féminin
63 91
TOU Toulouse M.B.
CHA Charleville-Mézières
84 48
CHA Charnay
BOU Bourges
65 62
VIL Villeneuve d’Ascq
25/01/2026
LAN Basket Landes
ANG Angers Féminin
LYO Lyon Asvel Féminin
MON Lattes Montpellier
Bourges
Bourges
Suivre
Charnay
Charnay
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Bourges s'en est sorti contre Villeneuve d'Ascq
La Boulangère Wonderligue
00h00Toulouse frappe fort à Chartres, Bourges s’en sort au mental, Charleville-Mézières déroule
Berck a signé une victoire importante du côté de Saint-Vallier ce samedi 24 janvier
NM1
00h00Berck frappe fort à Saint-Vallier et se rapproche très nettement de la poule haute
abrams quimper
ELITE 2
00h00Quimper terrasse Orléans sur un buzzer beater de Jamar Abrams
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Betclic ELITE
00h00+ 63 : le Paris Basketball écrase Le Portel et signe le plus gros écart de l’histoire du championnat de France !
Betclic ELITE
00h00Nanterre vient à bout de Boulazac, Chalon-sur-Saône en maîtrise contre Cholet
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque résiste au retour de Dijon et sort provisoirement de la zone rouge
Betclic ELITE
00h00L’intérim se poursuit pour Antoine Mathieu, encore à la tête du MSB contre l’ASVEL et l’Hapoël Holon
ELITE 2
00h00Quimper encore plombé par les blessures : Antoine Dudit et Will Butler rejoignent Lucas Thevenard à l’infirmerie
Betclic ELITE
00h00L’avenir du coach portelois Kenny Grant en suspens : « Se séparer d’un entraîneur peut être un électrochoc mais aussi une solution de facilité »
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Giannis Antetokounmpo doit retourner à l'infirmerie
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
1 / 0