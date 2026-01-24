Toulouse frappe fort à Chartres, Bourges s’en sort au mental, Charleville-Mézières déroule

Toulouse a signé le gros coup de ce samedi en La Boulangère Wonderligue. Sur le parquet de Chartres, le TMB a non seulement gagné, mais frappé très fort, pendant que Bourges poursuivait sa série à domicile et que Charleville-Mézières s’offrait un large succès face à Charnay. Tour d’horizon d’une 15e journée riche d’enseignements.

Toulouse assomme Chartres et se relance pleinement

Il n’y a pas eu de match au Colisée. Face à Chartres, le Toulouse Métropole Basket a livré sa prestation la plus aboutie de la saison pour s’imposer 91-63 et reprendre le point-average particulier. Dès l’entame, les Toulousaines ont imposé une pression défensive constante et un rythme infernal, creusant un premier écart significatif dès les premières minutes.

À la pause, l’écart était déjà conséquent (58-32), reflet d’une domination totale, aussi bien dans l’intensité que dans l’adresse. Depuis la trêve, le TMB affiche un tout autre visage et enchaîne une troisième victoire consécutive en ce début d’année 2026. Une dynamique qui permet aux promues de croire plus que jamais à une fin de saison loin des play-down, et même de regarder vers le top 8.

Bourges résiste au retour de Villeneuve-d’Ascq

Au Prado, Bourges Basket a dû s’employer pour venir à bout de Villeneuve-d’Ascq (65-62). Après un premier quart-temps maîtrisé, Tima Pouye (22 points à 7/9 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives en 22 minutes) ont vu les Nordistes revenir progressivement dans la partie, au prix d’une deuxième mi-temps bien plus engagée.

Longtemps indécise, la rencontre s’est jouée dans les dernières secondes, avec un tir primé décisif qui a fait chavirer le Prado. Bourges enchaîne ainsi une septième victoire consécutive en championnat et confirme sa solidité à domicile, tandis que Villeneuve-d’Ascq repart avec des motifs de satisfaction malgré une nouvelle défaite serrée.

Charleville-Mézières déroule face à Charnay

À domicile, Charleville-Mézières n’a laissé aucune chance à Charnay. Après un début de match hésitant, les Flammes Carolo ont rapidement pris la mesure de leur adversaire, avant de creuser l’écart de manière irrémédiable en deuxième mi-temps.

Solides défensivement et dominatrices dans le rebond, les Ardennaises se sont imposées 84-48, confirmant leur bonne dynamique actuelle. Charnay, de son côté, n’a jamais réussi à suivre le rythme et a subi la loi d’un collectif carolo en pleine confiance.

La Roche Vendée confirme vendredi

La 15e journée avait été ouverte la veille par une victoire convaincante de La Roche Vendée Basket Club face à Landerneau (85-67). Une performance référence pour les Vendéennes, solides collectivement et particulièrement adroites, après avoir avoir appris que la société détentrice des droits sportifs avait été placée en redressement judiciaire.

Ce dimanche, la 15e journée se terminera avec l’ASVEL Féminin – BLMA (à voir à 15h15 sur Sport en France) et Basket Landes – Angers (à suivre à partir de 15h15 sur YouTube).