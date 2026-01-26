Six sur six : Nando De Colo invaincu avec le Fenerbahçe depuis son arrivée

Arrivé chez le champion d’Europe début janvier, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) s’intègre à merveille au collectif stambouliote.



Match après match, le Fenerbahçe confirme sa dynamique, portée par un effectif profond et un Français qui trouve progressivement sa place dans la rotation.

Six sur six depuis son arrivée

Face à Petkim (78-70), pourtant leader de son groupe en FIBA Europe Cup mais en difficulté en championnat, le Fener’ a signé une sixième victoire consécutive depuis l’arrivée de l’ancien joueur de l’ASVEL. Une série immaculée pour De Colo, qui n’a encore connu aucune défaite sous ses nouvelles couleurs.

Dans ce succès, l’arrière tricolore a compilé 8 points (mais à 1/5 aux tirs), 1 rebond et 3 passes décisives en moins de 19 minutes. Des statistiques modestes derrière les 22 points de Wade Baldwin, mais une contribution constante dans l’organisation du jeu et la gestion des temps forts.

Un temps de jeu maîtrisé

Depuis son arrivée, le natif du Pas-de-Calais n’a jamais dépassé les 23 minutes passées sur le parquet. La semaine passée face à la Virtus Bologne puis face à Baskonia, il avait inscrit 12 puis 11 points en joker offensif venu du banc, le rôle qu’il a épousé depuis son arrivée sur les rives du Bosphore.

Un derby très attendu à venir

Prochain rendez-vous pour le deuxième meilleur marqueur de l’EuroLeague : un derby brûlant à domicile face à l’Anadolu Efes, jeudi. Une rencontre particulière pour Nando De Colo, qui y retrouvera plusieurs compatriotes : Brice Dessert, Vincent Poirier, Isaïa Cordinier et Rodrigue Beaubois, dans un contexte délicat pour l’Efes, en grande difficulté ces dernières semaines.