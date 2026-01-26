Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Boulazac : Le retour au complet n’aura duré que 23 minutes

Betclic ELITE - Alors qu'il alignait enfin un effectif complet, Boulazac a perdu son intérieur Cyrille Eliezer-Vanerot sur blessure face à Nanterre. Le club pourrait désormais scruter le marché mondial pour recruter un pigiste médical.
|
00h00
Résumé
Écouter
Boulazac : Le retour au complet n’aura duré que 23 minutes

Cyrille Eliezer-Vanerot a quitté le match face à Nanterre en boitant

Crédit photo : Julie Dumélié

C’est un paradoxe cruel pour le Boulazac Basket Dordogne. Alors que le club périgourdin se réjouissait d’aligner, pour la première fois de la saison, un effectif de dix joueurs professionnels face à Nanterre ce week-end, l’embellie a été de très courte durée. Il n’aura fallu que 23 minutes pour que l’infirmerie ne se rappelle au bon souvenir du BBD, assombrissant une soirée déjà marquée par la défaite (84-95).

– Journée 17

Un espoir de courte durée

Sur la feuille de match, tous les voyants étaient au vert. Pour la première fois depuis l’ouverture du championnat, l’entraîneur Alexandre Ménard disposait de toutes ses forces vives sur le terrain. Mais le destin a basculé durant le troisième quart-temps lorsque Cyrille Eliezer-Vanerot (2,03 m, 29 ans) a été contraint de quitter le parquet.

LIRE AUSSI

L’intérieur, dont l’impact physique est précieux dans la rotation, est sorti en « boitant bas », incapable de reprendre sa place. Avant ce coup d’arrêt, il avait apporté 3 points et 2 rebonds en 11 minutes de jeu (3 d’évaluation), restant dans ses standards d’une saison où il tourne à 4,5 points et 3 rebonds pour 6,1 d’évaluation en 18 minutes par match.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Cyrille Eliezer-Vanerot.jpg
Cyrille ELIEZER-VANEROT
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 29 ans (01/08/1996)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
4,5
#176
REB
3
#103
PD
1,3
#117

« J’ai peur que ce soit sérieux »

Au-delà du résultat sportif, c’est la santé de l’ailier-fort qui inquiète le staff. Les souvenirs des blessures passées ont rapidement refait surface au Palio. Samedi soir, le technicien périgourdin ne cachait pas son anxiété :

« J’ai peur que ce soit sérieux », confiait-il, la mine sombre dans les colonnes de la Dordogne Libre, sans pouvoir encore établir de diagnostic définitif.

Si la gravité de la blessure venait à se confirmer, elle briserait net l’équilibre que le club tentait de construire avec un groupe enfin au complet.

LIRE AUSSI

Le marché mondial comme solution de secours

Si le diagnostic médical impose un arrêt prolongé, le BBD ne restera pas les bras croisés. Administrativement, le club dispose de cartes en main pour réagir. Avec seulement cinq joueurs non formés localement (sur six autorisés): deux Bosman / Cotonou (Amit Ebo et Ousman Krubally) et trois extracommunautaires (Tony Snell, Angelo Warner et K.J. Williams sur quatre possibles), Boulazac a la possibilité de scruter l’ensemble du marché mondial pour trouver un pigiste médical de toute nationalité.

La quête de stabilité semble être un défi permanent cette saison pour le BBD, qui pourrait bien devoir repartir à la recherche d’un renfort avant même d’avoir pu profiter de son effectif au complet sur un match entier.

12e au classement et sur une série de 4 défaites de rang, le BBD se déplacera à l’Adidas Arena pour défier Paris le 1er février prochain.

LIRE AUSSI
Boulazac
Boulazac
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
matthieudittp
On est sur qu'ils ont encore le droit a des contrats avant le 28 février !? Il me semble qu'ils ont déjà recruter Eito, et avant Magrit en nouveau contrat...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Erwan Merlin et la SIG Strasbourg face aux doubles tenants du titre du Trophée du Futur, la JL Bourg
Espoirs ELITE 2
00h00Le Trophée du Futur 2026 attribué à Strasbourg
ELITE 2
00h00ITW Gaylor Curier, un nouveau chapitre à l’ESMS : « J’ai juste envie de prendre du plaisir »
Arnaud Ricoux succède à Kenny Grant à l'ESSM Le Portel
Betclic ELITE
00h00Officiel : Kenny Grant écarté au Portel, Arnaud Ricoux nommé entraîneur principal
Betclic ELITE
00h00Boulazac : Le retour au complet n’aura duré que 23 minutes
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne : Plus rien n’arrête les Savoyards !
Betclic ELITE
00h00Après le naufrage face à Paris, Le Portel se sépare de Kenny Grant
C'est l'espoir de l'ESSM Kylian Mpete qui a terminé meilleur marqueur du Portel contre Paris
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Et si le salut passait par la « Méthode Cardiac Kids » ?
Merci à ceux qui nous font confiance et à ceux qui vont nous faire confiance
Betclic Élite
00h00Le récapitulatif de deux semaines de contenus premium
Vincent Poirier a effectué son retour à la compétition, ce dimanche 25 janvier
À l’étranger
00h00Vincent Poirier de retour, l’Anadolu Efes regagne enfin
Betclic ELITE
00h00Pierric Poupet et l’ASVEL domptent Le Mans, mais saluent un adversaire calibré pour le Top 4
1 / 0
Livenews NBA
Le freshman de BYU a livré une performance exceptionnelle avec 43 points lors de la victoire 91-78 des Cougars face à Utah.
NBA
00h00AJ Dybantsa explose avec 43 points et vise le premier choix de la Draft NBA 2026
Norman Powell a réalisé un double-double avec 16 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Suns chutent face au Heat sans Booker et Green
Kawhi Leonard a brillé avec 28 points, tandis que l'ancien Net James Harden a ajouté 22 points, 8 passes et 6 rebonds.
NBA
00h00Les Nets subissent une lourde défaite face aux Clippers, la 5ème de suite
Cette quatrième victoire consécutive des Canadiens illustre parfaitement leur montée en puissance récente.
NBA
00h00Les Raptors battent le Thunder 103-101 et signent une quatrième victoire consécutive
Zaccharie Risacher s'approche du retour à la compétition
NBA
00h00Zaccharie Risacher envoyé temporairement en G-League
Cade Cunningham a été au-dessus de la mêlée, terminant à 13/22 au tir dont 3/5 à 3-points en seulement 30 minutes de jeu.
NBA
00h00Les Pistons écrasent Sacramento 139-116 avec un Cade Cunningham étincelant
Stephen Curry a été le fer de lance de cette victoire avec 26 points au compteur, accompagnés de 7 passes décisives et 4 interceptions.
NBA
00h00Stephen Curry mène les Warriors vers une victoire autoritaire contre Minnesota
Victor Wembanyama à terre : les Spurs se sont laissés surprendre par La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Les Pelicans créent la surprise face aux Spurs, Victor Wembanyama maladroit
NBA
00h00Malade, Nolan Traoré va manquer le duel entre Français face aux Clippers de Nicolas Batum
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
1 / 0