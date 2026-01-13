Recherche
Betclic ELITE

Pas de remplaçant pour Jacob Grandison à Boulazac

Betclic ÉLITE - Le Boulazac Basket Dordogne a acté la fin du dossier Jacob Grandison et n’enrôlera aucun remplaçant. Une décision assumée par le club périgourdin, qui se rend ce mardi sur le parquet de l’ASVEL avec un effectif resserré, mais des certitudes.
00h00
Jacob Grandison n’aura joué qu’un match avec Boulazac

Crédit photo : Julie Dumélié

Le feuilleton Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans) est définitivement clos à Boulazac. Séparé à l’amiable de l’ailier américano-finlandais après la décision de l’Agence mondiale antidopage, le Boulazac Basket Dordogne a choisi de ne pas recruter pour compenser ce départ. Une option dictée autant par les contraintes économiques que par une certaine cohérence sportive, à l’heure où le BBD s’apprête à défier l’ASVEL ce mardi soir.

Une séparation devenue inévitable

La suspension de Jacob Grandison, dont la durée reste inconnue, a précipité la décision. Après plusieurs mois d’attente et de soutien total apporté au joueur, le club périgourdin et l’ailier finlandais ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration.

« C’est un crève-cœur. C’était vraiment la dernière pièce du puzzle qui collait parfaitement au groupe, tant sur un plan basket que sur un plan humain », confie Alexandre Ménard, dans des propos rapportés par Sud-Ouest.

Le technicien rappelle l’investissement consenti par le BBD pendant toute la période d’incertitude : salaire maintenu, logement, véhicule, et un suivi quotidien pour permettre au joueur de rester en condition. « On a remué ciel et terre en passant par la fédération et la ligue. On a tout tenté jusqu’au bout », ajoute-t-il.

PROFIL JOUEUR
Jacob GRANDISON
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 27 ans (02/04/1998)
Nationalités:

logo fin.jpg
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11
#45
REB
6
#16
PD
2
#71

Pas de recrutement, un choix assumé

La question d’un remplaçant s’est naturellement posée. Mais la réponse est claire : il n’y en aura pas. « On n’a ni les moyens, ni les compétitions qui vont avec », tranche Alexandre Ménard. Contrairement à la saison précédente en Pro B, le calendrier allégé de Betclic ELITE et l’élimination rapide en Coupe de France ne justifient pas l’arrivée d’un onzième joueur professionnel.

Le club s’appuiera donc sur la polyvalence de son effectif actuel. « Tony Snell peut remplir ce rôle à merveille au poste 3, voire en intérieur en dépannage », précise le coach, tout en rappelant que la prolongation d’Antoine Eïto jusqu’à la fin de saison a également pesé dans la balance.

Boulazac veut regarder devant

Malgré ce coup dur, le BBD entend avancer. « On a gagné des matches sans lui », rappelle Alexandre Ménard, avec quatre succès glanés en treize rencontres sans Grandison. L’objectif reste inchangé : assurer le maintien.

Dès ce mardi, Boulazac tentera de créer la surprise sur le parquet de l’ASVEL, dans un contexte particulier pour le club villeurbannais qui ont perdu après double-prolongation dimanche face à Paris. Un déplacement périlleux, mais que les Périgourdins abordent sans se chercher d’excuse, convaincus de pouvoir exister avec leurs forces actuelles.

Boulazac
Boulazac
lulutoutvert
Boulazac n'a que 2 victoires d'avance sur le 15e, mais même si ça n'assure pas un maintien, on ressent un jeu plus cohérent, une équipe plus soudée chez les gars du 24.
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
