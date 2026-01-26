Tours a trouvé le remplaçant de Zaion Nebot

Face à l’indisponibilité de Zaion Nebot jusqu’à la fin de saison, le Tours Métropole Basket (TMB) a réagi rapidement sur le marché des transferts. Le club a officialisé l’arrivée de Baptiste Tackamoud (1,88 m, 22 ans) pour la suite de l’exercice 2025/2026.

Un profil explosif pour dynamiser l’attaque

Le jeune arrière-meneur connait bien la Nationale 1.Passé par Chartres, Levallois et plus récemment Tarbes-Lourdes en fin d’année civile 2025, il avait laissé un bon souvenir au pied des Pyrénées. Signataire d’un contrat d’un mois avec l’Union, il avait rendu une copie de 10 points, 3 rebonds et 1 passe en 19 minutes sur 4 matchs. Avec lui, la formation du Sud-Ouest s’était imposée à 4 reprises. Son unique défaite (70-68) était face à … Tours, sa nouvelle équipe. Il avait d’ailleurs été performant individuellement avec ses 11 points et 4 rebonds en 20 minutes

Capable d’évoluer sur différents postes extérieurs, il arrive avec une réputation de « dynamiteur ». Selon le communiqué officiel du club, le TMB mise sur son explosivité et sa capacité à accélérer le jeu.Son profil de créateur, capable d’attaquer le cercle avec agressivité, devrait offrir de nouvelles solutions tactiques au staff tourangeau.

Il retrouve son ancien coach

Au TMB, il retrouvera un visage familier. En 2024/2025, il avait débuté l’exercice sous la tunique de Chartres, en ÉLITE 2. Sous les ordres de Moatassim Rhennam, qui officiait à l’époque à la tête de la formation d’Eure-et-Loir, il avait disputé 7 matchs (2,6 points et 2,6 rebonds de moyenne) avant de parfaire son temps de jeu en descendant d’un étage à Levallois en NM1.

PROFIL JOUEUR Baptiste TACKAMOUD Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 22 ans (20/11/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 10 #105 REB 3 #171 PD 1 #235

L’intégration immédiate

Son passage récent par Tarbes prouve qu’il est en rythme et prêt à intégrer la rotation tourangelle sans délai. Sa capacité à s’adapter rapidement sera un atout précieux pour le TMB, qui compte sur sa nouvelle recrue pour maintenir ses ambitions au classement. Tours est actuellement 3e de la Poule A de Nationale 1 avec 14 victoires pour 7 défaites.