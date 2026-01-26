Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Tours a trouvé le remplaçant de Zaion Nebot

NM1 - Pour compenser la blessure de Zaion Nebot, le Tours Métropole Basket a recruté Baptiste Tackamoud. Le néo-tourangeau retrouve son ancien coach Moatassim Rhennam.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tours a trouvé le remplaçant de Zaion Nebot

Après Tarbes-Lourdes, direction Tours pour Baptiste Tackamoud

Crédit photo : Tours Métropole Basket

Face à l’indisponibilité de Zaion Nebot jusqu’à la fin de saison, le Tours Métropole Basket (TMB) a réagi rapidement sur le marché des transferts. Le club a officialisé l’arrivée de Baptiste Tackamoud (1,88 m, 22 ans) pour la suite de l’exercice 2025/2026.

Un profil explosif pour dynamiser l’attaque

Le jeune arrière-meneur connait bien la Nationale 1.Passé par Chartres, Levallois et plus récemment Tarbes-Lourdes en fin d’année civile 2025, il avait laissé un bon souvenir au pied des Pyrénées. Signataire d’un contrat d’un mois avec l’Union, il avait rendu une copie de 10 points, 3 rebonds et 1 passe en 19 minutes sur 4 matchs. Avec lui, la formation du Sud-Ouest s’était imposée à 4 reprises. Son unique défaite (70-68) était face à … Tours, sa nouvelle équipe. Il avait d’ailleurs été performant individuellement avec ses 11 points et 4 rebonds en 20 minutes

LIRE AUSSI

Capable d’évoluer sur différents postes extérieurs, il arrive avec une réputation de « dynamiteur ». Selon le communiqué officiel du club, le TMB mise sur son explosivité et sa capacité à accélérer le jeu.Son profil de créateur, capable d’attaquer le cercle avec agressivité, devrait offrir de nouvelles solutions tactiques au staff tourangeau.

Il retrouve son ancien coach

Au TMB, il retrouvera un visage familier. En 2024/2025, il avait débuté l’exercice sous la tunique de Chartres, en ÉLITE 2. Sous les ordres de Moatassim Rhennam, qui officiait à l’époque à la tête de la formation d’Eure-et-Loir, il avait disputé 7 matchs (2,6 points et 2,6 rebonds de moyenne) avant de parfaire son temps de jeu en descendant d’un étage à Levallois en NM1.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Baptiste Tackamoud.jpg
Baptiste TACKAMOUD
Poste(s): Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 22 ans (20/11/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
10
#105
REB
3
#171
PD
1
#235

L’intégration immédiate

Son passage récent par Tarbes prouve qu’il est en rythme et prêt à intégrer la rotation tourangelle sans délai. Sa capacité à s’adapter rapidement sera un atout précieux pour le TMB, qui compte sur sa nouvelle recrue pour maintenir ses ambitions au classement. Tours est actuellement 3e de la Poule A de Nationale 1 avec 14 victoires pour 7 défaites.

LIRE AUSSI

 

NM1
NM1
Suivre
Tours
Tours
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nancy : Le verdict est tombé pour Phlandrous Fleming Jr
NM1
00h00Tours a trouvé le remplaçant de Zaion Nebot
Nando De Colo a marqué 8 points en 18 minutes dans la nouvelle victoire de Nando De Colo
Basketbol Super Ligi
00h00Six sur six : Nando De Colo invaincu avec le Fenerbahçe depuis son arrivée
Les dunkeurs chargés de l'animation en dehors des périodes de jeu portaient un t-shirt "ICE OUT" ce dimanche 25 janvier au Target Center de Minneapolis
NBA
00h00Après le report du match suite au meurtre d’Alex Pretti, les Timberwolves de Rudy Gobert redémarrent par une déroute
Erwan Merlin et la SIG Strasbourg face aux doubles tenants du titre du Trophée du Futur, la JL Bourg
Espoirs ELITE 2
00h00Le Trophée du Futur 2026 attribué à Strasbourg
ELITE 2
00h00ITW Gaylor Curier, un nouveau chapitre à l’ESMS : « J’ai juste envie de prendre du plaisir »
Arnaud Ricoux succède à Kenny Grant à l'ESSM Le Portel
Betclic ELITE
00h00Officiel : Kenny Grant écarté au Portel, Arnaud Ricoux nommé entraîneur principal
Betclic ELITE
00h00Boulazac : Le retour au complet n’aura duré que 23 minutes
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne : Plus rien n’arrête les Savoyards !
Betclic ELITE
00h00Après le naufrage face à Paris, Le Portel se sépare de Kenny Grant
1 / 0
Livenews NBA
Rose devient le cinquième joueur de l'histoire des Bulls à voir son maillot retiré, rejoignant Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan et Scottie Pippen au plafond du United Center.
NBA
00h00Derrick Rose : les Bulls retirent le maillot n°1 de leur légende après la victoire face aux Celtics
La blessure s'est produite dans les cinq dernières secondes du troisième quart-temps, lorsque Booker a marché sur le pied d'Onyeka Okongwu.
NBA
00h00Devin Booker blessé : une semaine d’absence minimum pour la star des Suns
La NBA a adapté son calendrier en avançant deux rencontres de lundi.
NBA
00h00NBA : tempête hivernale, deux matchs reportés dimanche
La décision de reporter le match intervient après la mort d'Alex Pretti, le deuxième citoyen américain tué par des agents fédéraux en moins de trois semaines.
NBA
00h00NBA : Les joueurs sortent du silence après les tragédies de Minneapolis
Les dunkeurs chargés de l'animation en dehors des périodes de jeu portaient un t-shirt "ICE OUT" ce dimanche 25 janvier au Target Center de Minneapolis
NBA
00h00Après le report du match suite au meurtre d’Alex Pretti, les Timberwolves de Rudy Gobert redémarrent par une déroute
Le freshman de BYU a livré une performance exceptionnelle avec 43 points lors de la victoire 91-78 des Cougars face à Utah.
NBA
00h00AJ Dybantsa explose avec 43 points et vise le premier choix de la Draft NBA 2026
Norman Powell a réalisé un double-double avec 16 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Suns chutent face au Heat sans Booker et Green
Kawhi Leonard a brillé avec 28 points, tandis que l'ancien Net James Harden a ajouté 22 points, 8 passes et 6 rebonds.
NBA
00h00Les Nets subissent une lourde défaite face aux Clippers, la 5ème de suite
Cette quatrième victoire consécutive des Canadiens illustre parfaitement leur montée en puissance récente.
NBA
00h00Les Raptors battent le Thunder 103-101 et signent une quatrième victoire consécutive
Zaccharie Risacher s'approche du retour à la compétition
NBA
00h00Zaccharie Risacher envoyé temporairement en G-League
1 / 0