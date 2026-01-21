Recherche
NM1

Coup dur pour Tours : fin de saison pour Zaion Nebot

NM1 - Auteur d'une saison record avec Tours, l'arrière Zaion Nebot subit une rupture des ligaments croisés et doit mettre un terme définitif à sa saison. C'est un coup d'arrêt brutal pour le deuxième meilleur passeur de l'équipe, qui portait le collectif tourangeau vers les sommets de la Nationale 1.
00h00
Coup d’arrêt pour le Tourangeau touché au genou

Crédit photo : Tours Métropole Basket

C’est la nouvelle que tous les supporters du Tours Métropole Basket redoutaient. Sorti sur blessure lors de la victoire face à Angers (82-89) le 16 janvier dernier, le verdict médical est tombé comme un couperet : rupture des ligaments croisés du genou d’après nos informations pour Zaion Nebot (1,87 m, 21 ans).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Zaion Nebot.jpg
Zaion NEBOT
Poste(s): Arrière
Taille: 187 cm
Âge: 21 ans (12/06/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
8,1
#170
REB
2,4
#223
PD
5,3
#17

Une progression brisée en plein vol

Alors qu’il réalisait sa meilleure campagne en Nationale 1, l’arrière français voit son élan stoppé net. Avant de quitter ses partenaires face aux Angevins, Nebot était sur des bases solides en seulement 20 minutes de jeu : 5 points, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 12 d’évaluation.

Cette blessure est d’autant plus cruelle que le jeune français affichait une maturité croissante. Avec 10,5 d’évaluation moyenne cette saison, il surclassait nettement ses exercices précédents (2,2 avec Le Havre en 23/24 et 8,6 l’an dernier).

LIRE AUSSI

Un pilier du collectif tourangeau

Derrière l’indéboulonnable Theo Leon (6,5 passes), Nebot s’était imposé comme le deuxième meilleur passeur de l’équipe avec 5,2 offrandes par match. Son absence va laisser un vide immense dans la rotation et la création du jeu tourangeau, alors que le club est actuellement 2e de la Poule A de Nationale 1.

NM1
NM1
Suivre
Tours
Tours
Suivre

