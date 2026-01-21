Coup dur pour Tours : fin de saison pour Zaion Nebot

C’est la nouvelle que tous les supporters du Tours Métropole Basket redoutaient. Sorti sur blessure lors de la victoire face à Angers (82-89) le 16 janvier dernier, le verdict médical est tombé comme un couperet : rupture des ligaments croisés du genou d’après nos informations pour Zaion Nebot (1,87 m, 21 ans).

PROFIL JOUEUR Zaion NEBOT Poste(s): Arrière Taille: 187 cm Âge: 21 ans (12/06/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 8,1 #170 REB 2,4 #223 PD 5,3 #17

Une progression brisée en plein vol

Alors qu’il réalisait sa meilleure campagne en Nationale 1, l’arrière français voit son élan stoppé net. Avant de quitter ses partenaires face aux Angevins, Nebot était sur des bases solides en seulement 20 minutes de jeu : 5 points, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 12 d’évaluation.

Cette blessure est d’autant plus cruelle que le jeune français affichait une maturité croissante. Avec 10,5 d’évaluation moyenne cette saison, il surclassait nettement ses exercices précédents (2,2 avec Le Havre en 23/24 et 8,6 l’an dernier).

Un pilier du collectif tourangeau

Derrière l’indéboulonnable Theo Leon (6,5 passes), Nebot s’était imposé comme le deuxième meilleur passeur de l’équipe avec 5,2 offrandes par match. Son absence va laisser un vide immense dans la rotation et la création du jeu tourangeau, alors que le club est actuellement 2e de la Poule A de Nationale 1.