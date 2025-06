Zaion Nebot poursuit son développement à Tours

Au terme d’une fin de saison où il s’est révélé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la division, Zaion Nebot (1,87 m, 21 ans) s’est engagé avec le Tours Métropole Basket, cinquième de la dernière saison de NM1, a annoncé le club tourangeau sur ses réseaux sociaux.

🔥 𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝗲 𝗮𝘂 𝗧𝗠𝗕 ⵑ Le TMB vous annonce une nouvelle arrivée sur sa ligne arrière avec l’arrivée d’une des révélations de la saison en Nationale 1, le jeune Zaion Nebot (21 ans – 1m85). Nous souhaitons la bienvenue à Zaion !#GoKnights 🔴⚫️ pic.twitter.com/JMsd23hHiG — Tours Métropole Basket (@tmb_toursbasket) June 24, 2025

Dans son annonce, le TMB s’est satisfait de l’arrivée de « l’une des révélations de la saison de Nationale 1. […] De par ses qualités athlétiques, Zaion s’impose à défendre afin de se mettre en rythme offensivement. Joueur d’impact et de percussion, Zaion va poursuivre son développement en Touraine pour pouvoir prétendre ensuite au plus haut niveau », a commenté le club.

PROFIL JOUEUR Zaion NEBOT Poste(s): Arrière Taille: 187 cm Âge: 21 ans (12/06/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 7 #194 REB 2,4 #224 PD 2,6 #97

À 21 ans, Zaion Nebot a littéralement explosé en fin de saison 2024-2025 avec le STB Le Havre. Il avait notamment pris feu contre Tarbes fin février, en plantant 19 points et prenant 5 rebonds. Ses stats de l’exercice en cours ne sont pas encore ronflantes – 7,0 points, 2,4 rebonds et 2,6 passes décisives en 20 minutes de moyenne –, de quoi l’inciter à vouloir confirmer en NM1. Tours semble donc être un nouveau palier assumé pour se développer et gagner en responsabilités, lui qui avait créé la surprise en inscrivant un temps son nom à la Draft NBA 2025 avant de finalement le retirer.

Le fils de Jimmy Nebot nous avait accordé une interview, dans laquelle il expliquait son choix et présentait son profil. En signant à Tours, Zaion Nebot quitte son premier club professionnel et se lance donc dans le grand bain, “après 6 saisons et des milliers d’heures de travail” au Havre, avait-il écrit au moment de l’annonce de son départ.