Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

NBA : Les joueurs sortent du silence après les tragédies de Minneapolis

Après la mort d'Alex Pretti et les manifestations anti-ICE, la NBA et ses acteurs prennent position face aux événements tragiques qui secouent Minneapolis depuis plusieurs semaines.
|
00h00
Résumé
Écouter
NBA : Les joueurs sortent du silence après les tragédies de Minneapolis

La décision de reporter le match intervient après la mort d’Alex Pretti, le deuxième citoyen américain tué par des agents fédéraux en moins de trois semaines.

Crédit photo : © Bruce Kluckhohn-Imagn Images

La communauté NBA a finalement brisé son silence face aux événements dramatiques qui secouent Minneapolis. Après la mort d’Alex Pretti, un infirmier de 37 ans abattu par des agents fédéraux samedi, l’association des joueurs (NBPA) et plusieurs stars de la ligue ont pris position publiquement.

Un match reporté dans une atmosphère de recueillement

Le match entre les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors, initialement prévu samedi, a été reporté de 24 heures pour « assurer la sécurité de la communauté de Minneapolis ». Cette décision rare de la NBA intervient après la mort d’Alex Pretti, le deuxième citoyen américain tué par des agents fédéraux en moins de trois semaines, après Renée Good le 7 janvier.

Lorsque la rencontre s’est finalement déroulée dimanche, l’atmosphère était particulièrement lourde. « C’était l’un des matchs les plus étranges et tristes auxquels j’ai jamais participé. On pouvait sentir l’atmosphère sombre », a confié Steve Kerr après la victoire 111-85 de ses Warriors. Le coach de Golden State a ajouté : « Leur équipe souffrait. On voyait bien qu’ils avaient du mal à faire face à tout ce qui se passait et à ce que la ville avait traversé. »

Chris Finch, l’entraîneur des Timberwolves, s’est montré particulièrement ému : « Je suis plus qu’un simple résident. C’est ici chez moi. J’adore vivre ici. J’adore faire partie de cette communauté. C’est triste de voir ce qui se passe. » Les Wolves ont observé une minute de silence pour Alex Pretti avant le match, ponctuée par des cris anti-ICE de la part des supporters.

La NBPA sort enfin du silence

Dans un communiqué officiel, l’association des joueurs NBA a déclaré que ses membres « ne peuvent plus rester silencieux ». « Aujourd’hui plus que jamais, nous devons défendre le droit à la liberté d’expression et nous solidariser avec les habitants du Minnesota qui manifestent et risquent leur vie pour réclamer justice », peut-on lire dans le texte de la NBPA.

L’association a poursuivi : « La fraternité des joueurs de la NBA, à l’image des États-Unis eux-mêmes, est une communauté enrichie par ses citoyens du monde entier, et nous refusons de laisser les flammes de la division menacer les libertés civiles qui sont censées nous protéger tous. »

Plusieurs joueurs ont également pris position individuellement. Karl-Anthony Towns, ancien joueur des Timberwolves aujourd’hui aux New York Knicks, a exprimé sa solidarité : « Ce qui se passe dans les Twin Cities et le Great North Star State est déchirant à voir. Ces événements ont coûté des vies et bouleversé des familles — et nous devons exiger la responsabilité, la transparence et la protection de tous. Je suis solidaire du peuple du Minnesota. »

Tyrese Haliburton des Indiana Pacers s’est montré plus direct en tweetant simplement : « Alex Pretti a été assassiné. » Anthony Edwards, star des Timberwolves, a déclaré : « J’adore le Minnesota, tout l’amour et le soutien qu’ils me témoignent, alors je les soutiens. Ma famille et moi prions pour tout le monde. »

Cette prise de position collective marque un tournant dans une NBA qui était restée particulièrement prudente depuis le début des opérations d’immigration renforcées dans le Minnesota, contrastant avec les réactions plus fortes observées lors des manifestations de 2020.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nancy : Le verdict est tombé pour Phlandrous Fleming Jr
NM1
00h00Tours a trouvé le remplaçant de Zaion Nebot
Nando De Colo a marqué 8 points en 18 minutes dans la nouvelle victoire de Nando De Colo
Basketbol Super Ligi
00h00Six sur six : Nando De Colo invaincu avec le Fenerbahçe depuis son arrivée
Les dunkeurs chargés de l'animation en dehors des périodes de jeu portaient un t-shirt "ICE OUT" ce dimanche 25 janvier au Target Center de Minneapolis
NBA
00h00Après le report du match suite au meurtre d’Alex Pretti, les Timberwolves de Rudy Gobert redémarrent par une déroute
Erwan Merlin et la SIG Strasbourg face aux doubles tenants du titre du Trophée du Futur, la JL Bourg
Espoirs ELITE 2
00h00Le Trophée du Futur 2026 attribué à Strasbourg
ELITE 2
00h00ITW Gaylor Curier, un nouveau chapitre à l’ESMS : « J’ai juste envie de prendre du plaisir »
Arnaud Ricoux succède à Kenny Grant à l'ESSM Le Portel
Betclic ELITE
00h00Officiel : Kenny Grant écarté au Portel, Arnaud Ricoux nommé entraîneur principal
Betclic ELITE
00h00Boulazac : Le retour au complet n’aura duré que 23 minutes
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne : Plus rien n’arrête les Savoyards !
Betclic ELITE
00h00Après le naufrage face à Paris, Le Portel se sépare de Kenny Grant
1 / 0
Livenews NBA
Rose devient le cinquième joueur de l'histoire des Bulls à voir son maillot retiré, rejoignant Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan et Scottie Pippen au plafond du United Center.
NBA
00h00Derrick Rose : les Bulls retirent le maillot n°1 de leur légende après la victoire face aux Celtics
La blessure s'est produite dans les cinq dernières secondes du troisième quart-temps, lorsque Booker a marché sur le pied d'Onyeka Okongwu.
NBA
00h00Devin Booker blessé : une semaine d’absence minimum pour la star des Suns
La NBA a adapté son calendrier en avançant deux rencontres de lundi.
NBA
00h00NBA : tempête hivernale, deux matchs reportés dimanche
La décision de reporter le match intervient après la mort d'Alex Pretti, le deuxième citoyen américain tué par des agents fédéraux en moins de trois semaines.
NBA
00h00NBA : Les joueurs sortent du silence après les tragédies de Minneapolis
Les dunkeurs chargés de l'animation en dehors des périodes de jeu portaient un t-shirt "ICE OUT" ce dimanche 25 janvier au Target Center de Minneapolis
NBA
00h00Après le report du match suite au meurtre d’Alex Pretti, les Timberwolves de Rudy Gobert redémarrent par une déroute
Le freshman de BYU a livré une performance exceptionnelle avec 43 points lors de la victoire 91-78 des Cougars face à Utah.
NBA
00h00AJ Dybantsa explose avec 43 points et vise le premier choix de la Draft NBA 2026
Norman Powell a réalisé un double-double avec 16 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Suns chutent face au Heat sans Booker et Green
Kawhi Leonard a brillé avec 28 points, tandis que l'ancien Net James Harden a ajouté 22 points, 8 passes et 6 rebonds.
NBA
00h00Les Nets subissent une lourde défaite face aux Clippers, la 5ème de suite
Cette quatrième victoire consécutive des Canadiens illustre parfaitement leur montée en puissance récente.
NBA
00h00Les Raptors battent le Thunder 103-101 et signent une quatrième victoire consécutive
Zaccharie Risacher s'approche du retour à la compétition
NBA
00h00Zaccharie Risacher envoyé temporairement en G-League
1 / 0