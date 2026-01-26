NBA : Les joueurs sortent du silence après les tragédies de Minneapolis

La communauté NBA a finalement brisé son silence face aux événements dramatiques qui secouent Minneapolis. Après la mort d’Alex Pretti, un infirmier de 37 ans abattu par des agents fédéraux samedi, l’association des joueurs (NBPA) et plusieurs stars de la ligue ont pris position publiquement.

Un match reporté dans une atmosphère de recueillement

Le match entre les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors, initialement prévu samedi, a été reporté de 24 heures pour « assurer la sécurité de la communauté de Minneapolis ». Cette décision rare de la NBA intervient après la mort d’Alex Pretti, le deuxième citoyen américain tué par des agents fédéraux en moins de trois semaines, après Renée Good le 7 janvier.

Lorsque la rencontre s’est finalement déroulée dimanche, l’atmosphère était particulièrement lourde. « C’était l’un des matchs les plus étranges et tristes auxquels j’ai jamais participé. On pouvait sentir l’atmosphère sombre », a confié Steve Kerr après la victoire 111-85 de ses Warriors. Le coach de Golden State a ajouté : « Leur équipe souffrait. On voyait bien qu’ils avaient du mal à faire face à tout ce qui se passait et à ce que la ville avait traversé. »

The Timberwolves-Warriors game in Minneapolis has been postponed by the NBA, sources tell ESPN, in wake of a man shot and killed Saturday in a confrontation with federal agents in the city. It's the second shooting there in a week, third this month, involving a federal officer. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 24, 2026

Chris Finch, l’entraîneur des Timberwolves, s’est montré particulièrement ému : « Je suis plus qu’un simple résident. C’est ici chez moi. J’adore vivre ici. J’adore faire partie de cette communauté. C’est triste de voir ce qui se passe. » Les Wolves ont observé une minute de silence pour Alex Pretti avant le match, ponctuée par des cris anti-ICE de la part des supporters.

La NBPA sort enfin du silence

Dans un communiqué officiel, l’association des joueurs NBA a déclaré que ses membres « ne peuvent plus rester silencieux ». « Aujourd’hui plus que jamais, nous devons défendre le droit à la liberté d’expression et nous solidariser avec les habitants du Minnesota qui manifestent et risquent leur vie pour réclamer justice », peut-on lire dans le texte de la NBPA.

L’association a poursuivi : « La fraternité des joueurs de la NBA, à l’image des États-Unis eux-mêmes, est une communauté enrichie par ses citoyens du monde entier, et nous refusons de laisser les flammes de la division menacer les libertés civiles qui sont censées nous protéger tous. »

Plusieurs joueurs ont également pris position individuellement. Karl-Anthony Towns, ancien joueur des Timberwolves aujourd’hui aux New York Knicks, a exprimé sa solidarité : « Ce qui se passe dans les Twin Cities et le Great North Star State est déchirant à voir. Ces événements ont coûté des vies et bouleversé des familles — et nous devons exiger la responsabilité, la transparence et la protection de tous. Je suis solidaire du peuple du Minnesota. »

Tyrese Haliburton des Indiana Pacers s’est montré plus direct en tweetant simplement : « Alex Pretti a été assassiné. » Anthony Edwards, star des Timberwolves, a déclaré : « J’adore le Minnesota, tout l’amour et le soutien qu’ils me témoignent, alors je les soutiens. Ma famille et moi prions pour tout le monde. »

Anthony Edwards when asked if he had a message for the Minnesota community… "I just love Minnesota, all the love and support that they show me. So I'm behind whatever they with. I don't really have social media, so I'm not in tune with everything. But I've heard about the… pic.twitter.com/o2cUpoHfuq — Dane Moore (@DaneMooreNBA) January 26, 2026

Cette prise de position collective marque un tournant dans une NBA qui était restée particulièrement prudente depuis le début des opérations d’immigration renforcées dans le Minnesota, contrastant avec les réactions plus fortes observées lors des manifestations de 2020.