NBA : tempête hivernale, deux matchs reportés dimanche

La tempête hivernale qui balaie une large partie des États-Unis a forcé la NBA à revoir son programme dominical. Deux rencontres ont été officiellement reportées : les Nuggets à Memphis et les Mavericks à Milwaukee, sans qu’aucune nouvelle date ne soit encore communiquée.

Des conditions météorologiques extrêmes à Memphis

À Memphis, la décision de reporter le match contre Denver a été prise en raison des « conditions météorologiques défavorables dans la région de Memphis ». La ville du Tennessee a été particulièrement touchée par cette tempête qui combine neige et pluie verglaçante, avec des températures maximales de seulement -8°C dimanche.

L’annonce du report est intervenue moins de trois heures avant l’entre-deux prévu, alors que les deux équipes et le corps arbitral étaient déjà présents au FedExForum. Les autorités locales ont recommandé de limiter les déplacements en raison du verglas qui bloque des routes et génère des pannes de courant.

The @memgrizz announced the following update for today’s Grizzlies-Nuggets game: pic.twitter.com/enSOzqcFZt — Grizzlies PR (@GrizzliesPR) January 25, 2026

Dallas bloqué sur le tarmac

Pour le match Dallas–Milwaukee, la problématique était différente. Les Mavericks n’ont pas réussi à rejoindre le Wisconsin, restant bloqués sur le tarmac de Dallas pendant des heures à cause des conditions de verglas. Les températures glaciales ont empêché le dégivrage de l’avion, rendant impossible le décollage vers Milwaukee.

UPDATE: Mavericks-Bucks in Milwaukee today has been postponed due to weather conditions not allowing Dallas to fly. Grizzlies-Nuggets is also postponed due to weather. pic.twitter.com/DZCO0Agn88 — SleeperHoops (@Sleeper_Hoops) January 25, 2026

Cette tempête hivernale a également impacté d’autres sports, notamment le basketball universitaire féminin avec le report du match de Baylor contre Houston, initialement prévu dimanche. En revanche, la NFL n’a apporté aucune modification à son programme.

La NBA a néanmoins adapté son calendrier en avançant deux rencontres de lundi : Indiana–Atlanta débutera désormais à 19h30 (heure française) et Philadelphia–Charlotte à 21h00, permettant une meilleure accessibilité pour le public européen. Les nouvelles dates pour les matchs reportés seront probablement fixées après le All-Star break.