Aix-Maurienne : Plus rien n’arrête les Savoyards !

Le vent de la victoire souffle fort sur la Savoie. En s’imposant vendredi sur le parquet de la salle Gaston-Neuveur face à La Rochelle (92-81), Aix-Maurienne a enchaîné un cinquième succès consécutif. Cette série, la meilleure du championnat d’ÉLITE 2 avec celle du leader roannais, propulse le club dans une nouvelle dimension cette saison.

La « French Touch » au pouvoir

Si beaucoup de clubs misent sur une armada étrangère, l’AMSB brille par sa confiance accordée aux jeunes talents hexagonaux. Encadré par un vrai capitaine Kamel Ammour et seulement trois joueurs non-français (l’Hispano-étasunien Sean Smith, le Congolais Rigo Edzata et le Sénégalais Cheikh Sane), dans son effectif, le collectif s’appuie sur une base de jeune pousse en pleine explosion à l’image de la rencontre face aux Rochelais :

Un tableau de chasse impressionnant

Cette remontée à la 13e place (bilan équilibré de 10-10) ne doit rien au hasard. Avant de faire tomber La Rochelle, les hommes de Julien Cros s’étaient déjà offert des scalps prestigieux : Rouen, Châlons-Reims, Challans et Orléans. Le club produit actuellement son meilleur basket de la saison, alliant rigueur défensive et fluidité offensive. Avec 22 passes de moyenne par match, l’AMSB est l’équipe qui partage le plus la balle de la division. Elle est aussi numéro 1 à égalité avec Poitiers dans la protection de son cercle avec 4,4 ballons contrés par rencontre. Elle est solide dans les airs avec 39,2 rebonds captés par match (4e d’ELITE 2) et tout cela fait des pensionnaires de la Halle Marlioz d’Aix-les-Bains la 4e évaluation du championnat.

Vers un record contre le HTV

En égalisant sa meilleure série de l’an passé (établie entre octobre et novembre 2024), Aix-Maurienne s’apprête à relever un défi de taille. Le prochain rendez-vous à domicile sera un véritable choc de « séries » face à Hyères-Toulon, qui reste de son côté sur quatre victoires de rang porté par un John Roberson top scoreur du championnat avec ses 18,4 points de moyenne.

L’enjeu est simple : une sixième victoire permettrait au club de signer sa meilleure dynamique de ces cinq dernières années. Marée rouge et blanche attendue pour pousser les Savoyards vers l’histoire !