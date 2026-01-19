Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

« Un très bel avenir devant lui » : quand le Rouennais Lucas Demahis-Ballou crève l’écran face à… Rouen

Prêté à Aix-Maurienne par l'ADA Blois, Lucas Demahis-Ballou est en passe de s'imposer en ÉLITE 2 sous les couleurs savoyardes. Face à Rouen, son club formateur, le jeune meneur vient de signer son match référence dans la division.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Un très bel avenir devant lui » : quand le Rouennais Lucas Demahis-Ballou crève l’écran face à… Rouen

Lucas Demahis-Ballou était dans la zone vendredi soir contre Rouen

Crédit photo : Cécile Thomas

« Non, du tout, pas de pitié », pouvait en sourire Lucas Demahis-Ballou en conférence de presse. À 21 ans, le meneur d’Aix-Maurienne a torturé son club formateur vendredi avec une prestation quasi-parfaite face au RMB (17 points à 6/7, 5 rebonds et 6 passes décisives en 25 minutes).

Lucas DEMAHIS BALLOU
Lucas DEMAHIS BALLOU
17
PTS
5
REB
6
PDE
Logo ELITE 2
AIX
92 75
ROU

Un enfant des Cotonniers

L’an dernier, Alexandre Ménard nous avait raconté qu’il aimait shooter les midis sur le parquet de la salle des Cotonniers lorsqu’il entraînait Rouen. Et qu’un gamin de 13 ans lui renvoyait les ballons. Cet enfant, c’était Lucas Demahis-Ballou.

Si les deux hommes ont été champions de France Pro B ensemble la saison dernière avec Boulazac, tout a démarré à Rouen pour l’actuel savoyard. Originaire du quartier Saint-Sever, au cœur de la rive gauche de la ville, il a passé son enfance dans le giron du SPOR, licencié de ses 6 à 18 ans au sein du club normand.

Lucas Demahis-Ballou a démarré à Rouen (photo : Lilian Bordron)

« C’est toujours bizarre d’affronter mon club formateur », pouvait-il glisser. « Mais c’est bien quand même, surtout de les affronter en pro : ça montre le travail que j’ai mené depuis que j’étais là-bas ! » 

Un record personnel qui passe de 15 à 25 d’évaluation !

Pour le coup, oui, Lucas Demahis-Ballou a pu mesurer sa progression. Il a effectivement découvert le monde pro avec Rouen, disputant quatre matchs avec le RMB, validant ainsi une progression du baby basket jusqu’à la Pro B au sein du même club. Mais depuis, il n’avait dépassé la barre des 15 d’évaluation. Vendredi, il est monté jusqu’à 25 !

« J’avais beaucoup de décalages pour moi : c’est grâce à mes coéquipiers qui m’ont créé des ouvertures », a-t-il modestement avancé. « J’ai eu des tirs et ça s’est bien passé. » 

4/4 à 3-points pour Lucas Demahis-Ballou contre Rouen (photo : Cécile Thomas)

Pour une analyse plus détaillée de sa performance, il a donc fallu se tourner vers son entraîneur, Julien Cros. « Au-delà de ses statistiques, il a été de suite très impactant offensivement. Il met deux tirs à 3-points très vite sur sa première entrée. Et quand tu commences à prendre feu, tu peux te mettre à forcer quelques situations : or, ça n’a pas du tout été le cas… Il a fini la première mi-temps avec deux tirs à 3-points tentés. Ça veut dire qu’il est resté dans le plan de match, sans forcer, et c’est l’image qui me vient en tête. Offensivement, il a fait un gros match. Défensivement, il a eu quelques belles séquences, de l’impact au rebond. C’est une prestation solide. »

Candidat au titre de meilleure progression ? 

Une confirmation, surtout, de la nouvelle dimension qu’est en train de prendre le joueur sur les rives du lac du Bourget. Anonyme dans la rotation boulazacoise l’an dernier, où il n’avait certes pas été aidé par sa très grave entorse de la cheville pour démarrer la saison, il a plus que doublé sa moyenne offensive par rapport à sa pige blésoise à l’automne (de 6 à 12,3 points de moyenne), bien plus en confiance offensivement (de 23 à 44% à 3-points) et plus responsabilisé (de 16 à 22 minutes).


L’évolution statistique de Lucas Demahis-Ballou depuis un an

« Le choix de venir à Aix-Maurienne est clairement payant », apprécie Demahis-Ballou, prêté à AMSB jusqu’à la fin de la saison par l’ADA, qui l’a parallèlement prolongé jusqu’en 2027. « Je suis en confiance : ça vient du coach, du staff, des coéquipiers. Ça se passe bien et je ne regrette pas du tout mon choix. » 

LIRE AUSSI

« Il monte en puissance »

D’autant plus plus marquant que Lucas Demahis-Ballou n’est pas arrivé dans des conditions idéales en Savoie. Recruté pour remplacer un Américain, ce qui était déjà une sacrée pression pour un meneur de 21 ans sans grande référence au niveau professionnel, il a débarqué au lendemain de la blessure traumatisante de son ex-coéquipier Lucas Ugolin, vécue à Gries, avant d’embarquer pour un road trip de plusieurs jours dans l’Ouest de la France deux heures après avoir rencontré ses nouveaux compagnons de route. Tout ça pour devenir, malgré lui, le protagoniste central de « l’affaire Demahis-Ballou », ce premier match à Quimper qu’il n’aurait pas dû disputer et qui va coûter à Aix-Maurienne la victoire acquise sportivement en Bretagne.

Utilisé en sortie de banc, Lucas Demahis-Ballou tourne à 12,3 points à 46% et 3,8 passes décisives de moyenne avec AMSB (photo : Cécile Thomas)

« Il s’est vite acclimaté, c’est assez fort pour un jeune joueur », souligne Julien Cros. « Il s’est de suite très bien adapté. Il s’est mis dans nos principes offensifs et défensifs. On voit qu’il monte en puissance depuis quelques matchs. Le mérite de l’avoir responsabilisé revient à Blois. Ils l’ont lancé cette saison et on est le deuxième tremplin. Pour l’instant, il répond très bien aux croyances qu’on place en lui. À mes yeux, cette doublette de jeunes meneurs français n’était pas un pari mais on en récolte les fruits en ce moment avec notre très bonne série (quatre victoires consécutives, ndlr). Lucas est un joueur qui a un très bel avenir devant lui. » Avec des petits airs de Théo Maledon dans le jeu, au-delà de leurs origines rouennaises communes…

À Aix-les-Bains,

Rouen
Rouen
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lefree74
très surpris par son Impact avec nous, je dois dire que j'y croyais moyennement, mais CROS a su lui donner des responsabilités, il répond présent et on reste invaincu depuis 1mois !!! go amsb
Répondre
(0) J'aime
bbd24
Content pour lui en espérant qu il continue sur cette lancée
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0