Yabusele bientôt réuni avec Wembanyama aux Spurs ?

Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) traverse une saison contrastée en NBA. Après un exercice 2024-2025 où il tournait à 11 points en 27 minutes de moyenne, son efficacité et son temps de jeu ont été divisés par trois cette saison, avec 2,8 points en 9 minutes par match sous le maillot des New York Knicks. Une situation qui nourrit logiquement les rumeurs de départ, alors que la trade deadline approche à grands pas.

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 30 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 2,8 #424 REB 2,1 #345 PD 0,5 #438

Les Knicks à l’écoute du marché

Quatrièmes de la conférence Est, les Knicks avancent avec ambition mais restent actifs dans les discussions depuis plusieurs semaines.

Selon plusieurs sources américaines, la franchise de la Big Apple explore différentes options pour ajuster son effectif en vue des playoffs. Le nom de Guerschon Yabusele revient très régulièrement dans les packages évoqués, parfois associé à Pacôme Dadiet, afin de récupérer un joueur référencé capable d’apporter un vrai plus immédiatement.

Si aucune piste n’est encore actée, la baisse de rôle du Français laisse penser que New York cherche à modifier son effectif avant la fermeture du marché.

San Antonio, une destination qui fait sens

Parmi les équipes citées par le journaliste Brett Siegel, les San Antonio Spurs apparaissent comme une option particulièrement crédible. Actuels deuxièmes de la conférence Ouest, les Spurs disposent d’une dynamique positive mais cherchent encore à densifier leur raquette pour accompagner leurs ambitions.

Dans ce contexte, le profil de Guerschon Yabusele coche de nombreuses cases : impact physique, expérience européenne et internationale, capacité à défendre plusieurs postes et à s’insérer dans un collectif structuré. Autant d’éléments qui pourraient rapidement trouver leur place dans le projet texan.

Au-delà du simple aspect sportif, l’hypothèse Spurs est chargée de symbole. Guerschon Yabusele pourrait y retrouver Victor Wembanyama, avec qui il a partagé la raquette des Bleus lors de la quête de la médaille d’argent aux Jeux olympiques 2024. Leur complémentarité et leur complicité, aperçues en équipe de France, offriraient une continuité intéressante dans un contexte NBA.

Pour San Antonio, l’idée d’entourer Wembanyama de profils fiables et déjà aguerris au très haut niveau international reste un axe fort du développement de la franchise.

Les Pelicans en alternative

Une autre équipe est également citée par Brett Siegel : les Pelicans de La Nouvelle Orléans. Dans une saison beaucoup plus compliquée, la franchise de Louisiane, dernière de sa conférence avec 12 victoires en 48 matchs, cherche elle aussi à renforcer son secteur intérieur.

Si le contexte collectif est bien différent de celui de San Antonio – quand bien même ils viennent de les battre -, la franchise de La Nouvelle Orléans pourrait voir en Yabusele un joueur capable d’apporter de la dureté et de l’expérience dans une raquette en difficulté derrière Yves Missi (2,11 m, 21 ans) et Zion Williamson (1,98 m, 25 ans).

Une décision attendue très vite

Le dossier Guerschon Yabusele devrait se décanter rapidement. Passé le mercredi 5 février, plus aucun transfert ne sera autorisé avant l’été.

Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour l’international français, dont l’avenir pourrait s’écrire aux côtés de Victor Wembanyama… ou dans un tout autre contexte.