Objectif ELITE 2 : A Orchies, la montée se prépare d’abord dans les coulisses

Si l’ambition de retrouver l’élite plane toujours sur le parquet de la Davo Pévèle Arena, Cédric Ferreira, le président du BC Orchies mise sur une stratégie claire : professionnaliser l’ombre pour faire briller la lumière. Entre infrastructures de pointe et médicalisation renforcée, le club nordiste se donne les moyens de ses ambitions.

Dans le basket français, la Nationale 1 est souvent un goulot d’étranglement où le talent pur ne suffit pas toujours à franchir le cap. Pour le club nordiste, la leçon semble retenue. Face aux « gros » annoncés que sont Le Havre ou Fos-sur-Mer, le club ne veut plus seulement être un prétendant, mais un candidat solide, structuré et prêt pour l’exigence de l’ELITE 2.

Un bilan comptable qui valide les ambitions

Sur le plan sportif, cette stratégie commence à porter ses fruits. À l’issue de cette entame de la deuxième phase, le BC Orchies pointe à une solide quatrième place de la poule B de Nationale 1. Avec un bilan de 13 victoires pour 7 défaites, les Orchésiens prouvent qu’ils ont le rythme d’un prétendant sérieux de la division malgré un effectif touché par les blessures dont celle de son MVP Joe Burton. Cette position de chasseur, juste derrière les favoris, permet au club de travailler sereinement tout en restant à l’affût d’une opportunité.

« On est tous raccords, on est des compétiteurs et on joue chaque match pour le gagner, indique le Président Cédric Ferreira dans les colonnes de La Voix du Nord. Dès lors qu’on a tous cet état d’esprit, on jouera la compétition à fond. On respecte les cadors comme Le Havre, un candidat naturel à la Pro B, mais aussi Fos-sur-Mer. On sait qu’on n’est pas le candidat naturel, mais à nous, qui apprécions les challenges, d’aller les titiller. Si on a la possibilité, on le fera. »

Le confort du joueur au cœur du projet

Pour le président orchésien, la performance sportive est la conséquence directe d’un environnement de travail optimal. « Il faut mettre le joueur dans le confort », martèle l’homme fort du BCO, arrivé il y a deux ans et demi à la présidence. Cette philosophie s’est traduite concrètement il y a un mois et demi par l’inauguration d’une salle de musculation flambant neuve, dédiée à l’effectif.

L’objectif est simple : ne plus dépendre de structures extérieures et offrir aux athlètes un outil de travail digne de l’échelon supérieur. En investissant dans l’équipement, Orchies envoie un signal fort : ici, on ne se contente pas de s’entraîner, on se prépare pour le haut niveau.

La récupération, le nouveau nerf de la guerre

Mais la structuration ne s’arrête pas au renforcement musculaire. Le club s’attaque désormais au chantier de la récupération, un facteur clé pour tenir la distance sur une saison de NM1 éprouvante. Avec des projets de cuves froides et chaudes en préparation, le BCO veut optimiser la régénération des organismes.

Cette approche « médicale » est complétée par un partenariat avec un cabinet de kinésithérapie local, disponible pour le groupe « samedi et dimanche compris », précise le président. Une réactivité rare à ce niveau de compétition, qui permet de traiter les petits pépins physiques avant qu’ils ne deviennent des blessures handicapantes.

Construire pour ne plus redescendre

Derrière ces investissements massifs se cache une volonté de pérennisation. Le président est lucide : un projet de montée ne « claque pas des doigts ». L’histoire du sport est rythmée par des clubs montés trop vite, faute de fondations solides, et redescendus aussitôt.

En bâtissant une structure capable de soutenir les exigences de l’ELITE 2 avant même d’y être, le BCO s’assure que, le jour où la montée sera acquise sur le terrain, le club sera prêt à s’y installer durablement. L’ambition est là, les outils aussi. Reste maintenant à transformer cet essai logistique en succès sportif.