Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Objectif ELITE 2 : A Orchies, la montée se prépare d’abord dans les coulisses

NM1 - Pour s'imposer comme un candidat crédible à l'ELITE 2, le BC Orchies mise sur une professionnalisation accrue de ses infrastructures et une structuration du club.
|
00h00
Résumé
Écouter
Objectif ELITE 2 : A Orchies, la montée se prépare d’abord dans les coulisses

Cédric Ferreira, le président du BCO, mise sur la professionnalisation du club pour franchir un cap

Crédit photo : BCO - Basket Club d'Orchies

Si l’ambition de retrouver l’élite plane toujours sur le parquet de la Davo Pévèle Arena, Cédric Ferreira, le président du BC Orchies mise sur une stratégie claire : professionnaliser l’ombre pour faire briller la lumière. Entre infrastructures de pointe et médicalisation renforcée, le club nordiste se donne les moyens de ses ambitions.

Dans le basket français, la Nationale 1 est souvent un goulot d’étranglement où le talent pur ne suffit pas toujours à franchir le cap. Pour le club nordiste, la leçon semble retenue. Face aux « gros » annoncés que sont Le Havre ou Fos-sur-Mer, le club ne veut plus seulement être un prétendant, mais un candidat solide, structuré et prêt pour l’exigence de l’ELITE 2.

Un bilan comptable qui valide les ambitions

Sur le plan sportif, cette stratégie commence à porter ses fruits. À l’issue de cette entame de la deuxième phase, le BC Orchies pointe à une solide quatrième place de la poule B de Nationale 1. Avec un bilan de 13 victoires pour 7 défaites, les Orchésiens prouvent qu’ils ont le rythme d’un prétendant sérieux de la division malgré un effectif touché par les blessures dont celle de son MVP Joe Burton. Cette position de chasseur, juste derrière les favoris, permet au club de travailler sereinement tout en restant à l’affût d’une opportunité.

« On est tous raccords, on est des compétiteurs et on joue chaque match pour le gagner, indique le Président Cédric Ferreira dans les colonnes de La Voix du Nord. Dès lors qu’on a tous cet état d’esprit, on jouera la compétition à fond. On respecte les cadors comme Le Havre, un candidat naturel à la Pro B, mais aussi Fos-sur-Mer. On sait qu’on n’est pas le candidat naturel, mais à nous, qui apprécions les challenges, d’aller les titiller. Si on a la possibilité, on le fera. »

Le confort du joueur au cœur du projet

Pour le président orchésien, la performance sportive est la conséquence directe d’un environnement de travail optimal. « Il faut mettre le joueur dans le confort », martèle l’homme fort du BCO, arrivé il y a deux ans et demi à la présidence. Cette philosophie s’est traduite concrètement il y a un mois et demi par l’inauguration d’une salle de musculation flambant neuve, dédiée à l’effectif.

L’objectif est simple : ne plus dépendre de structures extérieures et offrir aux athlètes un outil de travail digne de l’échelon supérieur. En investissant dans l’équipement, Orchies envoie un signal fort : ici, on ne se contente pas de s’entraîner, on se prépare pour le haut niveau.

LIRE AUSSI

La récupération, le nouveau nerf de la guerre

Mais la structuration ne s’arrête pas au renforcement musculaire. Le club s’attaque désormais au chantier de la récupération, un facteur clé pour tenir la distance sur une saison de NM1 éprouvante. Avec des projets de cuves froides et chaudes en préparation, le BCO veut optimiser la régénération des organismes.

Cette approche « médicale » est complétée par un partenariat avec un cabinet de kinésithérapie local, disponible pour le groupe  « samedi et dimanche compris », précise le président. Une réactivité rare à ce niveau de compétition, qui permet de traiter les petits pépins physiques avant qu’ils ne deviennent des blessures handicapantes.

Construire pour ne plus redescendre

Derrière ces investissements massifs se cache une volonté de pérennisation. Le président est lucide : un projet de montée ne « claque pas des doigts ». L’histoire du sport est rythmée par des clubs montés trop vite, faute de fondations solides, et redescendus aussitôt.

En bâtissant une structure capable de soutenir les exigences de l’ELITE 2 avant même d’y être, le BCO s’assure que, le jour où la montée sera acquise sur le terrain, le club sera prêt à s’y installer durablement. L’ambition est là, les outils aussi. Reste maintenant à transformer cet essai logistique en succès sportif.

NM1 – Journée 21
23/01/2026
FOS Fos Provence
BOU Boulogne-sur-Mer
LYO LyonSO
ORC Orchies
MUL Mulhouse Mustangs
SAL Pays Salonais Basket 13
LOO Loon Plage
SCA SCABB Lab
MET Metz
BES Besançon
STB Le Havre
CHA Charleville-Méz.
24/01/2026
SVB Saint-Vallier
BER Berck Rang du Fliers
NM1
NM1
Suivre
Orchies
Orchies
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Zac Seljaas espère retrouver de l'adresse dès ce vendredi à Barcelone, avec l'ASVEL en EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Zac Seljaas en crise d’adresse avec l’ASVEL : « C’est un rookie en EuroLeague, il prend le mur »
À l’étranger
00h00Mamadou « Petit » Niang refait surface en Espagne
NM1
00h00Objectif ELITE 2 : A Orchies, la montée se prépare d’abord dans les coulisses
Dario Gjergja veut aller chercher une sixième victoire avec Limoges cette saison, malgré un effectif encore décimé
Betclic ELITE
00h00Limoges – Strasbourg, un tournant cette saison pour le CSP ? Les mots forts de Dario Gjergja : « C’est très pesant, mais on doit combattre »
Francesco Tabellini ne comptait plus sur Ismaël Bako
Betclic ELITE
00h00Dans l’impasse à Paris, Ismaël Bako retourne en Russie
Killian Hayes enchaîne les grosses performances avec Cleveland en G-League
G League
00h00Killian Hayes brille encore en G-League avec un 16e match de suite à plus de 14 points
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue retrouve le parquet avec les Perth Wildcats
Mathias Lessort fait taire les rumeurs, il ne connaît pas encore la date de son retour
EuroLeague
00h00Mathias Lessort calme les rumeurs sur son retour : « Arrêtez de mentir ! »
Evan Fournier et l'Olympiakos enchaînent les victoires en EuroLeague
EuroLeague
00h00L’Olympiakos dans la meilleure forme de sa saison en EuroLeague
Justin Lewis a été victime d'une morsure lors de la défaite de Limoges à Monaco
Betclic ELITE
00h00Limoges : Justin Lewis a dû être opéré après une morsure !
1 / 0
Livenews NBA
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
Coby White, auteur de 22 points, s'est montré décisif dans les moments cruciaux.
NBA
00h00Les Bulls battent les Timberwolves 120-115 et enchaînent une troisième victoire consécutive
Cette victoire, la quatrième en cinq matchs pour San Antonio, confirme la bonne dynamique des Spurs.
NBA
00h00Wembanyama se reprend et mène les Spurs vers une victoire convaincante face au Jazz
Le seul obstacle pour Dallas s'appelait Stephen Curry.
NBA
00h00Mavericks : victoire 123-115 face aux Warriors malgré les 38 points de Curry
1 / 0