Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?

Arrivé dans le Limousin fin octobre pour pallier la blessure de Vincent Amsellem, le jeune meneur Théo Magrit (1,89 m, 24 ans) pourrait finalement prolonger son séjour à Limoges au-delà des prochaines semaines, et du retour d’infirmerie d’Amsellem. Selon les informations de notre correspondant Antoine Marty, l’éphémère joueur de Boulazac aurait « de grandes chances d’être prolongé », alors que le meneur back-up limougeaud Vincent Amsellem reprend l’entraînement dans les prochains jours.

PROFIL JOUEUR Théo MAGRIT Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 24 ans (10/05/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 4,9 #170 REB 1,4 #179 PD 2,9 #51

Vincent Amsellem de retour contre Paris ?

Apprécié par Dario Gjergja, Théo Magrit a répondu favorablement aux attentes du coach croate, qui s’appuie sur son apport en sortie de banc à la place d’Amsellem. Sur ses 12 premiers matchs avec le maillot vers, le Nordiste s’est notamment illustré à la passe, où il délivre en moyenne 3,6 offrandes par rencontre en 17 minutes. Son apport au scoring (4,2 points), lui, reste pour l’heure limité par un manque d’adresse assez criant (22,9 % au global).

PROFIL JOUEUR Vincent AMSELLEM Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 192 cm Âge: 23 ans (11/03/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7,8 #111 REB 1,5 #171 PD 3 #49

L’aventure limousine de Magrit serait donc sur le chemin d’une prolongation au-delà des termes de son contrat pigiste, qui prend fin prochainement. Et ce alors que Vincent Amsellem reprend l’entraînement le 22 février prochain, selon notre correspondant Antoine Marty. Sorti sur blessure le 18 octobre dernier face à Nancy, aura manqué plus de quatre mois de compétition au total, afin de soigner son genou. Son retour est espéré pour le match contre Paris, soit dans un mois, le 7 mars prochain.