Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
Théo Magrit devrait rester à Limoges après la fin de son contrat pigiste au CSP.
Arrivé dans le Limousin fin octobre pour pallier la blessure de Vincent Amsellem, le jeune meneur Théo Magrit (1,89 m, 24 ans) pourrait finalement prolonger son séjour à Limoges au-delà des prochaines semaines, et du retour d’infirmerie d’Amsellem. Selon les informations de notre correspondant Antoine Marty, l’éphémère joueur de Boulazac aurait « de grandes chances d’être prolongé », alors que le meneur back-up limougeaud Vincent Amsellem reprend l’entraînement dans les prochains jours.
Vincent Amsellem de retour contre Paris ?
Apprécié par Dario Gjergja, Théo Magrit a répondu favorablement aux attentes du coach croate, qui s’appuie sur son apport en sortie de banc à la place d’Amsellem. Sur ses 12 premiers matchs avec le maillot vers, le Nordiste s’est notamment illustré à la passe, où il délivre en moyenne 3,6 offrandes par rencontre en 17 minutes. Son apport au scoring (4,2 points), lui, reste pour l’heure limité par un manque d’adresse assez criant (22,9 % au global).
L’aventure limousine de Magrit serait donc sur le chemin d’une prolongation au-delà des termes de son contrat pigiste, qui prend fin prochainement. Et ce alors que Vincent Amsellem reprend l’entraînement le 22 février prochain, selon notre correspondant Antoine Marty. Sorti sur blessure le 18 octobre dernier face à Nancy, aura manqué plus de quatre mois de compétition au total, afin de soigner son genou. Son retour est espéré pour le match contre Paris, soit dans un mois, le 7 mars prochain.
Commentaires