Betclic ELITE

Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?

Betclic ELITE - Remplaçant médical de Vincent Amsellem depuis début novembre, Théo Magrit devrait poursuivre l'aventure avec Limoges au-delà de ce que prévoyait son contrat pigiste. Vincent Amsellem est quant à lui espéré très prochainement au sein du groupe de Dario Gjergja.
|
00h00
Résumé
Écouter
Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?

Théo Magrit devrait rester à Limoges après la fin de son contrat pigiste au CSP.

Crédit photo : Quentin Berbey - Limoges CSP

Arrivé dans le Limousin fin octobre pour pallier la blessure de Vincent Amsellem, le jeune meneur Théo Magrit (1,89 m, 24 ans) pourrait finalement prolonger son séjour à Limoges au-delà des prochaines semaines, et du retour d’infirmerie d’Amsellem. Selon les informations de notre correspondant Antoine Marty, l’éphémère joueur de Boulazac aurait « de grandes chances d’être prolongé », alors que le meneur back-up limougeaud Vincent Amsellem reprend l’entraînement dans les prochains jours.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Theo Magrit.jpg
Théo MAGRIT
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 24 ans (10/05/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
4,9
#170
REB
1,4
#179
PD
2,9
#51

Vincent Amsellem de retour contre Paris ?

Apprécié par Dario Gjergja, Théo Magrit a répondu favorablement aux attentes du coach croate, qui s’appuie sur son apport en sortie de banc à la place d’Amsellem. Sur ses 12 premiers matchs avec le maillot vers, le Nordiste s’est notamment illustré à la passe, où il délivre en moyenne 3,6 offrandes par rencontre en 17 minutes. Son apport au scoring (4,2 points), lui, reste pour l’heure limité par un manque d’adresse assez criant (22,9 % au global).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Vincent Amsellem.jpg
Vincent AMSELLEM
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 23 ans (11/03/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7,8
#111
REB
1,5
#171
PD
3
#49

L’aventure limousine de Magrit serait donc sur le chemin d’une prolongation au-delà des termes de son contrat pigiste, qui prend fin prochainement. Et ce alors que Vincent Amsellem reprend l’entraînement le 22 février prochain, selon notre correspondant Antoine Marty. Sorti sur blessure le 18 octobre dernier face à Nancy, aura manqué plus de quatre mois de compétition au total, afin de soigner son genou. Son retour est espéré pour le match contre Paris, soit dans un mois, le 7 mars prochain.

Limoges
Limoges
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
