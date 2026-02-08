Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

« Avec cette avance, on a sauvegardé le championnat » : Philippe Ausseur assume le geste de la LNB envers les joueurs de Monaco

Betclic ELITE - Après l’annonce d’un versement proposé aux joueurs de l’AS Monaco pour éviter une grève, la polémique n’a pas tardé à enfler. Le président de la LNB, Philippe Ausseur, a répondu à BeBasket ce dimanche 8 février. Il le martèle : il ne s’agit ni d’un don, ni d’une aide au club, mais d’une avance exceptionnelle pour éviter un chaos sportif.
|
00h00
« Avec cette avance, on a sauvegardé le championnat » : Philippe Ausseur assume le geste de la LNB envers les joueurs de Monaco

Philippe Ausseur a expliqué le geste de la LNB envers les joueurs de l’AS Monaco

Crédit photo : Lilian Bordron

La décision a surpris, choqué parfois, interrogé souvent. En proposant un mécanisme financier pour venir en aide aux joueurs de l’AS Monaco, la LNB a franchi une ligne inédite. Une ligne que son président, Philippe Ausseur, assume pleinement, en en expliquant le contexte et l’urgence.

Selon lui, tout est parti d’une alerte très concrète. « L’Élan Chalon nous a appelés très inquiets en sachant que Monaco ne voulait pas venir. Les diffuseurs également ont un peu paniqué ». Et derrière cette inquiétude, un scénario catastrophe se dessinait.

« Le plus important, c’est que le forfait à Chalon, puis probablement celui à Nanterre ensuite [aient été évités, car cela aurait été] la fin. Terminé, plus de championnat pour Monaco », explique-t-il.

LIRE AUSSI

Un risque immédiat de forfait général

Pour Philippe Ausseur, le danger dépassait largement un simple match non disputé. « Ça voulait dire que de toute façon, le plan de reprise devenait caduc. Il n’y avait plus de plan de reprise et tout tombait ». Y compris, insiste-t-il, « le respect par l’entité Monaco d’un certain nombre de règles et d’engagements, notamment la luxury tax ».

C’est dans ce contexte qu’une visioconférence a été organisée à la demande des joueurs. « Ils ont demandé à avoir une visio avec moi, ce qu’ils ont eu, avec Fabrice Jouhaud (directeur de la LNB) et Julie Campassens du syndicat des joueurs ». Un échange que le président de la LNB juge décisif.

« Je pense qu’ils ont été sensibles d’avoir enfin un discours de vérité, de savoir ce qui se passait derrière le plan de reprise ».

« Ils expriment beaucoup d’amertume envers Yefimov »

Car le constat est sévère. « Ils étaient dans le flou le plus total », affirme Philippe Ausseur. « Ils expriment beaucoup d’amertume, notamment envers Oleksiy Yefimov (le général manager, NDLR), puisqu’ils considèrent qu’il leur a menti ». Selon lui, les joueurs ne disposaient d’aucune information claire sur la situation du club.

Il juge donc légitime que les joueurs aient demandé à entendre un représentant de la Principauté, ce qui a été fait a priori ce dimanche à la demande de la LNB.

« S’il n’y avait pas eu de visio, ils faisaient grève » 

Le président de la LNB est catégorique : sans cette visio, la grève aurait eu lieu. « La confirmation qu’ils allaient jouer, on l’a eue après la visio. S’il n’y avait pas eu de visio, pour être très clair, ils faisaient grève ».

Même l’idée que quelques joueurs auraient pu se présenter n’était pas suffisante. « Même les deux joueurs sur douze qui comptaient jouer, objectivement, je ne suis même pas sûr qu’ils y seraient allés. Et de toute façon, ça ne suffisait pas pour ne pas être déclaré forfait ».

Il souligne aussi le rôle du capitaine. « Mike James a évidemment de l’importance. Sa voix compte ».

LIRE AUSSI

Une avance, pas un don

Sur le fond, Philippe Ausseur veut dissiper toute ambiguïté. « Il ne s’agit pas de donner une somme à Monaco. Il ne s’agit pas non plus de donner une somme définitive à des joueurs ». Il insiste : « C’est simplement faire en sorte que ceux qui ne sont pas payés depuis plus de deux mois puissent être temporairement aidés ».

L’objectif est clair : « Éviter une grève ». Et répondre à une détresse réelle. « Pour eux, ils avaient l’impression d’être complètement abandonnés ».

Il tempère également les montants évoqués. « Ce chiffre de 500 000 euros, je ne sais même pas s’il sera versé. Je ne sais pas qui a voulu le faire sortir ». Et précise que certains joueurs n’y auront probablement pas recours. « Je ne pense pas que Mike James va faire appel à ça ».

Qui remboursera ?

Alors que le cadre juridique du versement auprès du syndicat des joueurs doit encore être trouvé, que ce dernier évaluera les besoins de chacun, la question du remboursement est déjà ouverte, mais le président est ferme. « Il est hors de question que ce soit un don de la Ligue ». Deux options existent selon lui : « Soit les joueurs rembourseront quand leurs arriérés seront payés, soit le repreneur, mais il est hors de question que ce soit une aide définitive ».

« La procédure va obliger Fedorychev à lâcher le club »

Philippe Ausseur reconnaît aussi la gravité du dossier. « Ça prend du temps pour pouvoir vraiment se rendre compte (de la situation). L‘état des lieux qui a été fait, évidemment, mais comme souvent ailleurs, n’est pas bon parce qu‘ils en découvrent (des dettes) un peu partout. Le dossier est plus compliqué ». Il va plus loin : « Je pense que le budget définitif envoyé en octobre n’était pas sincère », pointant un manquement du commissaire aux comptes. « A froid, la Ligue devra réfléchir à améliorer ses outils de de prévention et de contrôle, il n‘y a pas eu d’alerte du tout. »

Pour lui, la procédure en cours mènera inévitablement à une rupture avec le propriétaire actuel, même si ce dernier venait à s’y opposer. « La procédure engagée va obliger Aleksej Fedorycsev à lâcher l’AS Monaco ».

LIRE AUSSI

La balle désormais dans le camp de la Principauté

La Ligue estime avoir fait sa part. « On a tout fait pour que le plan de reprise puisse avoir lieu ». Désormais, « c’est à la Principauté de jouer ». Elle qui ne reprendra pas le club directement, puisque ce sera d’abord via une entreprise dont l’État monégasque est actionnaire majoritaire, comme la Société des bains de mer de Monaco. Avant d’éventuellement céder la structure à une acteur indépendant, pour un nouveau projet à moyen/long terme. « C’est un peu du portage pour se donner le temps de choisir le réel repreneur qui viendra ensuite. Le dossier, de toute façon, il est confidentiel et il ne peut pas sortir de la DNCCG. Je n‘en sais pas plus que ce que je viens de vous dire. »

Philippe Ausseur conclut avec une forme de lucidité. « On a probablement gagné du temps, sauvegardé les matchs à venir. J‘espère qu’on a surtout sauvegardé le championnat, le fait qu ‘il se déroule normalement jusqu’au bout. » Sans cela, tranche-t-il, « ça aurait été le chaos. » Ce qu’il voulait à tout prix éviter.

« Je pense que l’essentiel est là. Au-delà de ce que l’on peut dire, qu’est-ce qu’on aurait fait avec une demi-saison avec des matche en moins ? Et quelle image on aurait donnée ? Qu’un club se retrouve en difficulté en fin de saison et que la DNCCG décide ensuite de sanctions, très bien. Mais à mi-saison, ça n’est jamais arrivé. Et surtout, on a aujourd’hui un plan de reprise. Pour être très clair, s’il n’y avait pas eu, il y a dix ou quinze jours, l’assurance qu’un plan de reprise existait, c’était terminé. […] On pourrait trouver ça un peu injuste. Mais la Ligue a tout fait pour que le plan de reprise puisse avoir lieu. Et donc qu‘il sauvegarde les intérêts de tous, y compris l’intérêt sportif. »

Une décision exceptionnelle qui, au-delà du seul cas monégasque, ne manquera pas d’alimenter un débat de fond dans le basket français sur la gestion des crises, l’équité sportive et le rôle des instances dans les semaines à venir.

Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
raoul_fonfrin
Quelle honte ! Ou comment justifier l'injustifiable. La voyoucratie en action.
Répondre
(0) J'aime
joshotusonyac
ouiuouiuouiuououououioioioio pleure pleure pleure
Répondre
(0) J'aime
elandu71- Modifié
Tu justifies ça comment alors ? Au lieu de dire "ouinouin pleureuse"... Même en foot, on n'a jamais vu un truc pareil avec le PSG... Pour dire la grossierté du truc. Mais oui on est des pleureuses. Championnat truqué de A à Z, entre la pleureuse des pyrénnées double casquette qui fait des doigts d'honneur à tout va sans être sanctionné et aider à domicile par les trio arbitrales pour remporté des matchs, le mécéne moneguasque protégé par la ligue qui ne paie pas ce qui doit, l'ancienne gloire de la NBA sponsorisé par Ausseur qui a une dette à payer... Dans tout ça, le seul club clean dans ce quatuor c'est Paris et j'éspére qu'ils rafleront tout histoire de laisser un club et un coach toujours sans trophée, Monaco sur une nouvelle saison viérge...
(0) J'aime
beetlejuice53
En quoi, l’arrêt définitif de Monaco, en cours de saison, aurait été le chaos ? Une déflagration, c’est certains, un gros problème pour Nanterre et son match delocalisé de la semaine prochaine et les frais financiers engagés... Mais sinon, le championnat termine sans Monaco et les résultats des match déjà joués sont perement et simplement annulés. En quoi aurait ce été le chaos ?
Répondre
(0) J'aime
joman
joman les pauvres ne pas pouvoir se nourrir les supporters qui eux font des efforts financiers pour asssister aux matchs la honte de prendre une telle décision quels dirigeants avons nous ?????
Répondre
(0) J'aime
chameaufou
Ca sent tellement la loose le plan de la LNB. Aucun cadre juridique fiable pour le versement. Alors quid des joueurs qui vont touché l'aide de la LNB et qui vont signer à l'étranger au mercato ? quid du repreneur qui va constater qu'aucun reglement ne l'oblige à rembourser cette aide ? Ausseur est un président de pacotille. Le dossier Asvel, Monaco... clémence envers les gros mais les clubs de sous-préfecture, eux peuvent crever. Comment il va etre crédible avec sa luxury taxe ensuite ?
Répondre
(1) J'aime
valp30
J’imagine qu’il a pris l’argent sur la luxury tax… Vous savez cette taxe qu’on peut se permettre de mettre en place grâce au contrat télé faramineux entre la ligue et… et… et… et personne en fait
Répondre
(0) J'aime
chameaufou- Modifié
Ca sent tellement la loose le plan de la LNB. Aucun cadre juridique fiable pour le versement. Alors quid des joueurs qui vont touché l'aide de la LNB et qui vont signer à l'étranger au mercato ? qui ira les chercher a dubai ou au koweit pour reprendre les avances de salaires payes par la ligue ? quid du repreneur qui va constater qu'aucun reglement ne l'oblige à rembourser cette aide car aucune base légale l'y contraint ? Ausseur est un président de pacotille. Le dossier Asvel, Monaco... clémence envers les gros mais les clubs de sous-préfecture, eux peuvent crever. Comment il va etre crédible avec sa luxury taxe ensuite ?
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Philippe Ausseur a expliqué le geste de la LNB envers les joueurs de l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00« Avec cette avance, on a sauvegardé le championnat » : Philippe Ausseur assume le geste de la LNB envers les joueurs de Monaco
Betclic ELITE
00h00Monaco s’impose avec maîtrise face à Chalon et remporte son 10e match consécutif en championnat
ANGT
00h00Vainqueur et MVP à l’ANGT de Ulm, Cameron Houindo qualifie Ljubljana pour le tournoi final
Betclic ELITE
00h00Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau
Betclic ELITE
00h00Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium
La Boulangère Wonderligue
00h00L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA
Betclic ELITE
00h00À Gravelines-Dunkerque, un triomphe dans le derby au goût de « double victoire »
Médias
00h005 bonnes raisons de s’abonner à BeBasket en 2026
Aaron Towo-Nansi continue d'évoluer avec Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Aaron Towo-Nansi se projette sans brûler les étapes : « Il faut filtrer ce que les gens disent »
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a haussé le ton avec Onyeka Okongwu
NBA
00h00Double-double pour Moussa Diabaté, Zaccharie Risacher en verve, Guerschon Yabusele titulaire
Victor Wembanyama félicite son coéquipier Stephon Castle après sa performance historique
NBA
00h00Wembanyama aide Stephon Castle à établir un record NBA historique lors de la victoire des Spurs contre Dallas
Pat Spencer s'engage dans la durée avec les Golden State Warriors
NBA
00h00Les Golden State Warriors signent leur facteur X fétiche pour le reste de la saison
Anthony Davis ne rejouera pas cette saison
NBA
00h00Anthony Davis forfait pour le reste de la saison 2025-2026 avec Washington
Nikola Jokic entre un peu plus dans l'histoire de la NBA
NBA
00h00Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
1 / 0