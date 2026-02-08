Recherche
Betclic ELITE

À Gravelines-Dunkerque, un triomphe dans le derby au goût de « double victoire »

Betclic ÉLITE - Vainqueur dans un derby crucial en bas de classement, Gravelines-Dunkerque a fait un grand pas vers son maintien dans l'élite. Après avoir terminé le match contre Saint-Quentin sur le banc, suite à l'expulsion de Jean-Christophe Prat, l'habituel assistant du BCM Sébastien Devos est revenu sur l'importance de ce succès, dans La Voix du Nord.
|
00h00
Résumé
Écouter
À Gravelines-Dunkerque, un triomphe dans le derby au goût de « double victoire »

Jacob Gilyard (à gauche) et Valentin Chery ont contribué à la victoire du BCM lors du derby contre Saint-Quentin.

Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque

Trois victoires de suite, et surtout un succès importantissime dans le derby contre Saint-Quentin : Gravelines-Dunkerque a fait un grand pas vers son maintien en Betclic ÉLITE ce samedi. Vainqueurs du SQBB (91-75) lors de la 19e journée de championnat grâce à une très bonne fin de match, les Maritimes (14e) peuvent envisager la suite de leur saison bien plus sereinement.

LIRE AUSSI

Tout a pourtant failli tourner, juste avant la demi-heure de jeu, face au voisin picard. Remonté après un coup de sifflet à l’encontre de Louka Letailleur (30e), le coach du BCM Jean-Christophe Prat a dégoupillé et s’est vu expulsé, après une deuxième faute technique. Son habituel assistant, Sébastien Devos, a alors pris les rênes pour une fin de match annoncée électrique, alors que le SQBB était soudainement revenu tout proche (60-58).

– Journée 19

« Peut-être qu’on a abordé un peu trop sereinement la seconde période, a réagi Sébastien Devos dans les colonnes de La Voix du Nord. Ils ont monté très fort leur agressivité, on a reculé. On ne parle pas de l’arbitrage, il faut s’adapter. » Gravelines-Dunkerque s’est bien adapté et finalement extirpé des griffes du Phénix. « Je suis extrêmement content de ce qu’on a fait au final. »

Le point-average particulier récupéré, un joker de plus pour le BCM

Sébastien Devos, qui avait déjà coaché le BCM – cette fois sur des matchs entiers – entre le départ de Laurent Legname et l’arrivée de Jean-Christophe Prat, lors d’un début de saison 2023-2024 houleux (10 défaites lors des 10 premiers matchs de Betclic ÉLITE), peut se réjouir de ce succès capital. Car en plus d’avoir remporté leur 6e match de la saison, les Maritimes, qui s’étaient inclinés de 12 points à Pierre-Ratte (86-74), ont récupéré le point-average particulier sur leurs adversaires du soir.

Sébastien Devos sur le banc du BCM Gravelines-Dunkerque lors de la saison 2023-2024 (photo : Antoine Bodelet)

« Avec le contexte du match, (…) repartir avec une victoire, c’est déjà satisfaisant. Reprendre le point-average, c’est une double victoire pour nous », a applaudi le numéro 2 du banc gravelinois. Puisque même si le BCM compte 3 victoires d’avance sur Saint-Quentin (3-16), en comparant simplement les bilans, il a désormais le droit à un quatrième joker sur le club picard. La tempête semble passée, à Gravelines-Dunkerque.

claude_e
l'entraîneur de cholet, anormal de conduite; excellent exemple pour ses joueurs et à vomir pour les arbitres
Répondre
(0) J'aime
