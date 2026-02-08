Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc

Betclic ÉLITE - Mené pendant trois quart-temps, Cholet Basket a terrassé Limoges en toute fin de match, ce dimanche, lors de la 19e journée de championnat. Les Choletais ont pu compter sur un très bon Gerald Ayayi (18 points) et sur leurs artilleurs particulièrement adroits en fin de match.
|
00h00
Résumé
Écouter
Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc

L’ancien palois Gerald Ayayi a inscrit 18 points à Limoges ce dimanche.

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Gerald Ayayi avait annoncé la couleur, il a répondu présent pour permettre à Cholet Basket de tout renverser à Beaublanc, ce dimanche. Les Choletais n’avaient mené qu’à peine plus d’une minute après trois quart-temps, mais ils ont réalisé une énorme fin de match pour finalement l’emporter 70-78 en terre hostile, lors de la 19e journée de Betclic ÉLITE.

LIRE AUSSI
Gerald Ayayi retrouve son meilleur ennemi, le Limoges CSP, ce dimanche après-midi

Portés par leurs artilleurs dans le money-time, les Maugeois ont réalisé une très bonne opération en Haute-Vienne. Ils sécurisent ainsi une 11e victoire cette saison, et maintiennent leur place dans le top 8. Le Limoges CSP, qui se saborde une nouvelle fois dans les dernières minutes, fait désormais partie du premier groupe devant la zone rouge (6 victoires – 13 défaites).

 

– Journée 19

 

Un démarrage poussif

Offensivement, Ayayi s’est d’ailleurs identifié comme le seul choletais en réussite dans un début de match marqué par la maladresse des deux équipes. Très vite à 10 points (11 même à la pause), l’ancien Palois a ouvert le chemin à ses coéquipiers. En faible réussite à l’extérieur (2/13 à 3-points en première mi-temps), les Limougeauds ont toutefois pris les devants en alimentant un Gavin Ware dominant dans la raquette.

Gerald AYAYI
Gerald AYAYI
18
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
70 78
CHO

Presque parfait pendant toute la rencontre, Ware (21 points, 9 rebonds pour 29 d’évaluation) a fait suer le secteur intérieur choletais et permis au CSP de se détacher une première fois au score, en portant l’avance des siens à 11 unités à son paroxysme. D’abord déstabilisé par la défense adverse, Cholet a traîné derrière mais n’a jamais décroché, grappillant son retard jusqu’à la pause (34-32, 20e).

Gavin WARE
Gavin WARE
21
PTS
9
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
70 78
CHO

Même quand Ware, souvent bien trop seul, a continué à appuyer dans la peinture, Cholet est resté fermement accroché. À coup de passages sur la ligne des lancers francs puis grâce à un fantastique buzzer beater depuis le milieu de terrain, premier panier dans le jeu de T.J. Campbell, les Maugeois ont maintenu la pression… Avant de progressivement faire craquer le CSP (55-54, 30e).

Limoges laisse à nouveau filer la fin de match

En s’emmêlant parfois les pinceaux et en ratant des lancers francs précieux en fin de match, les Limougeauds ont laissé le loisir à leurs adversaires de tout renverser. Pourtant maladroits pendant les 30 premières minutes (5/23 jusque là), les artilleurs choletais ont joué un rôle majeur dans les dernières minutes. Keshawn Justice, mais aussi Digué Diawara, ultra précieux en fin de rencontre, ont permis à CB de retrouver de l’adresse au meilleur des moments (4/5 à 3-points dans le 4e quart-temps).

Digué DIAWARA
Digué DIAWARA
12
PTS
6
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
70 78
CHO

Profitant des distractions derrière l’arc, Jamuni McNeace a propulsé son équipe en tête, à nouveau depuis la ligne de réparation (24/28 pour Cholet) puis d’un layup tout cuit (59-62, 34e). Le pivot américain, presque invisible jusqu’alors mais soudainement affamé sous le panier, s’est ensuite détendu de tout son long pour contrer de façon specatculaire Frank Mason, avant que Keshawn Justice ne scelle les débats dans le corner (70-76, 40e).

Vainqueurs de 5 de leurs 6 derniers matchs, les hommes de Fabrice Lefrançois poursuivent sur leur bonne dynamique et continuent de truster le top 8 (8e, 11 victoires – 8 défaites). Toujours pas de série de victoires, en revanche, pour Limoges, englué en fond de tableau, ex-aequo avec les deux premiers non-relégables, Gravelines-Dunkerque et Boulazac.

Cholet
Cholet
Suivre
Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau
Betclic ELITE
00h00Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium
La Boulangère Wonderligue
00h00L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA
Betclic ELITE
00h00À Gravelines-Dunkerque, un triomphe dans le derby au goût de « double victoire »
Médias
00h005 bonnes raisons de s’abonner à BeBasket en 2026
Aaron Towo-Nansi continue d'évoluer avec Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Aaron Towo-Nansi se projette sans brûler les étapes : « Il faut filtrer ce que les gens disent »
Meilleur marqueur de l'histoire de l'EuroLeague, Mike James s'exprime sur la future NBA Europe
NBA Europe
00h00Mike James sceptique sur la NBA Europe après son expérience à Londres : « Je ne vois pas ça arriver en 2027 »
Basket fauteuil
00h00Après avoir goûté à la Champions Cup, le Hyères Handibasket retrouvera l’EuroCup 1
Hugo Benitez vit sa première saison à l'étranger, du côté de Manresa
À l’étranger
00h00A mi-saison, que donnent la soixantaine de Français évoluant dans les premières divisions étrangères ?
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a haussé le ton avec Onyeka Okongwu
NBA
00h00Double-double pour Moussa Diabaté, Zaccharie Risacher en verve, Guerschon Yabusele titulaire
Victor Wembanyama félicite son coéquipier Stephon Castle après sa performance historique
NBA
00h00Wembanyama aide Stephon Castle à établir un record NBA historique lors de la victoire des Spurs contre Dallas
Pat Spencer s'engage dans la durée avec les Golden State Warriors
NBA
00h00Les Golden State Warriors signent leur facteur X fétiche pour le reste de la saison
Anthony Davis ne rejouera pas cette saison
NBA
00h00Anthony Davis forfait pour le reste de la saison 2025-2026 avec Washington
Nikola Jokic entre un peu plus dans l'histoire de la NBA
NBA
00h00Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
1 / 0