Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc

Gerald Ayayi avait annoncé la couleur, il a répondu présent pour permettre à Cholet Basket de tout renverser à Beaublanc, ce dimanche. Les Choletais n’avaient mené qu’à peine plus d’une minute après trois quart-temps, mais ils ont réalisé une énorme fin de match pour finalement l’emporter 70-78 en terre hostile, lors de la 19e journée de Betclic ÉLITE.

Portés par leurs artilleurs dans le money-time, les Maugeois ont réalisé une très bonne opération en Haute-Vienne. Ils sécurisent ainsi une 11e victoire cette saison, et maintiennent leur place dans le top 8. Le Limoges CSP, qui se saborde une nouvelle fois dans les dernières minutes, fait désormais partie du premier groupe devant la zone rouge (6 victoires – 13 défaites).

Un démarrage poussif

Offensivement, Ayayi s’est d’ailleurs identifié comme le seul choletais en réussite dans un début de match marqué par la maladresse des deux équipes. Très vite à 10 points (11 même à la pause), l’ancien Palois a ouvert le chemin à ses coéquipiers. En faible réussite à l’extérieur (2/13 à 3-points en première mi-temps), les Limougeauds ont toutefois pris les devants en alimentant un Gavin Ware dominant dans la raquette.

Presque parfait pendant toute la rencontre, Ware (21 points, 9 rebonds pour 29 d’évaluation) a fait suer le secteur intérieur choletais et permis au CSP de se détacher une première fois au score, en portant l’avance des siens à 11 unités à son paroxysme. D’abord déstabilisé par la défense adverse, Cholet a traîné derrière mais n’a jamais décroché, grappillant son retard jusqu’à la pause (34-32, 20e).

Même quand Ware, souvent bien trop seul, a continué à appuyer dans la peinture, Cholet est resté fermement accroché. À coup de passages sur la ligne des lancers francs puis grâce à un fantastique buzzer beater depuis le milieu de terrain, premier panier dans le jeu de T.J. Campbell, les Maugeois ont maintenu la pression… Avant de progressivement faire craquer le CSP (55-54, 30e).

Limoges laisse à nouveau filer la fin de match

En s’emmêlant parfois les pinceaux et en ratant des lancers francs précieux en fin de match, les Limougeauds ont laissé le loisir à leurs adversaires de tout renverser. Pourtant maladroits pendant les 30 premières minutes (5/23 jusque là), les artilleurs choletais ont joué un rôle majeur dans les dernières minutes. Keshawn Justice, mais aussi Digué Diawara, ultra précieux en fin de rencontre, ont permis à CB de retrouver de l’adresse au meilleur des moments (4/5 à 3-points dans le 4e quart-temps).

Profitant des distractions derrière l’arc, Jamuni McNeace a propulsé son équipe en tête, à nouveau depuis la ligne de réparation (24/28 pour Cholet) puis d’un layup tout cuit (59-62, 34e). Le pivot américain, presque invisible jusqu’alors mais soudainement affamé sous le panier, s’est ensuite détendu de tout son long pour contrer de façon specatculaire Frank Mason, avant que Keshawn Justice ne scelle les débats dans le corner (70-76, 40e).

Vainqueurs de 5 de leurs 6 derniers matchs, les hommes de Fabrice Lefrançois poursuivent sur leur bonne dynamique et continuent de truster le top 8 (8e, 11 victoires – 8 défaites). Toujours pas de série de victoires, en revanche, pour Limoges, englué en fond de tableau, ex-aequo avec les deux premiers non-relégables, Gravelines-Dunkerque et Boulazac.