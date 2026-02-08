L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA

Dans ce choc au sommet, Basket Landes a dû s’employer pour se défaire d’une solide équipe de Lattes-Montpellier (68-56). Ce dimanche 8 février, les Landaises ont remporté un quatorzième succès consécutif en championnat. Impressionnant, tout simplement.

Basket Landes creuse l’écart en deuxième mi-temps

Il aura fallu attendre deux minutes et quatre secondes pour voir Basket Landes débloquer le compteur sur la ligne des lancers. C’est Myriam Djekoundade qui a lancé les hostilités ce dimanche après-midi. Portées par l’efficacité de Camille Droguet (13 points et 3 rebonds), les joueuses de Julie Barennes ont pris les commandes d’entrée. Une avance de courte durée puisque Lattes-Montpellier a très vite réagi dans ces premières minutes. Sérieuses en défense et redoutables dans le jeu en transition, les Landaises ont fait la course en tête à l’issue d’un premier quart-temps accroché (13-10).

Murjanatu Musa impériale dans la raquette

Bousculées par des Héraultaises efficaces et accrocheuses, les Landaises ont eu fort à faire ce dimanche. Bien aidées par l’omniprésence de Murjanatu Musa dans la peinture (18 points, 9 rebonds et 2 passes décisives), les locales ont conservé un léger avantage au moment de rejoindre les vestiaires. Même dans le dur, les Landaises font souvent preuve de caractère cette saison pour résister au retour adverse. En tête de deux petits points à la mi-temps (28-26, 20′), Basket Landes a creusé un écart significatif en deuxième période. Les joueuses de Julie Barennes ont compté 10 longueurs d’avance au cœur du troisième quart-temps (39-29, 23′).

Sous l’impulsion de Leila Lacan (11 points, 4 rebonds et 2 passes décisives), les Landaises ont ravi le public de l’espace Mitterrand de Mont-de-Marsan. Repoussées à onze points de Basket Landes à dix minutes du terme (50-39, 30′), les Héraultaises n’ont jamais réussi à inverser la tendance dans ce match. Impériale ce dimanche, Murjanatu Musa a porté son équipe. L’internationale nigériane a régné dans les airs, pour le plus grand plaisir du public landais. Résultat : un quatorzième succès de rang pour Basket Landes qui continue d’impressionner cette saison.