Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA

La Boulangère Wonderligue - En démonstration offensive face à Lattes-Montpellier (68-56), Basket Landes a signé ce dimanche 8 février une quatorzième victoire de rang en championnat. Grâce à l'efficacité redoutable du tandem Camille Droguet - Murjanatu Musa, les joueuses de Julie Barennes continuent d'impressionner cette saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA
Crédit photo : Guillaume Poumarède

Dans ce choc au sommet, Basket Landes a dû s’employer pour se défaire d’une solide équipe de Lattes-Montpellier (68-56). Ce dimanche 8 février, les Landaises ont remporté un quatorzième succès consécutif en championnat. Impressionnant, tout simplement.

Basket Landes creuse l’écart en deuxième mi-temps

Il aura fallu attendre deux minutes et quatre secondes pour voir Basket Landes débloquer le compteur sur la ligne des lancers. C’est Myriam Djekoundade qui a lancé les hostilités ce dimanche après-midi. Portées par l’efficacité de Camille Droguet (13 points et 3 rebonds), les joueuses de Julie Barennes ont pris les commandes d’entrée. Une avance de courte durée puisque Lattes-Montpellier a très vite réagi dans ces premières minutes. Sérieuses en défense et redoutables dans le jeu en transition, les Landaises ont fait la course en tête à l’issue d’un premier quart-temps accroché (13-10).

Le tandem Camille Droguet – Murjanatu Musa s’est montré précieux ce dimanche face au BLMA (photo : Guillaume Poumarède)

Murjanatu Musa impériale dans la raquette

Bousculées par des Héraultaises efficaces et accrocheuses, les Landaises ont eu fort à faire ce dimanche. Bien aidées par l’omniprésence de Murjanatu Musa dans la peinture (18 points, 9 rebonds et 2 passes décisives), les locales ont conservé un léger avantage au moment de rejoindre les vestiaires. Même dans le dur, les Landaises font souvent preuve de caractère cette saison pour résister au retour adverse. En tête de deux petits points à la mi-temps (28-26, 20′), Basket Landes a creusé un écart significatif en deuxième période. Les joueuses de Julie Barennes ont compté 10 longueurs d’avance au cœur du troisième quart-temps (39-29, 23′).

Sous l’impulsion de Leila Lacan (11 points, 4 rebonds et 2 passes décisives), les Landaises ont ravi le public de l’espace Mitterrand de Mont-de-Marsan. Repoussées à onze points de Basket Landes à dix minutes du terme (50-39, 30′), les Héraultaises n’ont jamais réussi à inverser la tendance dans ce match. Impériale ce dimanche, Murjanatu Musa a porté son équipe. L’internationale nigériane a régné dans les airs, pour le plus grand plaisir du public landais. Résultat : un quatorzième succès de rang pour Basket Landes qui continue d’impressionner cette saison.

 

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau
Betclic ELITE
00h00Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium
La Boulangère Wonderligue
00h00L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA
Betclic ELITE
00h00À Gravelines-Dunkerque, un triomphe dans le derby au goût de « double victoire »
Médias
00h005 bonnes raisons de s’abonner à BeBasket en 2026
Aaron Towo-Nansi continue d'évoluer avec Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Aaron Towo-Nansi se projette sans brûler les étapes : « Il faut filtrer ce que les gens disent »
Meilleur marqueur de l'histoire de l'EuroLeague, Mike James s'exprime sur la future NBA Europe
NBA Europe
00h00Mike James sceptique sur la NBA Europe après son expérience à Londres : « Je ne vois pas ça arriver en 2027 »
Basket fauteuil
00h00Après avoir goûté à la Champions Cup, le Hyères Handibasket retrouvera l’EuroCup 1
Hugo Benitez vit sa première saison à l'étranger, du côté de Manresa
À l’étranger
00h00A mi-saison, que donnent la soixantaine de Français évoluant dans les premières divisions étrangères ?
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a haussé le ton avec Onyeka Okongwu
NBA
00h00Double-double pour Moussa Diabaté, Zaccharie Risacher en verve, Guerschon Yabusele titulaire
Victor Wembanyama félicite son coéquipier Stephon Castle après sa performance historique
NBA
00h00Wembanyama aide Stephon Castle à établir un record NBA historique lors de la victoire des Spurs contre Dallas
Pat Spencer s'engage dans la durée avec les Golden State Warriors
NBA
00h00Les Golden State Warriors signent leur facteur X fétiche pour le reste de la saison
Anthony Davis ne rejouera pas cette saison
NBA
00h00Anthony Davis forfait pour le reste de la saison 2025-2026 avec Washington
Nikola Jokic entre un peu plus dans l'histoire de la NBA
NBA
00h00Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
1 / 0