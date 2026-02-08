Monaco s’impose avec maîtrise face à Chalon et remporte son 10e match consécutif en championnat

Monaco a assuré l’essentiel. Après avoir renoncé à la grève, dans une situation pour le moins délicate sur le Rocher, les Monégasques se sont imposés sur le parquet de l’Élan Chalon, ce dimanche, lors de la 19e journée de Betclic ÉLITE. Sans particulièrement forcer mais en montrant, parfois, de petits signes de nervosité, la Roca Team a remporté son 17e match en championnat, le 10e de suite, et conserve son invincibilité à l’extérieur.

Dans un match très dur, où les deux équipes se sont livrées une grosse opposition physique, la bande de Vassilis Spanoulis s’est une nouvelle fois reposée sur sa force collective et la profondeur de son effectif pour faire son trou. Bien contenus en début de rencontre (14-17, 10e), les Monégasques ont ensuite déroulé en s’appuyant sur de précieux Matthew Strazel (16 points, 5 passes décisives) et Terry Tarpey (6 points, 5 rebonds, 2 interceptions) des deux côtés du terrain.

Un début de match empli de tension

Malgré une situation périlleuse en coulisses, l’AS Monaco n’avait sûrement pas oublié l’aspect sportif. Et encore moins la défaite face à l’Élan Chalon, la première de la saison, à Gaston-Médecin début octobre (99-104). Après un premier round très disputé, où l’agressivité défensive a pris le pas sur l’efficacité offensive, les joueurs du Rocher ont déployé leur armada pour créer un premier break (20-35, 15e).

Accroché (peut-être trop, parfois) à son shooteur Nate Darling, de loin le meilleur chalonnais de la rencontre (22 points à 8/15 aux tirs dont 4/7 à 3-points), l’Élan a commencé à tirer la langue avant la mi-temps. Comme libéré d’un poids à chaque shoot réussi, Matthew Strazel a une fois exulté à vers son banc, par une célébration pleine de rage, une fois jeté un regard froid vers le public chalonnais (47-64, 28e), sans doute ce qui lui a valu quelques sifflets après le buzzer final.

Une réussite extérieure affolante

De la tension, il y en avait. Dans un match aussi intense et un Colisée aux allures de volcan, les Monégasques sont tout de même parvenus à garder le cap, sauf rares exceptions. Puis ils ont fini par dérouler. Défensivement, d’abord, où chacune des possessions chalonnaises sur demi-terrain a ressemblé à un traquenard face à Terry Tarpey – toujours ultra motivé sur le parquet – et ses coéquipiers. Offensivement, ensuite, l’AS Monaco a mis en place son jeu collectif bien huilé, profitant de la fatigue chalonnaise pour enfoncer le clou.

À plusieurs reprises, la gâchette Nemanja Nedovic (15 pions, 5/6 à 3-points) s’est retrouvée seule derrière l’arc, en bout de chaîne, une fois le ballon passé passé par toutes les mains (61-76, 34e). Rebelote, sur un circuit plus court cette fois, avec Terry Tarpey pour assurer une fin de match tranquille. Implacable à longue distance (14/24 à 3-points au total), la Roca Team a fait grimper son avance : l’écart a atteint 20 points à 1 minute et 30 secondes du terme, avant de se réduire quelque peu (78-92).

« Le but, c’était de ne pas foutre notre saison en l’air »

« Venir ici ne nous réussissait pas trop d’habitude, on se devait de démarrer le match correctement et on l’a bien fait », a réagi Matthew Strazel au micro de DAZN. Interrogé sur la situation extra-sportive de la Roca Team, le meneur international a répondu : « Ce n’est pas facile tous les jours, avec tout ce qui se passe, tout ce qu’on entend. Le but, c’était de trouver une source de motivation, ne pas foutre notre saison en l’air. »

Auteur d’une bonne performance, précieux dans les moments clés, Strazel veut poursuivre sur une bonne dynamique : « On a eu une bonne réunion hier qui nous a motivés. On ne va pas lâcher, même si on y était presque et qu’on a l’impression qu’on lâche sur le terrain, on ne le fait pas. Il y a juste beaucoup de pression sur les épaules de certains joueurs mais ça va aller de mieux en mieux. » Reste à savoir comment se déroulera le déplacement périlleux, dimanche prochain, chez le dauphin nanterrien.