ANGT

Vainqueur et MVP à l’ANGT de Ulm, Cameron Houindo qualifie Ljubljana pour le tournoi final

ANGT - Cameron Houindo et le Cedevita Olimpija Ljubljana ont remporté le tournoi de qualification de Ulm et disputeront les phases finales de l'ANGT 2026. L'intérieur français a frôlé le double-double (23 points, 9 rebonds) lors de la victoire contre Mega Basket, en finale à Ulm.
00h00
Vainqueur et MVP à l’ANGT de Ulm, Cameron Houindo qualifie Ljubljana pour le tournoi final

Cameron Houindo a inscrit 23 points en finale du tournoi qualificatif de Ulm.

Crédit photo : EuroLeague

Direction les phases finales de l’ANGT pour Cameron Houindo (2,05 m, 18 ans) et le Cedevita Olimpija Ljubljana. L’équipe croato-slovène a remporté le tournoi de qualification de Ulm, premier rendez-vous de la saison, en s’imposant en finale contre Mega Basket (82-73) ce dimanche. Ljubljana se rendra donc au Final Four de l’EuroLeague, à Athènes, pour la dernière étape de l’ANGT.

En finale du tournoi qualificatif de Ulm (Allemagne), Cameron Houindo s’est encore montré dominant dans la raquette. Le pivot français a frôlé le double-double, en compilant 24 points (9/14 aux tirs dont 2/3 à 3-points), 9 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres pour 36 de PIR (évaluation). Il termine ainsi meilleur joueur du match, à égalité avec son coéquipier slovène Maks Ciperle (29 points, 9 rebonds). Mais c’est bien lui qui a été élu MVP de ce plateau allemand, tout en intégrant le cinq du week-end aux côtés de son compatriote Appolinaire Loussavouvou (2,01 m, 17 ans), qui évolue à l’ASVEL.

Premier qualifié via les tournois régionaux

Le jeune intérieur tricolore disputera les finales de l’ANGT pour la troisième fois, après y avoir pris part lors des deux saisons précédentes avec l’équipe du Pôle France. Énorme pendant l’intégralité de ce premier tournoi qualificatif avec Ljubljana (22 points et 7,5 rebonds de moyenne), Houindo a assurément frappé fort dans un tournoi très scruté à l’international. Il tentera de succéder aux 2 MVPs français désigné lors de précédentes éditions : Livio Jean-Charles (2010) et Ivan Février (2017).

Avant cela, le Cedevita Olimpija Ljubljana devra attendre, pour connaître ses adversaires, le résultat des prochains tournois de qualification. Il en reste trois : à Abu Dhabi (27 février – 1er mars), Bologne (13 – 15 mars) et Belgrade (20 – 22 mars).

LIRE AUSSI

L’ASVEL battue, la Next Gen Team pas fanny

L’ASVEL s’est quant à elle inclinée en petite finale du tournoi régional de Ulm, face à l’équipe hôte (92-84). Les Villeurbannais terminent ainsi 4es du tournoi malgré une nouvelle performance XXL d’Appolinaire Loussavouvou. Le jeune poste 3/4 a bien rempli la feuille de stats en cumulant 19 points (9/12 aux tirs), 4 rebonds, 7 passes décisives, 6 interceptions et 3 contres.

La Next Gen Team des Français Karl Kouamé (Caen) et Paul Nnanga (Antibes) n’est pas restée fanny et a remporté son dernier match, ce dimanche. Seul Nnanga a pris part à la rencontre, et il a réalisé sa meilleure performance du week-end : 18 points, 7 rebonds et 3 passes décisives, en 29 minutes sur le parquet.

