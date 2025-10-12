Première victoire pour l’Étoile Rouge en EuroLeague : les anciens Monégasques ouvrent la voie … en attendant Sasa Obradovic

L’Étoile Rouge de Belgrade tient enfin sa première victoire de la saison en EuroLeague. Face au Fenerbahce vendredi soir dans leur Ulker Sports and Event Hall, les Serbes se sont imposés 86 à 81. Et ce succès, le premier de la campagne 2025-2026, doit beaucoup à deux hommes : Chima Moneke, étincelant avec 20 points, 12 rebonds et 2 passes pour 31 d’évaluation en 26 minutes, et Donatas Motiejunas, parfait d’efficacité (13 points à 5/5, 6 rebonds, 19 d’évaluation en 14 minutes).

CHE ESORDIO PER MOTIEJUNAS

Alla prima con la maglia della Stella Rossa, Donatas Motiejunas brilla con 13 punti, 6 rimbalzi, 5/5 dal campo in appena 16 minuti nella vittoria contro il Fenerbache.pic.twitter.com/hlltjO0fNW — Pianeta_Basket (@PianetaBasketIT) October 11, 2025

PROFIL JOUEUR Donatas MOTIEJUNAS Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 35 ans (20/09/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 13 #52 REB 6 #15 PD 0 #202

Des anciens Monégasques au cœur du succès

Le hasard fait bien les choses. Ce premier succès européen de la saison a été obtenu grâce à deux anciens joueurs de l’AS Monaco. Donatas Motiejunas, prêté à Belgrade par le club de la Principauté, a signé un match plein de justesse et de présence intérieure. Quant à Chima Moneke, il a livré sa prestation la plus complète depuis son arrivée, dominant le rebond et affichant une intensité retrouvée.

Chima Moneke logged a double-double:https://t.co/PEOHolhOSu

20 PTS

12 REB He is tie-10th in EuroLeague in total double-doubles in 2020s! pic.twitter.com/KLSd0eYNFQ — Givemestats.com (@iamgivemestats) October 10, 2025

Dans un collectif encore en construction, les deux anciens Monégasques ont fait la différence face à une formation turque emmenée par son duo d’anciens du championnat de France Bonzie Colson (19 d’évaluation ) – Mikael Jantunen (15 points) et bien aidé par Talen Horton Tucker (22 d’évaluation en 29 minutes). Ironie du sort, ce premier succès serbe à la sauce Roca Team offrent la première à Belgrade… avant le retour d’Obradovic sur le banc, lui aussi ancien de l’ASM.

Retrouvailles piquantes avec Sasa Obradovic

Officiellement présenté il y a quelques heures comme le nouvel entraîneur de l’Étoile Rouge, Sasa Obradovic va faire ses débuts sur le banc belgradois mardi lors de la réception du leader Zalgiris Kaunas. Avant de batailler face aux Lituaniens, le coach serbe va retrouver ces deux joueurs qu’il a bien connus à Monaco, avec des relations contrastées.

Entre Obradovic et Moneke, le courant n’était pas toujours passé. L’entraîneur avait dit dans la presse serbe que le Nigérian « est un bon mec mais un égocentrique » lors de son passage en Principauté. À l’inverse, il n’avait jamais caché son affection pour Donatas Motiejunas, qu’il décrivait comme « un vrai professionnel ».

Les trois hommes se retrouvent donc aujourd’hui sous le ciel serbe dans un scénario pour le moins savoureux : un premier succès ensemble, symbolique, et un renouveau espéré pour un club qui veut relancer sa saison dans la compétition reine européenne.