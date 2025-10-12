Recherche
France

Tony Parker Senior sera inhumé à Chicago le 26 octobre

Décédé subitement le 5 octobre à Charly, dans le Rhône, Tony Parker Senior sera inhumé le 26 octobre à Chicago, sa ville natale. Une cérémonie aura également lieu en France, le 2 novembre à Denain, où il avait marqué de son empreinte le basket nordiste.
00h00
Les joueurs de l’ASVEL abordaient des surmaillots avec le nom de Tony Parker Senior ce samedi 11 octobre contre Le Mans

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

Les obsèques de Tony Parker Senior se tiendront le 26 octobre à Chicago, où il était né le 15 octobre 1954, indique Le Progrès. L’ancien joueur américain, passé notamment par Denain dans les années 1980, s’est éteint à l’âge de 70 ans à Charly, près de Lyon, où il résidait.

Avant ce dernier voyage outre-Atlantique, un premier hommage lui a été rendu samedi soir à l’Astroballe, avant la rencontre entre l’ASVEL et Le Mans (91-66). Ses trois fils, Tony, T.J et Pierre, étaient présents dans les tribunes pour partager ce moment d’émotion, marqué par une minute d’applaudissements et la diffusion d’images sur l’écran géant de la salle.

Denain honorera sa mémoire le 2 novembre

Une seconde cérémonie est prévue le 2 novembre à Denain (Nord), dans le gymnase où Tony Parker Senior avait évolué durant sa carrière française. Son maillot y avait été retiré, au même titre que ceux d’Ernie Signars et Jean-Pierre Staelens, symbolisant l’héritage laissé par ces figures du basket denaisien.

Tony Parker Senior restera une figure marquante du basket français, à la fois pour son parcours sur les parquets et pour l’influence durable qu’il a transmise à ses fils, devenus à leur tour acteurs majeurs du basket hexagonal et international.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
