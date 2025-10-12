Tony Parker Senior sera inhumé à Chicago le 26 octobre

Les obsèques de Tony Parker Senior se tiendront le 26 octobre à Chicago, où il était né le 15 octobre 1954, indique Le Progrès. L’ancien joueur américain, passé notamment par Denain dans les années 1980, s’est éteint à l’âge de 70 ans à Charly, près de Lyon, où il résidait.

Avant ce dernier voyage outre-Atlantique, un premier hommage lui a été rendu samedi soir à l’Astroballe, avant la rencontre entre l’ASVEL et Le Mans (91-66). Ses trois fils, Tony, T.J et Pierre, étaient présents dans les tribunes pour partager ce moment d’émotion, marqué par une minute d’applaudissements et la diffusion d’images sur l’écran géant de la salle.

T-Senior, tu auras toujours une place à part dans nos coeurs 🤍 pic.twitter.com/XI0pDU2A09 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) October 11, 2025

Denain honorera sa mémoire le 2 novembre

Une seconde cérémonie est prévue le 2 novembre à Denain (Nord), dans le gymnase où Tony Parker Senior avait évolué durant sa carrière française. Son maillot y avait été retiré, au même titre que ceux d’Ernie Signars et Jean-Pierre Staelens, symbolisant l’héritage laissé par ces figures du basket denaisien.

Tony Parker Senior restera une figure marquante du basket français, à la fois pour son parcours sur les parquets et pour l’influence durable qu’il a transmise à ses fils, devenus à leur tour acteurs majeurs du basket hexagonal et international.