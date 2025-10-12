Comment regarder gratuitement Paris – Monaco ce dimanche 12 octobre

C’est le rendez-vous que tout le basket français attend. Ce Paris – Monaco, remake des finales 2024 et 2025, promet une nouvelle bataille spectaculaire entre les deux clubs qui dominent la scène nationale depuis deux ans. Diffusée gratuitement sur La Chaîne L’Équipe (canal 21 de la TNT) et sur sur la plateforme DAZN, la rencontre opposera deux effectifs taillés pour régner, chacun avec ses armes et ses symboles.

Paris – Monaco, acte I d’une rivalité moderne

Après deux finales épiques, la Roca Team et le Paris Basketball se retrouvent pour un premier affrontement dans la 3e journée de Betclic ELITE. Sacrée en 2023 et 2024, Monaco veut reprendre la main sur son rival, qui l’a détrôné en juin dernier. Les Franciliens, champions de France et vainqueurs de la Coupe de France 2025, ont profondément renouvelé leur effectif cet été, mais conservent leur ADN offensif autour de Nadir Hifi.

De son côté, la formation de Vassilis Spanoulis reste dans la continuité, emmenée par Mike James et Elie Okobo, renforcée à l’intérieur par Nikola Mirotic et Kevarrius Hayes.

Monaco veut confirmer après Milan

Trois jours après sa victoire à Milan en EuroLeague, Monaco arrive à Paris en confiance. « On va avoir droit à un match intense, très disputé. Les deux équipes se connaissent bien et veulent prendre le dessus », a prévenu Kevarrius Hayes, pivot de la Roca Team.

L’intérieur retrouvera le club parisien avec lequel il a été champion de France la saison passée. Seul Yoan Makoundou manquera à l’appel, toujours ménagé pour son épaule.

Paris new look, même ambition

Si le départ de T.J. Shorts a marqué la fin d’un cycle, Francisco Tabellini, successeur de Tiago Splitter, s’appuie sur un collectif rénové : Joël Ayayi, Lamar Stevens, Jeremy Morgan, Amath M’Baye ou encore Derek Willis viennent épauler Nadir Hifi, Yakuba Ouattara et Léopold Cavalière.

Les Parisiens alternent le bon et le moins bon depuis la reprise (2 victoires, 1 défaite en EuroLeague ; un revers au Mans en championnat), mais restent redoutables à domicile.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Des visages familiers des deux côtés

Ce choc aura une saveur particulière :

Yakuba Ouattara et Amara Sy, anciens cadres de la Roca Team, sont désormais des figures parisiennes.

À l’inverse, Kevarrius Hayes et Juhann Begarin retrouvent leurs anciens coéquipiers, eux qui ont marqué l’histoire récente du club de la capitale.

Un duel d’habitués

La saison dernière, Paris et Monaco s’étaient affrontés neuf fois, pour un bilan de 5 victoires à 4 en faveur du club parisien. Entre l’EuroLeague, la Betclic ELITE et les finales de playoffs, chaque rencontre avait livré son lot de spectacle et de tension. Le décor est planté pour un nouvel épisode explosif à l’Adidas Arena.

En clair sur DAZN et La Chaîne L’Équipe

Le match sera diffusé en direct et gratuitement sur DAZN et La Chaîne L’Équipe à partir de 19h.