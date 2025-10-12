Recherche
Betclic Élite

Comment regarder gratuitement Paris – Monaco ce dimanche 12 octobre

Betclic ÉLITE - Le Paris Basketball reçoit l’AS Monaco ce dimanche à 19h à l’Adidas Arena, pour un remake des deux dernières finales de Betclic ELITE. Un match de gala à suivre gratuitement sur La Chaîne L’Équipe et DAZN.
|
00h00
Résumé
Écouter
Comment regarder gratuitement Paris – Monaco ce dimanche 12 octobre

Matthew Strazel et Monaco sont de retour à Paris

Crédit photo : Lilian Bordron

C’est le rendez-vous que tout le basket français attend. Ce Paris – Monaco, remake des finales 2024 et 2025, promet une nouvelle bataille spectaculaire entre les deux clubs qui dominent la scène nationale depuis deux ans. Diffusée gratuitement sur La Chaîne L’Équipe (canal 21 de la TNT) et sur sur la plateforme DAZN, la rencontre opposera deux effectifs taillés pour régner, chacun avec ses armes et ses symboles.

Paris – Monaco, acte I d’une rivalité moderne

Après deux finales épiques, la Roca Team et le Paris Basketball se retrouvent pour un premier affrontement dans la 3e journée de Betclic ELITE. Sacrée en 2023 et 2024, Monaco veut reprendre la main sur son rival, qui l’a détrôné en juin dernier. Les Franciliens, champions de France et vainqueurs de la Coupe de France 2025, ont profondément renouvelé leur effectif cet été, mais conservent leur ADN offensif autour de Nadir Hifi.

De son côté, la formation de Vassilis Spanoulis reste dans la continuité, emmenée par Mike James et Elie Okobo, renforcée à l’intérieur par Nikola Mirotic et Kevarrius Hayes.

Monaco veut confirmer après Milan

Trois jours après sa victoire à Milan en EuroLeague, Monaco arrive à Paris en confiance. « On va avoir droit à un match intense, très disputé. Les deux équipes se connaissent bien et veulent prendre le dessus », a prévenu Kevarrius Hayes, pivot de la Roca Team.

L’intérieur retrouvera le club parisien avec lequel il a été champion de France la saison passée. Seul Yoan Makoundou manquera à l’appel, toujours ménagé pour son épaule.

Paris new look, même ambition

Si le départ de T.J. Shorts a marqué la fin d’un cycle, Francisco Tabellini, successeur de Tiago Splitter, s’appuie sur un collectif rénové : Joël Ayayi, Lamar Stevens, Jeremy Morgan, Amath M’Baye ou encore Derek Willis viennent épauler Nadir Hifi, Yakuba Ouattara et Léopold Cavalière.

Les Parisiens alternent le bon et le moins bon depuis la reprise (2 victoires, 1 défaite en EuroLeague ; un revers au Mans en championnat), mais restent redoutables à domicile.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Des visages familiers des deux côtés

Ce choc aura une saveur particulière :

  • Yakuba Ouattara et Amara Sy, anciens cadres de la Roca Team, sont désormais des figures parisiennes.

  • À l’inverse, Kevarrius Hayes et Juhann Begarin retrouvent leurs anciens coéquipiers, eux qui ont marqué l’histoire récente du club de la capitale.

Un duel d’habitués

La saison dernière, Paris et Monaco s’étaient affrontés neuf fois, pour un bilan de 5 victoires à 4 en faveur du club parisien. Entre l’EuroLeague, la Betclic ELITE et les finales de playoffs, chaque rencontre avait livré son lot de spectacle et de tension. Le décor est planté pour un nouvel épisode explosif à l’Adidas Arena.

En clair sur DAZN et La Chaîne L’Équipe

Le match sera diffusé en direct et gratuitement sur DAZN et La Chaîne L’Équipe à partir de 19h.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

cyril68
Il semblerait que le match ne soit pas diffusé sur l'équipe tv, qui préfère un match de foot, mais sur l'une des sous-chaines accessibles uniquement sur leur plate-forme. Je ne sais pas si un compte invité permet d'y accéder ou s'il faut etre abonné...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
