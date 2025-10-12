Zaccharie Risacher se met en confiance : après un premier match timide, le n°1 de la Draft 2024 brille avec Atlanta

Pour son deuxième match de présaison NBA 2025-2026, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a montré pourquoi il est considéré comme un grand potentiel. Moins en réussite lors de sa première sortie, l’ailier français a retrouvé toute son efficacité et son sens du jeu dans le succès d’Atlanta face aux Grizzlies.

Une réaction pleine de maîtrise pour Risacher

Après un premier match timide face à Houston, où il avait connu de la maladresse, Zaccharie Risacher a livré une performance convaincante. Dès les premières possessions, il a trouvé la mire à longue distance avant d’enchaîner sur jeu rapide. L’ancien de la JL Bourg a terminé avec 16 points à 6/8 au tir (dont 2/3 à trois-points) en 25 minutes, confirmant qu’il apprend vite et s’adapte parfaitement à la vitesse du jeu NBA.

Dans le système de Quin Snyder, basé sur la circulation de balle et le mouvement, le Français s’intègre naturellement. Son sens du placement et son timing lui permettent déjà de briller sans monopoliser la balle. « Il comprend vite le jeu et sait se rendre utile dans toutes les situations », a salué Jalen Johnson après la rencontre.

Atlanta se rassure dans le sillage de ses jeunes ailiers

Aux côtés de Risacher, Jalen Johnson (20 points, 7 rebonds, 2 interceptions) a confirmé son rôle de deuxième créateur. Les deux jeunes ailiers ont compensé la soirée compliquée de Trae Young (11 points à 2/11, 8 passes). Kristaps Porzingis, lui, a ajouté 13 points et 7 rebonds, offrant de la taille et de la fluidité au collectif des Hawks.

Face à des Grizzlies diminués, Atlanta décroche sa première victoire de la présaison (122-116), de bon augure avant le coup d’envoi de la saison régulière.