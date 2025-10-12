Recherche
NBA

Zaccharie Risacher se met en confiance : après un premier match timide, le n°1 de la Draft 2024 brille avec Atlanta

NBA - Après une première maladroite en présaison, Zaccharie Risacher a réagi de la plus belle des manières. Le jeune ailier français, n°1 de la Draft 2024 et désormais sophomore en NBA, a inscrit 16 points à 6/8 aux tirs pour mener les Hawks à la victoire face à Memphis (122-116).
00h00
Zaccharie Risacher contre Memphis

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

Pour son deuxième match de présaison NBA 2025-2026, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a montré pourquoi il est considéré comme un grand potentiel. Moins en réussite lors de sa première sortie, l’ailier français a retrouvé toute son efficacité et son sens du jeu dans le succès d’Atlanta face aux Grizzlies.

Une réaction pleine de maîtrise pour Risacher

Après un premier match timide face à Houston, où il avait connu de la maladresse, Zaccharie Risacher a livré une performance convaincante. Dès les premières possessions, il a trouvé la mire à longue distance avant d’enchaîner sur jeu rapide. L’ancien de la JL Bourg a terminé avec 16 points à 6/8 au tir (dont 2/3 à trois-points) en 25 minutes, confirmant qu’il apprend vite et s’adapte parfaitement à la vitesse du jeu NBA.

Dans le système de Quin Snyder, basé sur la circulation de balle et le mouvement, le Français s’intègre naturellement. Son sens du placement et son timing lui permettent déjà de briller sans monopoliser la balle. « Il comprend vite le jeu et sait se rendre utile dans toutes les situations », a salué Jalen Johnson après la rencontre.

Atlanta se rassure dans le sillage de ses jeunes ailiers

Aux côtés de Risacher, Jalen Johnson (20 points, 7 rebonds, 2 interceptions) a confirmé son rôle de deuxième créateur. Les deux jeunes ailiers ont compensé la soirée compliquée de Trae Young (11 points à 2/11, 8 passes). Kristaps Porzingis, lui, a ajouté 13 points et 7 rebonds, offrant de la taille et de la fluidité au collectif des Hawks.

Face à des Grizzlies diminués, Atlanta décroche sa première victoire de la présaison (122-116), de bon augure avant le coup d’envoi de la saison régulière.

Dieng maladroit, Diabaté et Salaün peu utilisés

Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)
Soirée plus compliquée pour Ousmane Dieng, en manque de réussite à 3/12 aux tirs (2/8 à 3-points). Le jeune ailier a toutefois contribué dans d’autres secteurs avec 10 points, 6 rebonds et 3 passes en 29 minutes lors de la défaite du Thunder face à Indiana (116-101).

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)
Les deux tricolores ont participé à la victoire des Hornets contre Dallas (120-116). Moussa Diabaté a apporté 6 points et 2 rebonds en 12 minutes, tandis que Tidjane Salaün a cumulé 3 points et 6 rebonds en 15 minutes, toujours combatif dans l’énergie et le rebond.

