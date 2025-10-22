Bourg est intenable : le 100% de victoires continue en EuroCup !
À 6/8 à trois points, Anthony Labanca a montré toutes ses qualités de sniper ce soir
Il n’y a plus que deux équipes invaincues dans les 20 engagées en EuroCup, et la JL Bourg en fait partie. Ce début de saison en 4-0 égale ainsi celui de l’année dernière. Même s’il n’est pas une fin en soi, il faut tout de même apprécier la manière. Le basket a presque l’air facile quand on voit jouer la JL Bourg. Même quand un élément important de l’équipe manque ce soir (Adam Mokoka, toujours blessé musculairement), qu’un des leaders est gêné par les fautes (Kevin Kokila, 3 fautes en 6 minutes), les autres prennent le relais.
Sur ce match contre les Lituaniens de Lietkabelis, c’est un Anthony Labanca en feu à 3-points (6/8) qui a sonné la charge. En difficulté lors du dernier match européen, il a gardé la confiance de ses coéquipiers et relevé la tête. Là aussi la preuve d’une équipe où tout va bien. L’écart était si large en fin de match (+28) que trois Espoirs ont pu participer à la fête (Khadim Kane, Isaac Guedegbe et Juwan Ekanga).
Plus d’infos à suivre…
« Ce qui a fait la différence ce soir c’est peut-être la défense. On a joué en équipe, on est restés ensemble, et on a été bons au rebond. Avec ces ingrédients et en rajoutant le soutien des fans à domicile, on peut battre n’importe quelle équipe. »
Yvann Mbaya au micro de l’EuroCup après la rencontre
« C’est une bonne victoire bien sûr. D’abord parce qu’on a très bien défendu, c’était important face à cette équipe. Après on a pu jouer en transition. Tous les joueurs ont apporté quelque chose à l’équipe, il faut qu’on continue comme ça… Mais une saison c’est long. Le prochain match sera à Besiktas, qui est le favori de ce groupe et peut-être de la compétition. »
Le coach Frédéric Fauthoux
