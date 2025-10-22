Bourg est intenable : le 100% de victoires continue en EuroCup !

Recherche
EuroCup

EuroCup - La JL Bourg a obtenu sa quatrième victoire en autant de matchs européens cette saison. Cette fois, ce sont les Lituaniens de Lietkabelis qui ont subi leur loi, encaissant un écart de quasiment 30 points au final (93-65).
00h00
Résumé
Écouter
À 6/8 à trois points, Anthony Labanca a montré toutes ses qualités de sniper ce soir

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Il n’y a plus que deux équipes invaincues dans les 20 engagées en EuroCup, et la JL Bourg en fait partie. Ce début de saison en 4-0 égale ainsi celui de l’année dernière. Même s’il n’est pas une fin en soi, il faut tout de même apprécier la manière. Le basket a presque l’air facile quand on voit jouer la JL Bourg. Même quand un élément important de l’équipe manque ce soir (Adam Mokoka, toujours blessé musculairement), qu’un des leaders est gêné par les fautes (Kevin Kokila, 3 fautes en 6 minutes), les autres prennent le relais.

– Journée 4

Sur ce match contre les Lituaniens de Lietkabelis, c’est un Anthony Labanca en feu à 3-points (6/8) qui a sonné la charge. En difficulté lors du dernier match européen, il a gardé la confiance de ses coéquipiers et relevé la tête. Là aussi la preuve d’une équipe où tout va bien. L’écart était si large en fin de match (+28) que trois Espoirs ont pu participer à la fête (Khadim Kane, Isaac Guedegbe et Juwan Ekanga).

Plus d’infos à suivre…

« Ce qui a fait la différence ce soir c’est peut-être la défense. On a joué en équipe, on est restés ensemble, et on a été bons au rebond. Avec ces ingrédients et en rajoutant le soutien des fans à domicile, on peut battre n’importe quelle équipe. »

Yvann Mbaya au micro de l’EuroCup après la rencontre

« C’est une bonne victoire bien sûr. D’abord parce qu’on a très bien défendu, c’était important face à cette équipe. Après on a pu jouer en transition. Tous les joueurs ont apporté quelque chose à l’équipe, il faut qu’on continue comme ça… Mais une saison c’est long. Le prochain match sera à Besiktas, qui est le favori de ce groupe et peut-être de la compétition. »

Le coach Frédéric Fauthoux

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
supp01
victoire bien plus compliquée que ne laisse imaginer le score. un gros coup de chaud à 3 pts de labanca et mc dowell à fait exploser des lituaniens grands et costauds qui nous auront bcp gênés en début de rencontre. encore un bon travail défensif d'ensemble avec lindo et mc dowell en fers de lance, bravo à tous et particulièrement à Yvann Mbaya un peu en retrait depuis deux matchs qui finit avec la meilleure éval de la rencontre et a parfaitement supplée Kevin dans le dur ce soir. Mokoka annoncé opérationnel dans le progrès n'a finalement pas joué, préservé pour samedi ?
Répondre
(0) J'aime
