Saint-Quentin n’attend pas Lucas Boucaud avant début décembre, Boris Dallo devrait être prolongé

De nouveau victime d’une hernie discale, Lucas Boucaud n’a pu disputer qu’un seul match officiel avec Saint-Quentin cette saison. Et son compteur va encore rester bloqué pour quelques semaines…

Toujours gêné par des douleurs au dos, l’ancien meneur d’Angers ne reprendra pas l’entraînement collectif avant le début du mois de décembre annonce L’Aisne Nouvelle.

Dallo basculé de la pige de Dally à celle de Boucaud ?

Une absence prolongée qui représente toutefois l’opportunité idéale pour le SQBB de prolonger son pigiste médical Boris Dallo. Remplaçant médical de Jean-Philippe Dally jusque-là, le couteau suisse, très apprécié dans l’Aisne (25 d’évaluation contre Gravelines-Dunkerque), devrait ainsi être basculé sur la pige de Boucaud.

« Je suis bien ici, je veux aider l’équipe », indiquait Dallo vendredi dernier, alors qu’il arrive en fin de contrat ce week-end. « S’il y a une possibilité de rester, on en discutera, mais c’est secondaire. Le plus important, c’est Limoges, qui peut être mon dernier match. Le reste, je laisse mes représentants gérer. »

Les négociations auraient particulièrement bien avancé ces derniers jours. De tel sorte que le déplacement à Beaublanc ne devrait pas être le dernier match du Nantais sous le maillot axonais…