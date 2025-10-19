La petite passe d’armes entre Boris Dallo et son ancien assistant à l’ASVEL, Jean-Christophe Prat

« Vous savez, j’ai connu Boris (Dallo) à l’ASVEL, il était plus à 29 % qu’à ce pourcentage-là (100 % à 6/6 ce soir). Mais c’est le basket. » Dans des propos recueillis par L’Aisne Nouvelle, Jean-Christophe Prat avait quelque peu le match de son ancien joueur en travers de la gorge après la défaite du BCM Gravelines-Dunkerque à Saint-Quentin (86-74), la 4e de la saison en autant de matchs. L’entraîneur gravelinois n’attendait certainement pas le couteau-suisse à pareille fête 16 points à 6/6 aux tirs), qui, avec Nick Johnson, à former un duo dévastateur (39 points) pour terrasser les Maritimes.

« Pas de mauvais joueur, seulement de mauvais contextes »

Si Boris Dallo (1,96 m, 31 ans) a mis en avant l’importance du collectif plutôt que sa propre personne en conférence de presse, le Nantais ne doit pas bouder son plaisir d’avoir pu remontrer l’étendue de ses compétences en Betclic ELITE. Car depuis son choix de s’engager avec l’ASVEL à l’été 2023, la carrière du joueur de 31 ans est quelque peu en errance. Après de courts passages à Strasbourg et Cholet, Boris Dallo a disputé la fin de saison dernière en 2e division espagnol, au Bétis Séville.

De retour en Betclic ELITE cette saison, comme remplaçant médical à Saint-Quentin après avoir été longtemps partenaire d’entraînement, Boris Dallo veut retrouver une place durable dans un effectif. Et effacer l’image que l’on peut avoir de lui à l’ASVEL.

« Je pense qu’il n’y a pas de mauvais joueur, seulement de mauvais contextes », a-t-il déclaré à l’Aisne Nouvelle en réponse à la petite pique Jean-Christophe Prat. « L’ASVEL, c’était il y a deux ans, il s’est passé des choses. Je pense qu’il ne faut pas avoir d’avis arrêtés sur les joueurs ou les coachs. Il faut avancer, maîtriser ce qu’on peut maîtriser. »

🔥| Oh le tir de Boris Dallo pour donner 10 points d'avance au @SQBB_Officiel ! Suivez la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€ par mois. pic.twitter.com/nn9inHOhC9 — DAZN France (@DAZN_FR) October 17, 2025

Le contrat de Boris Dallo va bientôt prendre fin… à moins que ?

Semblant bien s’insérer dans le collectif saint-quentinois, l’aventure de Boris Dallo pourrait cependant s’achever prochainement. Il est encore le remplaçant médical de Jean-Philippe Dally jusqu’au prochain match, à Limoges. Mais comme le laisse entendre L’Aisne Nouvelle, le SQBB souhaiterait conserver son porteur de balle, ce qui serait possible en le passant remplaçant médical de Lucas Boucaud, touché par une hernie discale.

« Je suis bien ici, je veux aider l’équipe. S’il y a une possibilité de rester, on en discutera, mais c’est secondaire. Le plus important, c’est Limoges, qui peut être mon dernier match. » Avec l’opportunité de prouver avec Jean-Christophe Prat que sa sortie remarquée face au BCM Gravelines-Dunkerque n’était pas un feu de paille…