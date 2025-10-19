Recherche
Betclic Élite

La petite passe d’armes entre Boris Dallo et son ancien assistant à l’ASVEL, Jean-Christophe Prat

Betclic ELITE - Remplaçant médical à Saint-Quentin, Boris Dallo revit quelque peu sous le maillot du SQBB. Son dernier match en date (16 points à 100% aux tirs), contre Gravelines-Dunkerque, a confirmé sa renaissance. Son ancien assistant à l'ASVEL et désormais coach du BCM, Jean-Christophe Prat, était légèrement amer après la performance remarquée du joueur.
00h00
La petite passe d’armes entre Boris Dallo et son ancien assistant à l’ASVEL, Jean-Christophe Prat

Boris Dallo effectue un retour remarqué en Betclic ELITE, à Saint-Quentin.

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

« Vous savez, j’ai connu Boris (Dallo) à l’ASVEL, il était plus à 29 % qu’à ce pourcentage-là (100 % à 6/6 ce soir). Mais c’est le basket. » Dans des propos recueillis par L’Aisne Nouvelle, Jean-Christophe Prat avait quelque peu le match de son ancien joueur en travers de la gorge après la défaite du BCM Gravelines-Dunkerque à Saint-Quentin (86-74), la 4e de la saison en autant de matchs. L’entraîneur gravelinois n’attendait certainement pas le couteau-suisse à pareille fête 16 points à 6/6 aux tirs), qui, avec Nick Johnson, à former un duo dévastateur (39 points) pour terrasser les Maritimes.

LIRE AUSSI

« Pas de mauvais joueur, seulement de mauvais contextes »

Si Boris Dallo (1,96 m, 31 ans) a mis en avant l’importance du collectif plutôt que sa propre personne en conférence de presse, le Nantais ne doit pas bouder son plaisir d’avoir pu remontrer l’étendue de ses compétences en Betclic ELITE. Car depuis son choix de s’engager avec l’ASVEL à l’été 2023, la carrière du joueur de 31 ans est quelque peu en errance. Après de courts passages à Strasbourg et Cholet, Boris Dallo a disputé la fin de saison dernière en 2e division espagnol, au Bétis Séville.

De retour en Betclic ELITE cette saison, comme remplaçant médical à Saint-Quentin après avoir été longtemps partenaire d’entraînement, Boris Dallo veut retrouver une place durable dans un effectif. Et effacer l’image que l’on peut avoir de lui à l’ASVEL.

« Je pense qu’il n’y a pas de mauvais joueur, seulement de mauvais contextes », a-t-il déclaré à l’Aisne Nouvelle en réponse à la petite pique Jean-Christophe Prat. « L’ASVEL, c’était il y a deux ans, il s’est passé des choses. Je pense qu’il ne faut pas avoir d’avis arrêtés sur les joueurs ou les coachs. Il faut avancer, maîtriser ce qu’on peut maîtriser. »

Le contrat de Boris Dallo va bientôt prendre fin… à moins que ?

Semblant bien s’insérer dans le collectif saint-quentinois, l’aventure de Boris Dallo pourrait cependant s’achever prochainement. Il est encore le remplaçant médical de Jean-Philippe Dally jusqu’au prochain match, à Limoges. Mais comme le laisse entendre L’Aisne Nouvelle, le SQBB souhaiterait conserver son porteur de balle, ce qui serait possible en le passant remplaçant médical de Lucas Boucaud, touché par une hernie discale.

« Je suis bien ici, je veux aider l’équipe. S’il y a une possibilité de rester, on en discutera, mais c’est secondaire. Le plus important, c’est Limoges, qui peut être mon dernier match. » Avec l’opportunité de prouver avec Jean-Christophe Prat que sa sortie remarquée face au BCM Gravelines-Dunkerque n’était pas un feu de paille…

Commentaires

lolo81
Même moi qui aime l'humour noir, et bien qu'étant supporter d'un club concurrent du BCM, la dernière phrase, j'ai un peu de mal, quand même...
rv02
??
rv02
Réponse à Prat plus que maîtrisée ! Lucas risque d'être éloigné des parquets un long moment, garder Boris Dallo ne serait qu'une logique, même s'il n'est pas un véritable 1.
matt_le_bucheron
C'est simplement la différence entre un joueur qui est bien là où il est, et un joueur qui se fait ch..r....
