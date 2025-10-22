Recherche
EuroLeague Féminine

[Vidéo] Carla Leite s'éclate déjà en EuroLeague féminine avec Saragosse

EuroLeague féminine - À peine un mois après la fin de sa saison en WNBA, Carla Leite réussit déjà son premier carton avec Saragosse. L'ex-villeneuvoise a marqué 22 points dans la superbe victoire de son équipe chez les finalistes de Mersin (72-79).
00h00
Résumé
Écouter
Carla Leite a attaqué le panier sans relâche

Crédit photo : EuroLeague Women

Voilà une joueuse qui n’a pas peur de franchir les échelons, ou de changer d’environnement. Longtemps restée en France au centre de formation de l’ASVEL, puis à Tarbes et Villeneuve d’Ascq, Carla Leite (1,75 m, 21 ans) a pris son envol vers l’étranger. Malgré son anglais toujours hésitant. Déjà partie aux États-Unis cet été pour vivre son rêve en WNBA – plus de 7 points et 17 minutes de moyenne dans une équipe qui a joué les playoffs – elle s’éclate désormais du côté de Saragosse. Et contrairement à plusieurs de ses compatriotes, la native de Poissy n’a même pas pris le temps de se reposer. Neuf jours après l’élimination de ses Golden State Valkyries en playoffs WNBA, elle foulait déjà les parquets du championnat espagnol. Ainsi que l’EuroLeague féminine depuis octobre.

– Journée 3

MVP de la rencontre

Après deux premiers matchs intéressants mais pas extraordinaires (8 points contre Basket Landes, 10 points et 5 passes décisives contre Venise), Leite a cette fois fait exploser les compteurs. Montrant toute la confiance engrangée ces derniers mois. En déplacement en Turquie chez le CBK Mersin, la n°0 du Casademont a largement contribué à la victoire des siennes (72-79).

Meneuse titulaire, elle termine en effet avec 22 points à 6/10 aux tirs et 9/9 aux lancers-francs, 2 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes. Elle a montré toute sa vitesse et ses qualités de dribble lors de ses pénétrations. Même quand elle était défendue par ses deux ex-coéquipières en WNBA Tiffany Hayes (21 points) et Julie Vanloo (8 passes décisives), qui la connaissent pourtant par cœur. Cela lui a même peut-être donné une motivation supplémentaire.

Carla LEITE
Carla LEITE
22
PTS
2
REB
4
PDE
Logo EuroLeague Féminine
MER
72 79
ZAR

Une victoire remarquable

« On savait que ça allait être un match compliqué. Tous les matchs à l’extérieur ne sont pas faciles, et là en plus Mersin est une très très bonne équipe avec de très bonnes joueuses. On a respecté le plan de jeu du coach et on est restées solidaires à la fin du match, je pense que c’est ça qui fait qu’on a gagné ce soir » a expliqué après la rencontre au micro d’Aragon Deportes celle qui a logiquement été élue MVP de la rencontre.

Dans son équipe de Saragosse, on compte aussi les 11 points de l’autre tricolore Aminata Gueye. Ainsi que les 15 et 11 points des internationales respectivement espagnoles et japonaises Mariona Ortiz et Stephanie Mawuli. Grâce à cette belle victoire chez les finalistes en titre, Saragosse prend la première place provisoire du Groupe D.

 

 

Aminata GUEYE
Aminata GUEYE
11
PTS
3
REB
1
PDE
Logo EuroLeague Féminine
MER
72 79
ZAR

Tom Compayrot
