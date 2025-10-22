Le buzzer-beater des Flammes Carolo annulé à quelques milli-secondes, Bourges sombre à Gérone

Flammes Carolo 79-81 Schio

Quel scénario cruel pour les Flammes Carolo. Au contact pendant tout le long de la rencontre face au PF Schio – club italien quart de finaliste de l’EuroLigue la saison dernière – les joueuses de Charleville-Mézières confirmaient leur bon début de saison européen. Déjà à la bataille mais défaites par Galatasaray, elles avaient par contre largement dominé Sopron lors du premier match. Pour ce troisième match, elles ont montré qu’elles pouvaient rivaliser avec toutes les équipes de ce groupe relevé. Un match relevé, serré, et avec du suspense.

Cette fois encore, elles sont passées proches de l’emporter. Menées de 6 points à deux minutes du terme (73-79), elles ont réussi un dernier push grâce à une grosse défense. Mais au bout du jeu des lancers-francs, alors qu’elles avaient une dernière possession de 5 secondes pour tenter le dernier tir, le destin leur a joué un tour. Colline Franchelin, qui avait pris ses responsabilités jusque là dans le money-time (14 points et 9 passes décisives au final), a trompé la défense en faisant la passe à Maïa Hirsch (3 points). Et celle-ci a bel et bien marqué le 3-points de la victoire à 79-81. Mais après arbitrage vidéo, le verdict est tombé : quelques centièmes de secondes de retard après le buzzer, panier annulé, et victoire de Schio.

Flammes Carolo se queda sin victoria ante Famila Schio al anotar 2 décimas fuera de tiempo el triple ganador. pic.twitter.com/E4TiTaIc9j — Luis Vallejo (@Lvallejocolom) October 22, 2025

Gérone 92-62 Bourges

Du côté du Tango Bourges Basket, le scénario a été tout autre. Elles n’ont pu rivaliser que pendant un quart-temps (24-16), avant de sombrer au fur et à mesure. Il faut dire qu’elles se déplaçaient chez les leaders de leur groupe, Gérone. Invaincues sur ce début de saison, les Espagnoles sont impressionnantes. Au dernier match, elles ont tout simplement infligé un écart de 15 points… sur le parquet des championnes en titre de Prague. Difficile donc d’espérer grand chose de ce match.

D’autant plus que le Tango n’y arrive pas du tout sur ce début de saison, que ce soit en championnat ou en EuroLigue. « Sans parler d’urgence, on doit être en mesure d’apprendre de chaque match… Tout le monde travaille, maintenant il faut se servir de ce qui nous arrive pour emmagasiner des victoires. Une saison, cela consiste à empiler des petites briques. » expliquait Laëtitia Guapo avant le match au Berry Républicain. Une mission rendue quasiment impossible par l’absence de Kariata Diaby. En face, le duo d’ex-pensionnaires du championnat français Juste Jocyte (23 points) et Mariam Coulibaly (26 points) a perdu la défense bérruyère. Et a permis au club espagnol de creuser l’écart.

