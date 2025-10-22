Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Dans un contexte tendu, Cholet s’incline face à l’Hapoel Holon

BCL - Le match entre Cholet et l'Hapoel Holon s'est finalement tenu malgré les incidents des jours précédents. Mais le Cholet Basket a encaissé une défaite importante dans la bataille du Groupe C (score final 92-103).
|
00h00
Résumé
Écouter
Dans un contexte tendu, Cholet s’incline face à l’Hapoel Holon

L’ex-NBAer et Metropolitans Jordan McRae (24 points) a fait la misère à la défense choletaise

Crédit photo : Basketball Champions League

Rarement un match de Ligue des Champions fait autant parler de lui, surtout pour des raisons hors-basket. La réception par Cholet Basket du club israélien de l’Hapoel Holon avait fait grand bruit ces derniers jours. Au vu de la situation géopolitique, le moins que l’on puisse dire était que le club de l’état hébreux n’était pas le bienvenu. Tag sur les murs de l’Espace Michel Léger (ex-La Meilleraie), appels au boycott et à la manifestation… Les fans choletais ont fait passer le message.

– Journée 3

Mais contrairement aux clubs espagnols (Tenerife et Manresa) qui ont joué ces matchs-là à huis clos, cette rencontre a bel et bien eu lieu dans des conditions normale. Ces derniers jours, le coach du CB Fabrice Lefrançois appelait dans les colonnes de Ouest-France à « l’intelligence humaine » pour que « tout se passe au mieux et qu’on ne parle plus que de basket lorsque sera donné le coup d’envoi ». « Je suis un humaniste, ça me rend triste » disait-il. Et tout s’est bien passé, même si on a entendu des sifflets ou même La Marseillaise de temps en temps. Sur le plan sportif en revanche, Cholet a laissé passer sa chance de continuer à jouer la première place.

Plus d’infos à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Champions League
00h00Dans un contexte tendu, Cholet s’incline face à l’Hapoel Holon
EuroCup
00h00Bourg est intenable : le 100% de victoires continue en EuroCup !
EuroLeague Féminine
00h00Le buzzer-beater des Flammes Carolo annulé à quelques milli-secondes, Bourges sombre à Gérone
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Amine Noua est toujours sur le marché des transferts
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin n’attend pas Lucas Boucaud avant début décembre, Boris Dallo devrait être prolongé
Betclic ELITE
00h00« Il n’est pas au niveau attendu » : la JDA Dijon attend beaucoup plus de Zeke Moore
ELITE 2
00h00Challans : Longue indisponibilité confirmée pour Randy Haynes
Betclic Élite
00h00Lahaou Konaté, le grand récit : « Les gens ne me voyaient pas plus haut qu’un joueur de Nationale 2 ! »
1 / 0
Livenews NBA
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
NBA
00h00Cinq pays ciblés en priorité par la ligue NBA Europe, dont la France
NBA
00h00Record de 135 joueurs internationaux en NBA, la France deuxième mieux représentée juste derrière le Canada
NBA
00h00Jimmy Butler se dit épanoui aux Warriors après son transfert mouvementé
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
1 / 0