Dans un contexte tendu, Cholet s’incline face à l’Hapoel Holon

Rarement un match de Ligue des Champions fait autant parler de lui, surtout pour des raisons hors-basket. La réception par Cholet Basket du club israélien de l’Hapoel Holon avait fait grand bruit ces derniers jours. Au vu de la situation géopolitique, le moins que l’on puisse dire était que le club de l’état hébreux n’était pas le bienvenu. Tag sur les murs de l’Espace Michel Léger (ex-La Meilleraie), appels au boycott et à la manifestation… Les fans choletais ont fait passer le message.

Mais contrairement aux clubs espagnols (Tenerife et Manresa) qui ont joué ces matchs-là à huis clos, cette rencontre a bel et bien eu lieu dans des conditions normale. Ces derniers jours, le coach du CB Fabrice Lefrançois appelait dans les colonnes de Ouest-France à « l’intelligence humaine » pour que « tout se passe au mieux et qu’on ne parle plus que de basket lorsque sera donné le coup d’envoi ». « Je suis un humaniste, ça me rend triste » disait-il. Et tout s’est bien passé, même si on a entendu des sifflets ou même La Marseillaise de temps en temps. Sur le plan sportif en revanche, Cholet a laissé passer sa chance de continuer à jouer la première place.

