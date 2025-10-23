Hamady Ndiaye va découvrir la Nationale 1

Dans sa longue carrière, Hamady Ndiaye (2,13 m, 38 ans) a connu la NBA (33 matchs avec Washington et Sacramento), la Liga Endesa (une saison avec l’Unicaja Malaga), l’EuroCup, la Betclic ÉLITE, la Pro B… et bientôt la Nationale 1 ? Alors que La Voix du Nord a dévoilé que le BC Orchies aimerait s’attirer les services du vétéran sénégalais pour une pige médicale, nous sommes en mesure de confirmer que la signature est validée.

Quand reviendra Burton ?

Il faut dire que le BCO avait un immense vide à combler dans la raquette avec la perte de son leader, Joe Burton, pour de longues semaines, potentiellement pour l’intégralité de la première phase.

L’homme aux trois trophées de MVP (un en Pro B et deux en Nationale 1) s’est blessé au pied gauche lors de la préparation. « C’est un élément stabilisateur de notre jeu. Sans lui, nos lacunes finissent par ressortir », soulignait Philippe Maucourant mardi à l’issue de la défaite au Havre (73-87), la première de la saison.

Ndiaye à la relance après une saison délicate au HTV ?

Par conséquent, le club nordiste a fait venir Hamady Ndiaye pour compenser cette absence. Débarqué en France à l’âge de 32 ans, du côté de Gravelines-Dunkerque en 2019, l’ancien intérieur de Boulazac n’a plus quitté le basket tricolore depuis.

Fort pivot défensif, leader de vestiaire à défaut d’être un joueur de stats, il a surtout fait les beaux jours de l’Élan Béarnais et de Nanterre, s’offrant notamment la Coupe de France 2022 avec Pau.

Après s’être fait attendre pendant plus d’un mois à Hyères-Toulon à la suite d’un problème de visa, il sort cependant d’une saison insignifiante au HTV (1,1 point à 50%, 1,1 rebond et 0,5 contre de moyenne), fréquemment cloué au banc (seulement 8 minutes de moyenne). Il a passé la présaison avec Saint-Quentin, participant à la plupart des rencontres de préparation du SQBB.