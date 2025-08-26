Recherche
EuroBasket masculin

Le sélectionneur allemand hospitalisé à quelques heures de l’EuroBasket

EUROBASKET - Coup dur pour la Mannschaft ! Les champions du monde allemands vont entamer la compétition continentale sans leur sélectionneur Alex Mumbru, hospitalisé après une infection “aiguë”.
00h00
Le sélectionneur espagnol de l’Allemagne Alex Mumbru est hospitalisé et manquera à minima le premier match de la Mannschaft à l’EuroBasket.

Crédit photo : Miguel Angel Polo / Valencia Basket Club

À la veille de son entrée en lice à l’EuroBasket face à la sélection monténégrine, la fédération allemande de basketball a annoncé dans un communiqué que son match d’ouverture se jouera sans son sélectionneur Alex Mumbru sur le banc, ce dernier étant hospitalisé depuis lundi.

Arrivée en Finlande pour jouer la phase de poule, la délégation a annoncé que “l’entraîneur souffre d’une infection aiguë et a été transporté hier à l’hôpital de Tampere, par mesure de précaution. Il y est hospitalisé et se sent désormais nettement mieux”.

Si des progrès ont donc été observés depuis son admission en soins, le sélectionneur espagnol de la Mannschaft sera insuffisamment remis pour le match d’ouverture de l’Euro face au Monténégro de Nikola Vucevic. C’est donc son adjoint Alan Ibrahimagic qui assumera les fonctions de coach principal en l’absence de Mumbru, jusqu’à son retour dont la date n’a pas été précisée.

EuroBasket 2025 - La FIBA place l'équipe de France masculine à la 3e position de son Power Ranking pour l'EuroBasket 2025.
La France 3e favori pour remporter l’EuroBasket 2025 selon le Power Ranking de la FIBA – BeBasket
Rédaction

Franz Wagner et ses coéquipiers devront tenter de passer outre cette nouvelle qui pourrait les impacter psychologiquement afin de soigner leur entrée dans la compétition. L’Allemagne fait figure de favorite avec la Serbie et la France selon le dernier Power Ranking de la FIBA, un statut logique étant championne du monde en titre. Passé le Monténégro, la Mannschaft affrontera encore la Lituanie, la Finlande, la Grande-Bretagne et la Suède afin de se qualifier pour les matchs à élimination directe.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Allemagne
Allemagne
