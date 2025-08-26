Le sélectionneur allemand hospitalisé à quelques heures de l’EuroBasket

À la veille de son entrée en lice à l’EuroBasket face à la sélection monténégrine, la fédération allemande de basketball a annoncé dans un communiqué que son match d’ouverture se jouera sans son sélectionneur Alex Mumbru sur le banc, ce dernier étant hospitalisé depuis lundi.

Germany's head coach Alex Mumbru is hospitalized. and will miss their #EuroBasket 2025 opener 🙏 More details: https://t.co/ZGZKXhTdX2 pic.twitter.com/IPOtuprGXg — BasketNews (@BasketNews_com) August 26, 2025

Arrivée en Finlande pour jouer la phase de poule, la délégation a annoncé que “l’entraîneur souffre d’une infection aiguë et a été transporté hier à l’hôpital de Tampere, par mesure de précaution. Il y est hospitalisé et se sent désormais nettement mieux”.

Si des progrès ont donc été observés depuis son admission en soins, le sélectionneur espagnol de la Mannschaft sera insuffisamment remis pour le match d’ouverture de l’Euro face au Monténégro de Nikola Vucevic. C’est donc son adjoint Alan Ibrahimagic qui assumera les fonctions de coach principal en l’absence de Mumbru, jusqu’à son retour dont la date n’a pas été précisée.

Franz Wagner et ses coéquipiers devront tenter de passer outre cette nouvelle qui pourrait les impacter psychologiquement afin de soigner leur entrée dans la compétition. L’Allemagne fait figure de favorite avec la Serbie et la France selon le dernier Power Ranking de la FIBA, un statut logique étant championne du monde en titre. Passé le Monténégro, la Mannschaft affrontera encore la Lituanie, la Finlande, la Grande-Bretagne et la Suède afin de se qualifier pour les matchs à élimination directe.