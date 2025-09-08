Le sélectionneur de l’Allemagne cède officiellement son poste à son assistant pour la suite de l’EuroBasket

Alors qu’il se remet peu à peu de son hospitalisation à quelques heures du début de l’EuroBasket 2025, le sélectionneur de la Mannschaft Alex Mumbru a annoncé qu’il ne dirigerait plus l’équipe d’Allemagne pendant la compétition. L’entraîneur espagnol, qui avait déjà manqué tout le début de la compétition en raison de problèmes de santé, passe officiellement le relais à son assistant Alan Ibrahimagic.

🇩🇪ÚLTIMA HORA: Álex Mumbrú no dirigirá más a la selección alemana en el #Eurobasket 📋El entrenador español, según anuncia la federación alemana, ha comunicado a los jugadores que seguirá en la concentración, pero que será su ayudante, Alan Ibrahimagic, quien se encargará de… pic.twitter.com/ntlfT8bSJq — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) September 8, 2025

Mumbru explique sa décision en pointant son état physique encore trop faible pour assumer de telles responsabilités. « Je ne suis pas physiquement prêt pour entraîner en match », a expliqué l’ancien joueur professionnel, qui avait été hospitalisé pour une infection avant le début du tournoi. Cette situation l’avait déjà contraint à laisser Ibrahimagic aux commandes lors de la phase de groupes.

Malgré ce changement à la tête de l’équipe, Mumbru ne disparaît pas complètement du paysage. Il restera présent sur le banc allemand pour apporter son soutien au groupe et partager son expérience avec le staff technique. Une continuité importante pour maintenir la cohésion dans cette phase cruciale de la compétition.

Un défi de taille contre Doncic et la Slovénie

Le timing de cette annonce n’est pas anodin, puisque l’Allemagne s’apprête à affronter un adversaire redoutable en quarts de finale. Mercredi, les champions du monde en titre devront se mesurer à la Slovénie de Luka Doncic, dans ce qui s’annonce comme l’un des chocs de ces phases finales.

Alan Ibrahimagic, qui s’est déjà illustré en guidant l’Allemagne durant la phase de poules, hérite donc officiellement du poste d’entraîneur principal. Le technicien a déjà fait ses preuves en maintenant l’équipe allemande invaincue depuis le début du tournoi, démontrant sa capacité à gérer la pression des grands rendez-vous. Il a maintenant l’occasion de prouver qu’il peut mener l’Allemagne vers un nouveau succès continental. L’équipe, qui n’a pas encore connu la défaite dans ce tournoi, possède les armes nécessaires pour poursuivre son parcours, mais devra faire face à la pression supplémentaire générée par ce changement d’entraîneur en cours de compétition.