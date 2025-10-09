Recherche
À l’étranger

Solo Diabaté, le globe-trotter du basketball africain, pose ses valises en Tanzanie

BAL - Le meneur international ivoirien Solo Diabaté, figure emblématique du basketball africain, a signé avec Dar City, champion de Tanzanie. À 38 ans, il apportera toute son expérience et son leadership à l’équipe dans le cadre de la Road to BAL, tournoi qualificatif à la Basketball Africa League (BAL).
|
00h00
Solo Diabaté, le globe-trotter du basketball africain, pose ses valises en Tanzanie

Souleyman Diabaté va connaître un nouveau club africain

Crédit photo : Sluc

Le meneur ivoirien Souleyman Diabate (1,83 m, 38 ans) poursuit son incroyable tour d’Afrique des clubs. La légende du basketball continental vient de s’engager avec Dar City, champion en titre de Tanzanie, pour disputer la Road to BAL, tournoi qualificatif à la Basketball Africa League (BAL). Cette nouvelle aventure marque une étape supplémentaire dans la carrière d’un joueur qui a déjà porté les couleurs d’équipes prestigieuses à travers l’Afrique.

 

Un meneur d’expérience à la longévité exceptionnelle

Né à Cocody, Souleyman “Solo” Diabaté s’est imposé comme l’un des meilleurs meneurs africains de sa génération. Reconnu pour sa vista, ses qualités athlétiques et son leadership, il a su faire rayonner la Côte d’Ivoire sur les parquets du monde entier. Avec les Éléphants, il a participé à plusieurs AfroBaskets, contribuant activement aux campagnes historiques de son pays, notamment la médaille d’argent en 2009 et la qualification au Mondial 2010.

Des débuts solides et une carrière accomplie en France

C’est en France que Solo Diabaté a véritablement construit sa réputation avec des expériences à Dijon, Roanne, Nancy, Gravelines-Dunkerque, Rouen, Châlons-Reims et Fos Provence. Ancien meneur de référence en Pro A (All-Star en 2012, meilleur passeur du championnat en 2015-2016) et vu en Pro B (Élite 2), Solo a écumé les parquets français durant 15 ans entre 2005 – lors de ses années dijonnaises dans les équipes du centre de formation – et 2020 pour une mission de dépannage dans les Bouches-du-Rhône.

Solo Diabaté félicité par les fans nancéiens (photo :DR)
PROFIL JOUEUR
Souleyman DIABATE
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 38 ans (21/07/1987)

Nationalités:

logo ivo.jpg
Stats 2016-2017 / Betclic ELITE
PTS
9,7
#78
REB
2,3
#166
PD
3,1
#40

Le retour aux sources : la conquête de l’Afrique

Depuis 5 ans, Solo Diabaté a entamé une seconde jeunesse sur le continent africain. Après des passages remarqués en Égypte avec le Zamalek puis Al-Ittihad Alexandrie, en Tunisie avec l’US Monastir, en Libye avec l’Al-Ittihad Tripoli et Al Alhy Benghazi ou encore en Angola avec Atletico Petroleos de Luanda, il a multiplié les succès. Il reste à ce jour l’un des rares joueurs à avoir remporté la Basketball Africa League (BAL) à deux reprises : d’abord avec le Zamalek (2021), puis avec l’US Monastir (2022). Une performance qui consacre son statut de véritable ambassadeur du basket africain.

LIRE AUSSI

Une nouvelle aventure en Tanzanie

Son arrivée à Dar City s’inscrit dans la continuité de ce parcours continental exceptionnel. Le club tanzanien, champion national en titre, ambitionne de devenir le premier représentant du pays à se qualifier pour la BAL. Solo Diabaté y apportera son expérience, son leadership et sa culture de la gagne. Il pourrait être rejoint par d’autres visages familiers du basket africain, notamment son compatriote Nisre Zouzoua et l’Américain Raphiael Putney. Le premier a porté les couleurs de Dax-Gamarde (NM1, 2020-2021) et de lAlliance Sports Alsace (Pro B, 2021-2022). Quant au second, il a été vu le temps de 4 matchs de Pro A sous la tunique de l’Élan Chalon en 2018. La 6e édition de la BAL va démarrer bientôt avec les phases éliminatoires.

Souleyman Diabaté avec le Petro de Luanda lors de la dernière saison de la BAL
Souleyman Diabaté avec le Petro de Luanda lors de la dernière saison de la BAL (photo : FIBA)

Un modèle de longévité et d’inspiration

A 38 ans, Solo Diabaté est devenu une figure emblématique du basketball africain moderne. En rejoignant la Tanzanie, il ajoute un nouveau chapitre à une carrière déjà riche.

