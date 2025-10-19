Soirée record pour Roanne lors du succès face à Quimper

Solide co-leader d’Élite 2,Roanne a livré un véritable récital face à Quimper, s’imposant 98 à 63 à domicile. Portés par une adresse retrouvée et une intensité défensive impressionnante, les joueurs de Thomas Andrieux ont signé un match référence.

Une démonstration collective à la Halle André-Vacheresse

La Chorale n’a laissé aucune chance à son adversaire. Dès les premières minutes, les Roannais ont imposé leur rythme, dominant dans tous les secteurs du jeu. Avec ses 98 points à 12/29 à 3 points, 46 rebonds, 25 passes décisives, 8 interceptions et 5 contres pour 125 d’évaluation, l’équipe a affiché une maîtrise collective rare à ce niveau et a établi ses records de saison aux points, au nombre de trois points inscrits, aux rebonds, aux passes, aux interceptions, aux contres et à l’évaluation. Des chiffres qui traduisent un match complet, que ce soit en attaque et en défense. Le quator Maxime Roos – Anthony Durham – Javon Masters – Aaron Levarity a compilé 87 d’évaluation. Pour les Béliers, le retour de Terrell Gomez – ancien meneur de la Chorale la saison dernière – a été un échec (1 d’évaluation en 22 minutes) et les seuls Lucas Thevenard (14 rebonds … mais 0 point) et Benoit Injai (15 points) ont apporté du danger.

Roanne toujours en tête du championnat

Grâce à ce large succès, la Chorale conserve la première place ex-aequo du classement d’Élite 2. Une position logique au vu de la régularité et de la qualité de jeu affichées depuis le début de saison avec 5 succès en 6 matchs. Cette victoire, la plus aboutie depuis le coup d’envoi de l’exercice 2025/2026, confirme que Roanne fait figure de favori pour la montée en Betclic Élite.