Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Soirée record pour Roanne lors du succès face à Quimper

Elite 2 - La Chorale de Roanne a surclassé Quimper (98-63) ce vendredi à la Halle André-Vacheresse, établissant au passage ses records de la saison dans presque toutes les catégories statistiques.
|
00h00
Résumé
Écouter
Soirée record pour Roanne lors du succès face à Quimper

Victoire en patron pour la Chorale de Roanne face à Quimper

Crédit photo : Chorale de Roanne

Solide co-leader d’Élite 2,Roanne a livré un véritable récital face à Quimper, s’imposant 98 à 63 à domicile. Portés par une adresse retrouvée et une intensité défensive impressionnante, les joueurs de Thomas Andrieux ont signé un match référence.

– Journée 6

Une démonstration collective à la Halle André-Vacheresse

La Chorale n’a laissé aucune chance à son adversaire. Dès les premières minutes, les Roannais ont imposé leur rythme, dominant dans tous les secteurs du jeu. Avec ses 98 points à 12/29 à 3 points, 46 rebonds, 25 passes décisives, 8 interceptions et 5 contres pour 125 d’évaluation, l’équipe a affiché une maîtrise collective rare à ce niveau et a établi ses records de saison aux points, au nombre de trois points inscrits, aux rebonds, aux passes, aux interceptions, aux contres et à l’évaluation. Des chiffres qui traduisent un match complet, que ce soit en attaque et en défense. Le quator Maxime Roos – Anthony Durham – Javon Masters – Aaron Levarity a compilé 87 d’évaluation. Pour les Béliers, le retour de Terrell Gomez – ancien meneur de la Chorale la saison dernière – a été un échec (1 d’évaluation en 22 minutes) et les seuls Lucas Thevenard (14 rebonds … mais 0 point) et Benoit Injai (15 points) ont apporté du danger.

Roanne toujours en tête du championnat

Grâce à ce large succès, la Chorale conserve la première place ex-aequo du classement d’Élite 2. Une position logique au vu de la régularité et de la qualité de jeu affichées depuis le début de saison avec 5 succès en 6 matchs. Cette victoire, la plus aboutie depuis le coup d’envoi de l’exercice 2025/2026, confirme que Roanne fait figure de favori pour la montée en Betclic Élite.

LIRE AUSSI
Quimper
Quimper
Suivre
Roanne
Roanne
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
halle_37
Le match d'Orléans, a était un facheux faux pas, l'équipe et le staff se sont bien remis la tête a l'endroit Allez chorale
Répondre
(0) J'aime
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00Énormes suspenses à Charnay et Landerneau, le gros coup de Chartres pour le maintien en Boulangère Wonderligue
panier saison liga andorre
Liga Endesa
00h00[Vidéo] Déjà le panier de la saison en Liga Endesa : un tir de l’autre bout du terrain exceptionnel pour Andorre !
ELITE 2
00h00Soirée record pour Roanne lors du succès face à Quimper
cholet hapoël holon
BCL
00h00« Cholet complice » : des tags sur l’espace Michel-Léger pour dénoncer la venue de l’Hapoël Holon à Cholet
blois caen orléans
ELITE 2
00h00Nouvel avertissement sans frais pour Blois, Orléans imperméable comme jamais au CO’Met
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
hudgins mans bourg
Betclic ELITE
00h00Avec le réveil de Trevor Hudgins, Le Mans renverse la situation face à la JL Bourg !
nancy limoges chalon cholet
Betclic ELITE
00h00Nancy fait exploser les nerfs de Limoges, l’Élan Chalon implose à Cholet
sig nanterre boulazac portel
Betclic ELITE
00h00Marcus Keene et la SIG stoppent Nanterre, Le Portel peut s’inquiéter, pas Boulazac
EuroCup
00h00Gianmarco Pozzecco vers un retour sur un banc en Grèce ?
1 / 0
Livenews NBA
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
1 / 0