ELITE 2

Le Stade Rochelais Basket, une bande de potes victorieuse à Nantes

Elite 2 - Le Stade Rochelais Basket a décroché sa première victoire à l’extérieur de la saison en Elite 2, ce vendredi à Nantes (73–81). Guidé par un excellent Maxence Lemoine (18 points), le club maritime vit bien et enchaîne un quatrième succès consécutif.
00h00
Le Stade Rochelais Basket, une bande de potes victorieuse à Nantes

Quatrième victoire consécutive pour Maxence Lemoine et sa bande de potes du Stade Rochelais @NBH

Crédit photo : NBH

La Rochelle continue de naviguer à plein régime. Invaincu à la maison depuis le début de la saison, le club de Charente-Maritime a enfin débloqué son compteur hors de ses terres en s’imposant sur le parquet de Nantes vendredi soir pour la 6e journée de championnat (73–81).

Malgré un match accroché, les hommes de Germain Castano ont su hausser le ton défensivement pour renverser la vapeur dans le dernier quart-temps (8–27). Guidé par un excellent Maxence Lemoine (1,88 m, 18 ans) auteur de 18 points, 3 rebonds et 5 passes pour 19 d’évaluation en 26 minutes, le club maritime enchaîne un quatrième succès consécutif et confirme sa belle dynamique.

Maxence LEMOINE
Maxence LEMOINE
18
PTS
3
REB
5
PDE
Logo ELITE 2
NAN
73 81
ROC

La Rochelle trouve la clé à l’extérieur

Face à une équipe nantaise diminuée — privée de son meneur américain Riddley (remplacé par Bubu Palo) et de l’ailier néerlandais Van Eyck — La Rochelle a dû s’employer pour éviter le piège. Longtemps bousculés, les Rochelais ont trouvé les ressources nécessaires dans les dix dernières minutes pour faire basculer la rencontre.

– Journée 6

« On a su rester calmes et soudés et c’est ce qui a fait la différence dans le dernier quart-temps », confiait le meneur de jeu français sur le site du NBH, auteur d’une prestation de leader. Le Stade Rochelais n’a encaissé que 8 points dans les dix dernières minutes, un gage de solidité qui traduit l’état d’esprit affiché par le groupe. « En fin de 3e quart-temps, on fait un bon run et c’est ce qui nous a lancés », ajoutait encore le gaucher.

PROFIL JOUEUR
Maxence-Lemoine-2024.jpg
Maxence LEMOINE
Poste(s): Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 18 ans (19/06/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
10,4
#64
REB
2
#154
PD
3,4
#34

Une série qui inspire confiance

Avec quatre victoires consécutives, le club maritime signe actuellement la meilleure série de la division. Désormais 4e au classement (4 victoires, 1 défaite), le Stade Rochelais confirme sa montée en puissance et montre une belle cohésion d’équipe. « On est tous des potes et c’est ce qui nous a permis de gagner ce soir », concluait Maxence Lemoine, symbole de cette force collective.

Le prochain déplacement le 24 octobre, à Saint-Chamond, dernier du championnat, offrira aux Rochelais l’opportunité d’enchaîner une cinquième victoire d’affilée et d’affirmer encore un peu plus leurs ambitions dans cette saison d’Elite 2.

Livenews
