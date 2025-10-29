Vitalis Chikoko poursuit sa carrière dans le club qu’il a créé, au Zimbabwe

Vitalis Chikoko, pivot emblématique de la Betclic ELITE passé par Pau-Lacq-Orthez, Metropolitans 92, Dijon et dernièrement Strasbourg a quitté les parquets européens pour une mission bien plus personnelle en Afrique.

Désormais joueur-fondateur des Basket Hounds, un club basé à Harare, la capitale du Zimbabwe et qu’il a créé en 2022, l’international Zimbabwéen veut développer le basketball dans son pays natal et rêver d’une participation à la Basketball Africa League. Un projet ambitieux, dont le premier chapitre s’est écrit avec difficulté lors du début des qualifications.

PROFIL JOUEUR Vitalis CHIKOKO Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 33 ans (02/11/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,9 #84 REB 4,7 #31 PD 1,4 #111

Un baptême du feu pour les Basket Hounds

Pour leurs débuts dans les qualifications de la BAL 2026 (FIBA Africa Champions Clubs Road to B.A.L.) dans la Division East – Group E qui compte le club Zambien du Matero Magic, le Bravehearts Basketball Club (Malawi), les Dolphins Basketball Club du Botswana et les Sud-Africains de Johannesbourg Giants, les Basket Hounds de Chikoko affrontaient le Ferroviario da Beira, une formation mozambicaine expérimentée.

Malgré toute la détermination de l’ancien palois, les Zimbabwéens ont été sévèrement battus 94 à 60 au NASDEC Sports Complex de Lusaka. Totalement dominé sur l’ensemble de la rencontre, l’écart de 34 points a illustré le chemin qu’il reste à parcourir pour cette jeune équipe, encore en phase d’apprentissage face aux puissances du continent africain.

Vitalis Chikoko, le guide et le symbole

S’il n’a pas pu inverser le cours du match, Vitalis Chikoko a tenu son rôle de leader. En 22 minutes, il a compilé 7 points, 6 rebonds (dont 3 offensifs), 3 passes décisives et 2 contres pour 8 d’évaluation (sur les 28 de son équipe). Des statistiques modestes mais symboliques de son engagement total dans ce nouveau chapitre de sa carrière.

Le double vainqueur et MVP de la Coupe de France en 2022 et 2024 entend transmettre cette exigence à ses coéquipiers. Plus qu’un simple joueur, il incarne la volonté de structurer durablement le basketball zimbabwéen.

Un rêve continental à construire

Le chemin vers la BAL s’annonce semé d’embûches pour les Basket Hounds. Mais ce premier match marque le début d’une aventure pleine d’espoir pour le basketball local. Pour Chikoko, ce retour aux sources n’est pas une retraite sportive, mais bien un engagement pour l’avenir : celui d’un sport encore en quête d’identité au Zimbabwe, et d’un homme déterminé à y laisser son empreinte. Prochain match pour les Basket Hounds ce 29 octobre avec la réception des Johannesbourg Giants avec l’espoir d’une première victoire.