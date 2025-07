Cholet a renoncé à Vitalis Chikoko et tenté O.D. Anosike, en vain

En quête de renfort dans la raquette après le départ de Bastien Vautier à l’ASVEL, Cholet Basket s’était positionné sur Vitalis Chikoko (2,10 m, 33 ans). Et si le dossier était bien avancé, la piste s’est finalement refermée et le club des Mauges ne s’attachera finalement pas les services du Zimbabwéen selon nos confrères de Ouest-France.

Le double MVP de la finale de la Coupe de France sort d’une saison inégale à la SIG Strasbourg, marquée par de multiples pépins physiques et des résultats collectifs décevants. Un temps dans les petits papiers de Saint-Quentin plus tôt dans l’intersaison, l’intérieur a tourné à 8,9 points à 67% aux tirs et 4,7 rebonds en 19 minutes de moyenne avec la SIG.

PROFIL JOUEUR Vitalis CHIKOKO Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 33 ans (02/11/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,9 #83 REB 4,7 #31 PD 1,4 #111

Ainsi, Guillaume Costentin et les dirigeants choletais se sont rapidement tournés vers d’autres pistes, comme l’ancien de la maison, O.D. Anosike (2,03 m, 34 ans), arrivé en même temps que T.J. Campbell en décembre 2021. Mais l’ex-portelois ne viendra pas non plus et CB avance désormais sur une autre cible.