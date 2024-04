Vitalis Chikoko MVP de la Coupe de France 2024 : l’ex-Palois récidive !

Vitalis Chikoko a été élu MVP de la Coupe de France 2024. Des mains d’un ancien joueur intérieur, Florent Pietrus, le pivot de la JDA a reçu son trophée après la finale remportée contre la SIG Strasbourg (90-85).

MVP 🎶 MVP 🎶 MVP 🎶 Vitalis Chikoko de la @jdadijonbasket est élu MVP de la finale de la finale 👏 📖 https://t.co/o0WzkjNYh0 pic.twitter.com/VryQlkT0Do — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 27, 2024

La saison de la JDA Dijon se résume peut-être à celle de son joueur de 33 ans. Prêté par l’Élan Béarnais cette saison, le Zimbabwéen effectue le moins bon de ses huit exercices dans l’élite (9,5 points, 3,7 rebonds et 1,4 passe décisive en 20 minutes de jeu en moyenne). Mais sur la finale à Bercy, le pivot a rayonné (20 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres), comme il avait déjà su le faire en 2022 avec l’Élan Béarnais (15 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 5 contres). Pour ce 2e trophée décroché face à Strasbourg, Vitalis Chikoko a fortement concouru à la victoire finale dijonnaise, en inscrivant 10 de ses 20 points du soir dans le dernier quart-temps.

