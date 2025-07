Deux annonces pour le prix d’une au Limoges CSP : Armaan Franklin arrive aussi

Alors que les supporters du Limoges CSP commençaient à s’impatienter devant le silence radio du club sur les réseaux sociaux, quand bien même l’absence d’annonce ne signifie aucunement une léthargie absolue sur le marché, les habitués de Beaublanc peuvent avoir de quoi se rassurer en ce lendemain de jour férié.

34 minutes après l’international slovène Leon Stergar, le Cercle Saint-Pierre a révélé l’identité d’une nouvelle recrue. Qui n’est, cette fois-ci, pas issue de l’ex-Yougoslavie, mais étiquetée américaine, avec Armaan Franklin (1,94 m, 24 ans).

Appelé à partager les responsabilités sur le poste 2 avec Stergar, Armaan Franklin vivra à Limoges sa deuxième expérience européenne. Le natif d’Indianapolis avait démarré la saison 2024/25 en Israël, avec l’Hapoël Afula, où il a laissé entrevoir quelques promesses intéressantes (12,3 points à 42%, 3,7 rebonds et 1 passe décisive en 7 matchs), aux côtés du néo-chalonnais Justyn Mutts.

Formé entre Indiana et Virginia, Armaan Franklin avait démarré sa carrière professionnelle dans le grand monde en 2023 : par le camp d’entraînement des champions NBA en titre, Denver. Aux côtés de Nikola Jokic, il avait eu droit à une apparition en présaison contre Chicago, mais sans figurer dans le roster final des Nuggets. Il s’est ensuite rabattu en G-League, avec Grand Rapids, puis College Park ces derniers mois (7,2 points à 41% et 4,4 rebonds en 16 matchs), depuis son départ d’Israël.

PROFIL JOUEUR Armaan FRANKLIN Poste(s): Arrière Taille: 194 cm Âge: 24 ans (17/11/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / G League PTS 7,2 #385 REB 4,4 #266 PD 0,9 #433

« Armaan est un bon élément pour nous qui va nous aider en attaque, comme en défense », espère le futur entraîneur, Dario Gjergja. « En défense, il donne tout pour dominer ses adversaires. En attaque, il est très bon en transition, capable d’exécuter en situations d’un-contre-un mais aussi en sortie d’écran. Il a un bon jeu de pick-and-roll ou il crée des opportunités pour ses co-équipiers mais est aussi capable de finir lui-même. Armaan Franklin est un compétiteur, un travailleur, qui vient à Limoges pour aider le CSP à réussir ses objectifs cette saison. »

Onze pros annoncés au CSP

Dans l’attente d’un meneur étranger, Armaan Franklin vient compléter une ligne arrière déjà bien fournie avec Nicolas Lang, Leon Stergar et Vincent Amsellem.

Actuellement à Las Vegas pour la Summer League NBA, Crawford Palmer a confié au Populaire du Centre que Limoges allait partir sur un effectif de onze professionnels. Le directeur sportif prospecte encore pour un poste 1, un ailier-fort shooteur et un pivot complémentaire de Nikola Jovanovic. « Armaan Franklin est un joueur de talent qui correspond aux critères du Coach Gjergja », explique le vice-champion olympique 2000 en attendant. « Il a de multiples armes offensives, il sait défendre, c’est un joueur intelligent, et il a faim. Il correspond bien aussi à la Betclic ÉLITE et sera complémentaire des autres joueurs dans notre backcourt. »

L’effectif du Limoges CSP version 2025/26 :