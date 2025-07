Limoges poursuit son recrutement labellisé Balkans avec un international slovène

Après un coach croate (Dario Gjergja) et un pivot serbe (Nikola Jovanovic), Limoges poursuit son recrutement orienté Balkans. La troisième pièce du puzzle du CSP version 2025/26 est ainsi issue d’une troisième république différente de l’ex-Yougoslavie, la Slovénie, avec Leon Stergar (1,93 m, 25 ans).

International Slovène de 25 ans, Leon Stergar (193cm) est la deuxième recrue Limougeaude. L'article 👉 https://t.co/dGuELrxRZa pic.twitter.com/pvxhSvK3Ju — Limoges CSP (@limogescsp) July 15, 2025

Brillant en finale de BNXT face à… Dario Gjergja

Appelé à tenir les postes 2 et 1 du Cercle Saint-Pierre, le nouveau venu est loin d’être un inconnu pour Dario Gjergja. S’il ne l’a pas empêché de conquérir un 14e titre consécutif en Belgique le mois dernier, Leon Stergar a tout fait pour briser la suprématie d’Ostende en finale : 25 points, 5 rebonds et 3 passes décisives pour arracher un Match 4, puis 19 points, 3. rebonds et 4 passes décisives lors de l’ultime rencontre.

Peut-être pas assez pour permettre à Courtrai de s’offrir son premier sacre belgo-néerlandais, mais de quoi décrocher un nouveau contrat à l’étranger, et le symbole d’une première saison réussie loin des frontières slovènes (10,3 points à 43%, 2,9 rebonds et 1,9 passe décisive en BNXT League avec les Spurs de Courtrai).

PROFIL JOUEUR Leon STERGAR Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 25 ans (17/03/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / BNXT League PTS 10,2 #76 REB 2,9 #130 PD 1,9 #83

« Leon joue avec beaucoup d’intensité et il est très fort pour en défense et pour créer des options de scorer pour lui-même et ses coéquipiers », décrit Dario Gjergja. « Il a une excellente vision de jeu. Il n’abandonne jamais et il va pousser ses coéquipiers à toujours donner plus sur le parquet. »

Façonné à Novo Mesto, où il a remporté la Coupe de Slovénie en 2021, Leon Stergar est décrit par le CSP comme un « arrière athlétique, intelligent et polyvalent, qui s’illustre par sa régularité, sa lecture du jeu et son engagement défensif. »

Futur adversaire des Bleus à l’Euro ?

Directeur sportif de Limoges, Crawford Palmer ajoute qu’il « correspond bien à l’esprit du CSP » de par son statut de vrai compétiteur. « Pour faire un pas en avant cette saison, nous essayons de rajouter de l’expérience et de l’intelligence de jeu à des positions clés. Leon Stergar amènera son talent et son culture de jeu pour nous donner des options sur les postes arrière. »

Avant de débarquer à Beaublanc, Leon Stergar aura pourtant un autre grand objectif en vue : participer à sa première compétition internationale avec la Slovénie, lui qui a goûté au TQO l’an dernier dans un petit rôle dans l’ombre de la superstar Luka Doncic (8 minutes de moyenne). Présent parmi les 19 joueurs présélectionnés par Aleksander Sekulic, le natif de Brezice pourrait ainsi se présenter au basket français lors du France – Slovénie du 30 août à Katowice.

S’il participe à l’EuroBasket, Leon Stergar croisera une nouvelle fois son futur coach Dario Gjergja en tant qu’adversaire. Pour cause, le technicien limougeaud dirigera la Belgique, qui croisera la Slovénie lors de la première phase le 31 août.

