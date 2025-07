Keshawn Justice rejoint officiellement Cholet Basket

Comme annoncé, Cholet Basket poursuit son recrutement de joueurs étrangers avec Keshawn Justice (2,01m, 25 ans), ailier-fort provenant de la G-League.

Après un cursus universitaire complet à Santa Clara (détenteur du plus grand nombre de matchs joués avec la fac), le natif du Wisconsin est resté au pays, s’engageant en G-League avec les Salt Lake City Stars.

La saison dernière, signé durant trois jours par le Utaz Jazz, il a ensuite compilé 11 points à 41% aux tirs, 4,1 rebonds et 1,8 passe décisive pour son 2e exercice en G-League. Ailier-fort qui s’écarte au large, il a notamment shooté à 40% à 3-points sur plus de 5 tentatives par match, battant le record de la franchise sur le plus grand nombre de tirs lointains scorés en une saison (141, contre 137 pour Naz Mitrou-Long.

« Keshawn est un poste 4/3, fort shooter avec un haut QI basket, leader vocal. Il est déterminé à aider notre club à performer », explique Fabrice Lefrançois, l’entraîneur choletais, qui lui fera partager le poste 4 avec Mohamed Diarra

Avec les signatures récentes de Daylen Kountz et Qudus Wahab, le roster 2025/26 de Cholet Basket affiche désormais presque complet. Il ne manque désormais plus que Chibuzo Agbo, attendu dans les Mauges, à moins que Mohamed Diawara, drafté par New York, n’opte pour un retour à CB.

In his second year with the Salt Lake City Stars, Keshawn Justice continued to grow as a dependable 3-and-D wing, starting 27 of 34 games and averaging 12.1 points, 4.4 rebounds, and 2.0 assists per game.

He shot 40.5% from beyond the arc and 83.3% from the free-throw line,… pic.twitter.com/o4wj0VWD6W

— BDAI (@BDAISports) June 18, 2025